Kokoomuksen Limnell varoittaa katsomasta vain Itämerelle – katse suunnattava myös Jäämerelle
24.11.2026 10:27:51 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi Venäjän merellisen toimintavapauden kaventumisen korostavan entisestään pohjoisten merialueiden strategista merkitystä. Suomen on ennakoitava tätä kehitystä.
– Venäjän merellinen toimintavapaus kapenee Mustallamerellä, Välimerellä ja nyt myös Itämerellä. Tässä kehityksessä on yksi asia, joka on jäänyt suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa liian vähälle huomiolle: pohjoinen. Arvioni mukaan Venäjän merellinen strateginen painopiste tulee entisestään vahvistumaan pohjoisessa, Limnell sanoo.
Limnell nostaa esille kolme keskeistä perustelua arviolleen.
- Kuolan niemimaalle tukeutuu Venäjän sotilaallisesti merkittävin laivasto, jolla on keskeinen rooli maan strategisessa ydinasepelotteessa.
- Koillisväylän taloudellinen ja geopoliittinen merkitys Venäjän energiaviennille ja strategiselle yhteistyölle Kiinan kanssa kasvaa.
- Muiden merialueiden toimintavapauden kaventuessa pohjoisten meriyhteyksien merkitys Venäjälle korostuu. Venäjä joutuu etsimään vaihtoehtoisia kuljetusreittejä ja kohdentamaan voimavaroja niiden turvaamiseen.
– En sulje pois mahdollisuutta, että Venäjän sotilaalliseen meriliikenteeseen kohdistuvia iskuja nähdään tulevaisuudessa myös pohjoisilla merialueilla. Venäjän strategisen ydinasepelotteen läheisyys tekee tällaisesta kehityksestä turvallisuuspoliittisesti erityisen herkän.
Limnellin mukaan Suomen on tarkasteltava Itämerta ja Jäämerta yhtenä strategisena turvallisuuskokonaisuutena. Pohjoisten alueiden valvontaa, yhteistä tilannekuvaa ja sotilaallista yhteistyötä Norjan ja Ruotsin kanssa on vahvistettava osana Naton pohjoisen puolustuksen kehittämistä.
– Suomen turvallisuuspolitiikassa ei pidä katsoa vain sinne, missä viimeisin isku tapahtui. Meidän on kyettävä ennakoimaan, missä strateginen paine seuraavaksi kasvaa, ja toimittava sen mukaisesti. Nyt katsoisin tarkasti Kuolan niemimaan, Barentsinmeren ja Jäämeren suuntaan, Limnell painottaa.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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