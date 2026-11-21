Sähköisestä viestinnästä kannattaa sopia kirjallisesti

Uudistunut laki tunnistaa sähköisten viestintäkanavien käytön, kun niistä on nimenomaisesti sovittu tai niiden käyttö on vakiintunut osapuolten säännölliseen yhteydenpitoon. Irtisanomis- ja purkamisilmoitusten sekä varoitusten todisteelliseen toimittamiseen liittyy kuitenkin tiukempia edellytyksiä.

”Heräteviestimenettelyn hyödyntäminen todisteellisiin tiedoksiantoihin edellyttää, että osapuolet ovat sopineet sähköisistä viestintäkanavista nimenomaisesti”, sanoo Suomen Vuokranantajien vt. johtava juristi Susanna-Maria Aarnivuo.

Uusia keinoja vuokralaisen tavoittamiseksi haastavissa tilanteissa

Jos vuokralaisen henkilöllisyyttä ei tiedetä, ilmoitus tai varoitus voidaan antaa tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä ja toimittamalla tieto lisäksi liikehuoneistoon.

Tiedoksiantoa helpotettiin myös silloin, kun vuokralainen oleskelee Euroopan talousalueen ulkopuolella eikä tiedoksianto onnistu tavanomaisin keinoin. Tällöin ilmoitus julkaistaan virallisessa lehdessä ja tieto toimitetaan lisäksi vuokralaisen käyttämään sähköiseen viestintäkanavaan sekä vuokrattuun huoneistoon.

Huoneistossa käynnin voi toteuttaa etukäteisilmoituksella

Jos käyntiaikaa ei saada sovittua vuokralaisesta johtuvasta syystä, vuokranantaja voi ilmoittaa käynnistä ja sen ajankohdasta etukäteen. Käynti voidaan toteuttaa kohtuullisen ajan kuluttua vuokralaiselle annetun vastausajan päättymisestä.

”Käynneistä sopiminen säilyy lähtökohtana. Etukäteisilmoitukseen voidaan turvautua viime kädessä, jos sopivasta käyntiajankohdasta sopiminen ei onnistu”, Aarnivuo toteaa.

Uudistus mahdollistaa myös vuokrasopimuksen purkamisen ilman varoitusta, jos vuokralainen on menetellyt huoneiston hoidossa erittäin moitittavasti. Varoituksen antaminen säilyy pääsääntönä, ja poikkeus koskee vain vakavimpia tapauksia.

Asuinhuoneistojen muutoksia ei voi sellaisenaan soveltaa liiketiloihin

Liikehuoneistojen vuokralakiin ei lisätty yhdistelmää sopimuksesta, joka on ensin määräaikainen ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi. Kun laki ei kiellä, mutta ei myöskään tunnista tällaisten ehtojen käyttämistä, niihin voi edelleen liittyä oikeuskäytännössä esiintyneitä tulkintaepäselvyyksiä.

Tällaisen ehdon sijasta voidaan jatkossakin käyttää toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, jossa on sovittu irtisanomisajan ensimmäisestä alkamispäivästä ja sanktioitu ennenaikainen irtisanominen.

Liikehuoneistojen vuokralakiin ei lisätty asuinhuoneistoja vastaavia määräaikoja vuokrankorotuksesta ilmoittamiseen tai vakuuden palauttamiseen ja sen pidättämisestä ilmoittamiseen. Myöskään tiloihin sopimuksen päättyessä hylätyn omaisuuden siirtymistä vuokranantajalle koskevaa menettelyä ei ulotettu liiketiloihin.

”Liiketiloihin jätetyn omaisuuden käsittelystä on edelleen neuvoteltava vuokralaisen kanssa tai asia on ratkaistava viime kädessä häädön yhteydessä ulosottomenettelyssä. Asuinhuoneistojen uusia toimintatapoja ei siis voi sellaisinaan soveltaa liiketiloihin”, Aarnivuo muistuttaa.