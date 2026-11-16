Painotus perusrahoitukseen

– Me Akavassa katsomme, että uusilla perusrahoitusta painottavilla malleilla voidaan vahvistaa opetuksen ja tutkimuksen laatua korkeakouluissa sekä edistää henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia. Samalla tavoitteena on, että korkeakouluista valmistuvien nuorten osaaminen ja valmiudet vastaavat heidän omia odotuksiaan ja tarpeitaan, mutta myös työpaikkojen ja yhteiskunnan tarpeita, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2040 -tavoitteiden saavuttaminen on nykyisillä rahoitusmalleilla mahdotonta, sillä ne ohjaavat korkeakouluja tuottamaan keskenään samankaltaisia tuotoksia. Rahoitusmallien kokonaisuudistus mahdollistaisi korkeakoulujen erikoistumisen vahvuusalueisiinsa ja samalla kannustaisi niitä yhteistyöhön, Löfgren sanoo.

Koulutustason nosto vaatii rahoituksen vahvistamista

– Pidämme Akavassa koulutustason nostoa keskeisenä päämääränä. Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus tulisi saada nostettua 60 prosenttiin ikäluokasta vuonna 2040. Tämä tavoite yhdistää eduskuntapuolueet, Löfgren jatkaa.

– Uudet rahoitusmallit kääntäisivät suunnan suomalaisessa korkeakoulurahoituksessa kohti yhteistä tavoitetta. Suomessa on palkittu ennen kaikkea tuotosten määrästä, kun kilpailijamaat painottavat vakaata perusrahoitusta ja koulutuksen laatua. Olemme jääneet jälkeen opiskelijakohtaisessa rahoituksessa, mutta myös siinä, mitä rahoituksella halutaan saada aikaan. Uudet mallit nostaisivat koulutuksen laadun keskiöön, huomioisivat opiskelijamäärät ja kannustaisivat työllistymiseen, Löfgren toteaa.

Ehdoton ei tutkintojen maksullisuudelle

– Jokaisella nuorella pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus korkeakoulutukseen maksukyvystä riippumatta. Vastustamme tutkintojen maksullisuutta ja malleja, joissa opiskelijalle kertyisi tutkinnosta tulosidonnainen omavastuu ja valmistumisen jälkeinen takaisinmaksuvelvoite. Maksullisuus siirtäisi kustannuksia opiskelijoille ja voisi ohjata vähentämään julkista rahoitusvastuuta. Vaikutukset koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelijamääriin ovat epävarmoja. Korkeakoulutuksen rahoitusta on vahvistettava, mutta emme voi siirtää laskua nuorten maksettavaksi, Löfgren painottaa.

Uudistukselle pitää varata riittävästi aikaa

– Myös selkeämpi korkeakoulujen työnjako sekä vahvempi erikoistuminen ja yhteistyö korkeakoulujen kesken ovat mielestämme tärkeitä tavoitteita. Niiden saavuttamiseen saamme työkaluja rahoitusmallien kokonaisuudistuksessa. Korkeakoulurahoituksen kokonaisuudistus pitää tehdä huolellisesti valmistellen ja korkeakouluilla on oltava aikaa sopeutua muutokseen. Ehdotamme, että valmistelu aloitetaan viimeistään syksyllä 2027 ja uudistuksen sisällöstä päätetään kesään 2030 mennessä. Uudet rahoitusmallit tulisivat voimaan vuodesta 2033 lähtien ja tukisivat vision toteutusta kohti tavoitevuotta 2040, toteaa Akavan koulutuspolitiikan päällikkö Miia Ijäs-Idrobo.

Lisätietoja

Akavan ehdotus korkeakoulujen rahoitusmallien kokonaisuudistukseksi

Maria Löfgrenin liittokokouspuhe 24.11.2026