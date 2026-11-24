Harjoitukseen osallistuu noin 80 sosiaalihuollon ammattilaista Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Sosiaalihuollon ammattilaiset toimivat harjoituksessa yleishuollon tehtävissä, joihin heitä on koulutettu syksyn aikana. Mukana on myös Lahden kaupunki sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Lisäksi harjoitukseen on kutsuttu hyvinvointialueen sidosryhmiä tarkkailemaan harjoitusta. Tarkkailijoita on mm. kunnista sekä SPR:stä.

Evakuointikeskus voidaan perustaa, jos jokin ihmisryhmä tarvitsee onnettomuuden tai häiriötilanteen vuoksi evakuoida. Evakuointikeskukseen pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti majoitus, ruoka ja henkinen tuki evakuoiduille.

– Päijät-Hämeen hyvinvointialue harjoittelee säännöllisesti sen lakisääteisiä tehtäviä. Evakuointikeskuksen perustaminen ja toimintojen järjestäminen siellä ovat yksi merkittävä kokonaisuus ihmisten auttamisessa laajoissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, harjoituksen johtaja, valmiuspäällikkö Jani Mäkinen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta kertoo.

Hyvinvointialue vastaa evakuointikeskusten perustamisesta ja niiden toiminnasta, mutta toimintaa järjestetään laajalla yhteistyöllä muiden viranomaisten, kuntien, yritysten sekä järjestöjen kanssa kokonaisturvallisuuden hengessä, Mäkinen lisää.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tekee varautumistyötä ja valmistautuu säännöllisesti erilaisiin häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin.

– Yhteiskunnan häiriönsietokyky poikkeuksellisissa olosuhteissa on elintärkeää, ja hyvinvointialueen rooli maakunnan toimintakyvyn säilyttämisessä on merkittävä, Mäkinen toteaa.