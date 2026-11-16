Suomi kulkee vastavirtaan korkeakoulujen rahoituksessa – Akava vaatii suunnanmuutosta
24.11.2026 13:12:06 EET | Akava ry | Tiedote
Akava ehdottaa korkeakoulujen rahoitusmallien kokonaisuudistusta, jossa perusrahoituksen osuutta kasvatetaan ja tulosperusteisuuden osuutta vähennetään. Tavoitteena on luoda tasapainoinen kokonaisuus, joka turvaa korkeakoulujen perustehtäviä eli koulutusta ja tutkimusta sekä tukee niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Akava esittää, että valmistelu aloitetaan viimeistään syksyllä 2027 ja päätös uudistuksen sisällöstä tehdään kesään 2030 mennessä.
Painotus perusrahoitukseen
– Me Akavassa katsomme, että uusilla perusrahoitusta painottavilla malleilla voidaan vahvistaa opetuksen ja tutkimuksen laatua korkeakouluissa sekä edistää henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia. Samalla tavoitteena on, että korkeakouluista valmistuvien nuorten osaaminen ja valmiudet vastaavat heidän omia odotuksiaan ja tarpeitaan, mutta myös työpaikkojen ja yhteiskunnan tarpeita, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
– Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2040 -tavoitteiden saavuttaminen on nykyisillä rahoitusmalleilla mahdotonta, sillä ne ohjaavat korkeakouluja tuottamaan keskenään samankaltaisia tuotoksia. Rahoitusmallien kokonaisuudistus mahdollistaisi korkeakoulujen erikoistumisen vahvuusalueisiinsa ja samalla kannustaisi niitä yhteistyöhön, Löfgren sanoo.
Koulutustason nosto vaatii rahoituksen vahvistamista
– Pidämme Akavassa koulutustason nostoa keskeisenä päämääränä. Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus tulisi saada nostettua 60 prosenttiin ikäluokasta vuonna 2040. Tämä tavoite yhdistää eduskuntapuolueet, Löfgren jatkaa.
– Uudet rahoitusmallit kääntäisivät suunnan suomalaisessa korkeakoulurahoituksessa kohti yhteistä tavoitetta. Suomessa on palkittu ennen kaikkea tuotosten määrästä, kun kilpailijamaat painottavat vakaata perusrahoitusta ja koulutuksen laatua. Olemme jääneet jälkeen opiskelijakohtaisessa rahoituksessa, mutta myös siinä, mitä rahoituksella halutaan saada aikaan. Uudet mallit nostaisivat koulutuksen laadun keskiöön, huomioisivat opiskelijamäärät ja kannustaisivat työllistymiseen, Löfgren toteaa.
Ehdoton ei tutkintojen maksullisuudelle
– Jokaisella nuorella pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus korkeakoulutukseen maksukyvystä riippumatta. Vastustamme tutkintojen maksullisuutta ja malleja, joissa opiskelijalle kertyisi tutkinnosta tulosidonnainen omavastuu ja valmistumisen jälkeinen takaisinmaksuvelvoite. Maksullisuus siirtäisi kustannuksia opiskelijoille ja voisi ohjata vähentämään julkista rahoitusvastuuta. Vaikutukset koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelijamääriin ovat epävarmoja. Korkeakoulutuksen rahoitusta on vahvistettava, mutta emme voi siirtää laskua nuorten maksettavaksi, Löfgren painottaa.
Uudistukselle pitää varata riittävästi aikaa
– Myös selkeämpi korkeakoulujen työnjako sekä vahvempi erikoistuminen ja yhteistyö korkeakoulujen kesken ovat mielestämme tärkeitä tavoitteita. Niiden saavuttamiseen saamme työkaluja rahoitusmallien kokonaisuudistuksessa. Korkeakoulurahoituksen kokonaisuudistus pitää tehdä huolellisesti valmistellen ja korkeakouluilla on oltava aikaa sopeutua muutokseen. Ehdotamme, että valmistelu aloitetaan viimeistään syksyllä 2027 ja uudistuksen sisällöstä päätetään kesään 2030 mennessä. Uudet rahoitusmallit tulisivat voimaan vuodesta 2033 lähtien ja tukisivat vision toteutusta kohti tavoitevuotta 2040, toteaa Akavan koulutuspolitiikan päällikkö Miia Ijäs-Idrobo.
Lisätietoja
Akavan ehdotus korkeakoulujen rahoitusmallien kokonaisuudistukseksi
Yhteyshenkilöt
Maria LöfgrenpuheenjohtajaPuh:+358405682798maria.lofgren@akava.fi
Miia Ijäs-Idrobokoulutuspolitiikan päällikköPuh:+358407403655miia.ijas@akava.fi
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akava ry
Akavan opiskelijat teki henkilövalinnat: Helena Maijanen on uusi puheenjohtaja ja Elli Myllymäki varapuheenjohtaja16.11.2026 18:16:47 EET | Tiedote
Akavan opiskelijoiden valtuuskunta valitsi Helena Maijasen Akavan opiskelijoiden hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2027. Hän on Tradenomiliiton edustaja Akavan opiskelijoiden toiminnassa. Varapuheenjohtajaksi valtuuskunta valitsi Elli Myllymäen, joka on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n edustaja. Lisäksi Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan hallitukseen valittiin viisi uutta jäsentä. Uusien toimijoiden toimikausi alkaa 1. tammikuuta 2027.
SAK, Akava ja STTK: Oikeudenmukainen siirtymä on onnistuneen ilmastopolitiikan edellytys13.11.2026 12:01:00 EET | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat, että ilmastonmuutoksen torjunnan on kuljettava käsi kädessä työllisyyden, osaamisen kehittämisen ja työntekijöiden oikeuksien kanssa. Vihreän siirtymän pitää synnyttää uutta työtä ja talouskasvua sekä turvata työntekijöiden asema ja työllisyys elinkeinorakenteiden muuttuessa.
Akava: Työuupumus aiheuttaa liian suuren taloudellisen taakan11.11.2026 09:31:04 EET | Tiedote
Akava vaatii, että työuupumuksen ennaltaehkäisyä ja hallintaa parannetaan, jotta työntekijät jaksavat työssään ja työuupumuksen kustannukset eivät enää rasita taloutta ja tuottavuuden kehitystä. Työturvallisuuslakia pitää täsmentää ja antaa asetus psykososiaalisten kuormituksen ehkäisemiseksi.
Akava esittää osaamisvähennystä työntekijöiden omaehtoisen osaamisen kehittämisen tueksi29.10.2026 11:00:03 EET | Tiedote
Akava ehdottaa osaamisvähennystä, joka tukisi työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista muun muassa tekoälyn käytössä. Akava Works -työolotutkimus kertoo, että suurin osa vastanneista akavalaisista on kehittänyt tekoälyosaamistaan itsenäisesti.
SAK, Akava ja STTK: Eläkevarojen kuppaaminen lopetettava26.10.2026 15:16:13 EET | Tiedote
Eläkevaroja ei pidä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mikä niillä on: eläkkeiden maksamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme