Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen hoidontarpeen arvioinnin puhelinpalvelu Ensilinja kohdentuu kahdelle alueelle joulukuussa
24.11.2026 11:31:48 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen yli 23-vuotiaiden mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa hoidontarpeen arviointi puhelimitse Ensilinjalla muuttuu 1. joulukuuta 2026 alkaen. Ensilinja on yhteydenottokanava heille, jotka tarvitsevat apua tai ohjausta mielenterveyteen tai riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Tänä vuonna Ensilinjalla on jo tullut 13 500 puhelua, joihin on vastattu keskimäärin 54 minuutissa.
Joulukuun alusta alkaen Ensilinjan puhelinpalvelu jakautuu pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen. Kummallakin alueella on oma puhelinnumero, johon alueen asukkaat ottavat yhteyttä asuinkuntansa mukaan.
Ensilinjan puhelinpalvelun aukioloajat ovat sekä pohjoisella että eteläisellä alueella samat. Ensilinjan puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–16 sekä perjantaisin kello 8–15.
Pohjoisen alueen Ensilinjan puhelinnumero ja siihen kuuluvat kunnat
Pohjoisen alueen puhelinnumero 014 336 5470 palvelee seuraavien kuntien asukkaita: Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski.
Eteläisen alueen Ensilinjan puhelinnumero ja siihen kuuluvat kunnat
Eteläisen alueen puhelinnumero 014 266 9038 palvelee seuraavien kuntien asukkaita: Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Jani Korpela, palveluvastaava, p. 0407286161, jani.korpela@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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