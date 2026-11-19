Keski-Suomen hyvinvointialue on toiminut Attendon omistamassa kiinteistössä vuokralaisena ja Attendo on irtisanonut Kotisataman vuokrasopimuksen päättymään tammikuun 2027 lopussa. Attendo jatkaa asumispalveluiden tuottamista helmikuun alusta alkaen.

Muutoksen myötä Kotisataman henkilöstö ja asukkaat siirtyvät Attendon palvelukseen liikkeenluovutuksella. Käytännön asioita valmistellaan seuraavien kuukausien aikana yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Kodin päivittäinen toiminta jatkuu normaalisti.

"Yhteinen tavoitteemme Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa on varmistaa, että alueen hoivapalvelut tuotetaan jokaisen asukkaan tarpeet huomioiden. Haluamme rakentaa yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa lämmintä arkea. Meille jokainen Attendo-koti on ennen kaikkea koti, jossa elämme yhdessä. Olemme iloisia, että voimme nyt jatkaa toimintaa Kotisatamassa, tulevassa Attendo Severiinassa", kertoo Attendon aluejohtaja Heidi Noukka.

Lisätietoja:

Heidi Noukka, aluejohtaja, Attendo,

heidi.noukka@attendo.fi

p. 041 731 8679