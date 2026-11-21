Veikkaus-sovelluksen päivitys alkaa tänään – vedonlyönti- ja nettikasinopelit pelattavissa Vedot & iCasino -sovelluksessa
24.11.2026 10:42:18 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Nykyinen Veikkaus-sovellus päivittyy 24.11. alkaen Lotot & Arvat -sovellukseksi, jonka jälkeen vedonlyönti- ja nettikasinopelit eivät ole enää pelattavissa kyseisessä sovelluksessa. Vedonlyönti- ja nettikasinopelien sovelluspelaamista varten tulee ladata uusi Vedot & iCasino -sovellus, joka on saatavilla sovelluskaupoissa.
Veikkauksella on jatkossa kaksi uutta sovellusta. Vedonlyönti-, Toto- ja nettikasinopelit ovat pelattavissa Vedot & iCasino sovelluksessa ja lotto- ja muut arvontapelit Lotot & Arvat -sovelluksessa. Sovellusuudistus on yksi ensimmäinen pelaajien arjessa näkyvä askel kohti heinäkuussa 2027 avautuvaa Suomen rahapelimarkkinaa.
Nykyinen Veikkaus-sovellus päivittyy uudeksi Lotot & Arvat -sovellukseksi vaiheittain 24.11. alkaen. Sovellus ilmoittaa päivityksestä ja päivitys asentuu joko automaattisesti tai käyttäjän hyväksynnällä puhelimen sovelluspäivitysasetuksista riippuen.
– Kyseessä on yksi suurimmista Veikkauksen digitaalisiin palveluihin tehdyistä muutoksista ja se koskee noin 2,3 miljoonaa suomalaista, Veikkauksen Nettikasino ja vedonlyönti -liiketoimintaryhmän johtaja Jarkko Nordlund sanoo.
Uudistuksen taustalla on rahapelilain muutos. Vedonlyönti ja verkossa pelattavat kasinopelit avataan kilpailulle 1. heinäkuuta 2027, kun taas arvontapelit, arvat, peliautomaatit ja fyysiset pöytäpelit jäävät Veikkauksen yksinoikeuden piiriin. Uuden lainsäädännön mukaan Veikkauksen yksinoikeuteen jäävät pelit on pidettävä erillään kilpailulle avautuvasta liiketoiminnasta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että digitaalisia pelejä tarjotaan erillisissä osioissa veikkaus.fi:ssä sekä erillisissä sovelluksissa.
Digipalvelujen kehitys jatkuu
Myös veikkaus.fi uudistuu lähiaikoina. Jatkossa lotto- ja muut arvontapelit sekä vedonlyönti- ja kasinopelit löytyvät verkkopalvelusta omista osioistaan.
Kaikkiin Veikkauksen digipalveluihin kirjaudutaan jatkossakin samoilla tunnuksilla. Asiakkaalla on edelleen yksi asiakkuus ja yksi pelitili, eikä asiakkuuksiin tai pelaamisen hallinnan välineisiin tule muutoksia vuoden 2026 aikana.
Veikkaus kehittää digipalveluitaan jatkossakin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.
– Sovelluksia ja verkkopalvelua kehitetään vaiheittain seuraavien kuukausien aikana yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Palautetta, käyttökokemuksia ja sisäisiä havaintoja hyödynnetään, jotta palvelut vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, Nordlund sanoo.
Lisätietoa Veikkauksen uudistumisesta löytyy osoitteesta veikkaus.fi/uudistumme.
Uudistus lyhyesti:
- Veikkaus-sovellus päivittyy Lotot & Arvat-sovellukseksi 24.11. alkaen. Lotot & Arvat -sovellukseen jäävät lotto- ja muut arvontapelit sekä nettiarvat. Sovelluksesta löytyvät esimerkiksi suomalaisten suosimat Lotto, Eurojackpot ja Keno.
- Vedot & iCasino -sovelluksesta löytyvät vedonlyönti- ja Toto-pelit, nettikasino, livekasino ja eBingo. Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista.
- Pokeri löytyy edelleen omasta erillisestä sovelluksestaan.
- Myös veikkaus.fi uudistuu lähiaikoina. Lotto- ja muut arvontapelit ja nettiarvat löytyvät omasta osiostaan ja vedonlyöntipelit ja nettikasinopelit omastaan.
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