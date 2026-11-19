Hoivakoti Kotisatama Suolahdella siirtyy Attendolle
24.11.2026 10:14:15 EET | Attendo | Tiedote
Suolahdella sijaitsevan hoivakoti Kotisataman toiminta siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelta Attendolle helmikuun 2027 alussa. Muutoksen myötä hoivakodin nimi muuttuu Attendo Severiinaksi. Kodin päivittäinen toiminta jatkuu tuttuun tapaan.
Keski-Suomen hyvinvointialue on toiminut Attendon omistamassa kiinteistössä vuokralaisena ja Attendo on irtisanonut Kotisataman vuokrasopimuksen päättymään tammikuun 2027 lopussa. Attendo jatkaa asumispalveluiden tuottamista helmikuun alusta alkaen.
Muutoksen myötä Kotisataman henkilöstö ja asukkaat siirtyvät Attendon palvelukseen liikkeenluovutuksella. Käytännön asioita valmistellaan seuraavien kuukausien aikana yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Kodin päivittäinen toiminta jatkuu normaalisti.
"Yhteinen tavoitteemme Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa on varmistaa, että alueen hoivapalvelut tuotetaan jokaisen asukkaan tarpeet huomioiden. Haluamme rakentaa yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa lämmintä arkea. Meille jokainen Attendo-koti on ennen kaikkea koti, jossa elämme yhdessä. Olemme iloisia, että voimme nyt jatkaa toimintaa Kotisatamassa, tulevassa Attendo Severiinassa", kertoo Attendon aluejohtaja Heidi Noukka.
Lisätietoja:
Heidi Noukka, aluejohtaja, Attendo,
p. 041 731 8679
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Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
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