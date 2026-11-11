Työnantajat etsivät osaajia yhä aikaisemmin – oppilaitokset ovat rekrytoinnin etulinja 27.1.2026 15:12:49 EET | Tiedote

Suomalainen työelämä kamppailee samanaikaisesti osaajapulan ja nuorten työllistymisen haasteiden kanssa. Yhä useampi työnantaja on huomannut, että ratkaisu ei löydy pelkästään työpaikkailmoituksista, vaan kohtaamisista siellä, missä osaaminen syntyy: oppilaitoksissa.