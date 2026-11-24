Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahdessa harjoitellaan evakuointikeskuksen perustamista
25.11.2026 07:00:00 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää evakuointikeskuksen perustamisharjoituksen Lahdessa 25. marraskuuta 2026. Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen häiriötilanteiden hallintaa ja osaamista.
Harjoitukseen osallistuu noin 80 sosiaalihuollon ammattilaista Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Sosiaalihuollon ammattilaiset toimivat harjoituksessa yleishuollon tehtävissä, joihin heitä on koulutettu syksyn aikana. Mukana on myös Lahden kaupunki sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Lisäksi harjoitukseen on kutsuttu hyvinvointialueen sidosryhmiä tarkkailemaan harjoitusta. Tarkkailijoita on mm. kunnista sekä SPR:stä.
Evakuointikeskus voidaan perustaa, jos jokin ihmisryhmä tarvitsee onnettomuuden tai häiriötilanteen vuoksi evakuoida. Evakuointikeskukseen pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti majoitus, ruoka ja henkinen tuki evakuoiduille.
– Päijät-Hämeen hyvinvointialue harjoittelee säännöllisesti sen lakisääteisiä tehtäviä. Evakuointikeskuksen perustaminen ja toimintojen järjestäminen siellä ovat yksi merkittävä kokonaisuus ihmisten auttamisessa laajoissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, harjoituksen johtaja, valmiuspäällikkö Jani Mäkinen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta kertoo.
Hyvinvointialue vastaa evakuointikeskusten perustamisesta ja niiden toiminnasta, mutta toimintaa järjestetään laajalla yhteistyöllä muiden viranomaisten, kuntien, yritysten sekä järjestöjen kanssa kokonaisturvallisuuden hengessä, Mäkinen lisää.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue tekee varautumistyötä ja valmistautuu säännöllisesti erilaisiin häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin.
– Yhteiskunnan häiriönsietokyky poikkeuksellisissa olosuhteissa on elintärkeää, ja hyvinvointialueen rooli maakunnan toimintakyvyn säilyttämisessä on merkittävä, Mäkinen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Mäkinenvalmiuspäällikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointialuePuh:0444823398jani.makinen@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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