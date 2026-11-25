Biokaasua Pirkanmaalle 4.0 -seminaari kokoaa alan toimijat Tampereelle 1.12.
25.11.2026 07:30:00 EET | ProAgria | Kutsu
Biokaasualan perinteikäs kohtaamispaikka, Biokaasua Pirkanmaalle 4.0 -seminaari, kokoaa Tampereelle 1. joulukuuta laajan joukon alan asiantuntijoita. Päivän aikana kuullaan 14 puhujaa biokaasumarkkinoiden tulevaisuudesta, investoinneista, ravinteiden kierrosta ja maatalouden mahdollisuuksista biokaasutuotannossa. Tilaisuuden yhteenvetäjinä toimivat käytännön biokaasutoiminnan vahvat asiantuntijat Antti Myllärinen ja Jani Hautaluoma.
Millaiset näkymät biokaasumarkkinoilla ovat vuosina 2027–2035? Miten teollisen mittakaavan hankkeet ja paikallinen biokaasuntuotanto voivat vastata raskaan liikenteen polttoainetarpeeseen? Entä millaisia mahdollisuuksia biokaasu tarjoaa maataloudelle ja aluetaloudelle? Näitä kysymyksiä käsitellään Biokaasua Pirkanmaalle 4.0 -seminaarissa Tampereella tiistaina 1.12.2026.
Päivän aikana alan asiantuntijat tarkastelevat biokaasumarkkinoiden kehitystä, investointien rahoitusta, ravinteiden kierrätystä sekä maatalouspohjaisten syötteiden hyödyntämistä. Ohjelmassa kuullaan myös käytännön esimerkkejä biokaasun syöttämisestä verkkoon.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan seminaaria ja haastattelemaan asiantuntijoita.
Seminaarin järjestää ProAgria Länsi-Suomen Biotalouden edistäminen Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla - BePS -hanke yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n MAKI-hankkeen kanssa.
Yhteyshenkilöt
Juha HiiteläPuh:045 676 7340juha.hiitela@tampere.fi
Manu HollménProAgria Länsi-SuomiPuh:0400 422 658manu.hollmen@proagria.fi
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