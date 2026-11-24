Hyvinvointialue vahvistaa työkykyä ja työllistymisen edellytyksiä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa
24.11.2026 11:52:19 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuo sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen osaksi työllisyyttä edistävää yhteistyötä. Hyvinvointialueen työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, kuntouttava työtoiminta ja terveyspalvelut täydentävät kuntien, työllisyysalueiden, oppilaitosten ja muiden kumppanien työtä. Yhteistyössä yhdistetään työnhaun ja opiskelun tuki asiakkaan hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen tukemiseen. Yhteinen tavoite on tukea ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä etenemistä kohti työtä ja koulutusta.
Yhteinen työ alkaa saman pöydän äärestä
Saarijärvellä kaupunki on koonnut TYÖ-ryhmään Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen, Keski-Suomen hyvinvointialueen, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken, Visio-säätiön ja Saarijärven Yrittäjät ry:n.
– Yhteisissä tapaamisissa on muodostettu yhteinen tilannekuva ja tunnistettu alueen keskeiset haasteet ja kehittämistarpeet. Puheista on siirrytty myös yhteisiin tekoihin. TYÖ-ryhmän toimenpideohjelmassa eri toimijat ottavat vastuuta esim. työhönvalmennuksesta, yrityksiin työllistämisestä, yrittäjyydestä, monialaisista palveluista ja yhteistyöstä. Saarijärven TYÖ-ryhmän keskeinen paikallinen lisäarvo on se, että eri toimijoiden palveluja ja resursseja voidaan sovittaa yhteen sen sijaan, että jokainen organisaatio ratkaisisi ongelmia erikseen. Yhteisissä tapaamisissa on auennut monia mahdollisuuksia paikalliseen yhteistyöhön, toteaa palvelupäällikkö Satu Kokkonen.
Jyväskylän ja Muuramen alueella hyvinvointialueen ammattilaisten verkostotyötä tukee Työntalolta saatu työhuone.
– Se mahdollistaa matalan kynnyksen yhteistyön ja konsultaatiot työllisyysalueen ja Kelan kanssa, kertoo palveluvastaava Minna Sellman.
Jyväskylässä järjestetään myös säännöllisiä ammattilaisten yhteistyötapaamisia, ja yhteisen työllistymistä edistävän monialaisen tuen käsikirjan laatiminen on aloitettu. Käsikirja tulee työllisyysalueen, hyvinvointialueen ja Kelan työntekijöiden käyttöön ja sen tarkoitus on muun muassa yhtenäistää prosesseja ja kirjaamista.
Saarijärvellä nuorten tueksi yhdistetään työtä, koulutusta ja hyvinvointia
Saarijärven TYÖ-ryhmän vuoden 2026 teemaksi nostettiin nuorten työllisyyden edistäminen. Saarijärven yhteinen toimenpideohjelma kokoaa yhteen nuorten työhönvalmennuksen, opiskelun tuen ja eri palvelujen yhteistyön. Työhönvalmennuksen tavoite oli, että 20 nuorta työllistyy vuoden 2026 loppuun mennessä. Kesäkuun loppuun mennessä työpaikan oli saanut jo 22 nuorta: 14 yrityksistä tai muilta työnantajilta ja kahdeksan kaupungilta. Nuoret löysivät palveluun itse tai työllisyysalueen ja etsivän nuorisotyön kautta. Työllistymistä tuettiin kaupungin kuntalisällä ja nuorten työllistymissetelillä.
Koulutukseen siirtymistä tukee Poken opinto-ohjauspalvelu, joka käynnistyi Saarijärven kaupungintalolla huhtikuussa 2026. Lisäksi on kartoitettu nuorten tuen tarpeita koulutuksen siirtymävaiheissa sekä kaupungin TET- ja työharjoittelupaikkoja. Työ jatkuu Workit-hankkeessa. Hyvinvointialueen Kirjo-hankkeen kanssa on sovittu alustavasti yhteistyöstä.
Hyvinvointialueen palvelut tukevat asiakkaan etenemistä
Saarijärvellä on selvitetty, miten työtön asiakas ohjataan terveystarkastukseen. Valmistelussa on ollut myös malli, jolla nuori ohjataan varhain eri alojen ammattilaisten yhteisen tuen piiriin. Näin voidaan varmistaa työnhaun ja koulutuksen rinnalla huomioidaan terveyteen ja muuhun tuen tarpeeseen liittyvät kysymykset.
Muuramessa hyvinvointialue on käynyt tehostetusti läpi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tilanteita ja palvelutarpeita. Toimintakykyä mittaavan RAI-arvioinnin käyttöä on vahvistettu, jotta tuen tarpeiden taustalla olevat syyt tunnistetaan paremmin. Arvioinneista saatava tieto auttaa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tukemaan asiakkaan etenemistä hänen omasta tilanteestaan käsin.
Kuntouttava työtoiminta tarjoaa tekemistä ja tukea erilaisiin tarpeisiin
Jyväskylässä hyvinvointialueen oma kuntouttava työtoiminta tarjoaa sekä ryhmätoimintaa että konkreettisia matalan kynnyksen työtehtäviä. Vapaudenkadun ja Hoitajantien yksiköissä on kummassakin 120 asiakasta. Eri toimintamuodoilla vastataan asiakkaiden erilaisiin palvelutarpeisiin. Kuntouttavan työtoiminnan jonoa on pystytty purkamaan.
– Hyvinvointialueen sosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan yhteinen jononhallintatyökalu on helpottanut käytännön yhteistyötä, palveluvastaava Tanja Kinnunen toteaa.
Toiminnassa yhdistyvät myös asiakkaiden tuki ja kestävä kehitys. Hoitajantiellä kierrätetään hyvinvointialueen sähkö- ja elektroniikkajätettä sekä kalusteita.
– Elektroniikkajätteen kierrätyksestä syntyy laskennallisesti noin 54 600 euron vuotuinen säästö, kun 45 toimintaviikon jätekulusäästöistä vähennetään kiinteistön koko vuoden vuokra. Toiminta toteutetaan olemassa olevilla henkilöstöresursseilla, kertoo Kokkonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Satu Kokkonen, aikuisten kuntouttavat sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, satu.kokkonen(at)hyvaks.fi, p. 040 074 2383
palveluvastaava Tanja Kinnunen, aikuisten kuntouttavat sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, tanja.kinnunen(at)hyvaks.fi, p. 040 749 2796
palveluvastaava Minna Sellman, aikuissosiaalityö ja työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, minna.sellman(at)hyvaks.fi, p. 050 440 2908
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
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