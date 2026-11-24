Vaasa.fi uudistui – kaupungin ja seudun palvelut entistä helpommin löydettävissä
24.11.2026 14:41:24 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasa.fi-verkkopalvelu on uudistunut. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa tiedon ja palveluiden löytämistä sekä tehdä sivuston käytöstä entistä sujuvampaa. Samalla verkkopalvelu on saanut uuden ilmeen ja sen sisältöjä on uudistettu laajasti.
Vaasa.fi on Vaasan kaupungin, Visit Vaasan, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Merenkurkun maailmanperintö ry:n yhteinen verkkopalvelu. Sivusto kokoaa yhteen muun muassa kaupungin palvelut, työ- ja yrityspalvelut sekä Vaasan seudun matkailun ja tapahtumat. Sivustolla on tuhansia sivuja, ja vuonna 2025 niillä vierailtiin yhteensä noin 3,8 miljoonaa kertaa.
Uudistuksessa on panostettu erityisesti tiedon löydettävyyteen. Sivuston rakennetta ja navigointia on selkeytetty, sisältöjä järjestelty uudelleen ja hakutoiminto uudistettu sekä tuotu aiempaa näkyvämmälle paikalle.
Samalla sivuston sisältöjä on käyty laajasti läpi. Vanhentunutta ja päällekkäistä tietoa on poistettu, pitkiä sisältöjä selkeytetty ja sivujen rakennetta yhtenäistetty.
– Vaasa.fi on laaja sivusto, jolla on valtava määrä tietoa. Olipa kyse kaupungin palveluiden etsimisestä, yritystoiminnan aloittamisesta tai vierailun suunnittelusta, tiedon pitäisi löytyä mahdollisimman helposti. Tämä on ollut uudistuksen keskeinen tavoite, ja toivomme, että uusi sivusto palvelee entistä paremmin niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoitakin, kertoo verkkopalvelu-uudistuksen projektipäällikkö Ilari Rautiainen Vaasan kaupungilta.
Matkailu ja yrityspalvelut paremmin esillä
Uudistuksessa on kiinnitetty huomiota myös matkailusisältöjen ja yrityspalveluiden löydettävyyteen.
– Uudistunut verkkopalvelu antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet tuoda esiin Vaasan seudun matkailuyrityksiä ja niiden tuotteita ja palveluja. Kun alueen monipuolinen tarjonta on selkeästi esillä ja helposti löydettävissä, matkailijoiden on helpompi suunnitella vierailuaan ja löytää uusia elämyksiä koko seudulta, sanoo Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson.
– Uudella sivustolla yrityspalvelut on linkitetty aiempaa paremmin yhteen. Esimerkiksi VASEKin laajat yritysneuvontapalvelut löytyvät parilla klikkauksella, ja myös työllisyysalueen työnantajille suunnatut palvelut ovat nyt osa samaa kokonaisuutta. Yritysten sijoittautumispalveluihin on panostettu näyttävästi, kertoo VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus.
Uusi ilme ja sujuvampi käyttökokemus
Uudistunut vaasa.fi on suunniteltu palvelemaan käyttäjiä mahdollisimman sujuvasti eri laitteilla. Sivuston ilmeessä on panostettu selkeyteen ja johdonmukaisuuteen, ja suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuuteen sekä mobiilikäyttöön.
Myös verkkopalvelun tekninen alusta on uudistettu. Uusi toteutus tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet kehittää sivustoa ja sen ominaisuuksia tulevaisuudessa.
Vaasa.fi palvelee käyttäjiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja lähes kaikki sisällöt ovat saatavilla kaikilla kolmella kielellä. Laajan sivuston englanninkielisten sisältöjen kääntämisessä on hyödynnetty myös tekoälyä. Kaikki tekoälyn avulla tehdyt käännökset on tarkistettu ihmisen toimesta ennen julkaisemista.
Verkkopalvelun kehittäminen jatkuu myös julkaisun jälkeen. Laaja sivusto sisältää suuren määrän sivuja, linkkejä ja muita sisältöjä, joten alkuvaiheessa yksittäisissä sisällöissä tai toiminnallisuuksissa voi vielä esiintyä puutteita. Sivuston toimivuutta seurataan aktiivisesti ja havaittuja ongelmia korjataan.
Uudistuneeseen verkkopalveluun voi tutustua osoitteessa www.vaasa.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rautiainen Ilari
Projektipäällikkö, Konsernihallinto
+358404863938
ilari.rautiainen@vaasa.fi
Forsén Leena
Viestintä- ja markkinointijohtaja, Konsernihallinto
+358406350762
leena.forsen@vaasa.fi
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