Marraskuun 25.–27. päivänä 2026 Oulussa järjestettävä kansainvälinen 4dBarn Dairy Welfare Seminar oli osa Arctic Dairy Wellness -viikkoa, joka yhdisti maidontuotannon huippuosaamisen, verkostoitumisen ja rennon yhdessäolon. 25.11 päivän ohjelma järjestettiin yhteistyössä ProAgria Pohjois-Suomen Feeling good -hankkeen ja ProAgria Maitoalan Huippuseminaarin kanssa. Yhteinen tapahtuma kokosi yhteen yli 120 maitotilayrittäjiä, eläinlääkäreitä ja alan asiantuntijoita keskustelemaan maidontuotannon tulevaisuudesta. Seminaarissa yhdistyivät kansainvälinen tutkimustieto, käytännön tilakokemukset ja konkreettiset ratkaisut. Tänä vuonna keskiössä olivat ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin yhteys sekä robottinavetoiden toiminnallisuuden kehittäminen.

Ensimmäinen päivä: Hyvinvoivat ihmiset ovat eläinten hyvinvoinnin perusta

Seminaarin ensimmäisen päivän teemana olivat ihmiset, luottamus ja maitotilojen toimintakulttuuri. Helsingin yliopiston professori Peter Krawczel haastoi pohtimaan luonnollisuuden ja eläinten hyvinvoinnin välistä suhdetta sekä sitä, millaiset olosuhteet todella tukevat lehmien hyvinvointia.

Wisconsin–Madisonin yliopiston Dr. Laura Solano käsitteli One Welfare -ajattelua, jossa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi nähdään toisiinsa kytkeytyvinä kokonaisuuksina. Solano esitteli tutkimushavaintoja, jotka korostavat yhteistyön, viestinnän ja luottamuksen merkitystä lehmien hoidossa. Hän nosti esiin myös työntekijöiden jaksamisen, työympäristön ja johtamisen vaikutukset eläinten hyvinvointiin. Hyvinvoivat lehmät tarvitsevat ympärilleen myös hyvinvoivia ihmisiä.

VoimaValmennus Oy:n Anu Autio tarjosi käytännön työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen ja tiimidynamiikan kehittämiseen. Insight-analyysin avulla osallistujat pääsivät tarkastelemaan erilaisia toimintatapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön.

Toinen päivä: Toimiva robottinavetta tukee lehmien terveyttä ja työn tehokkuutta

Toisena päivänä keskityttiin robottinavetoiden suunnitteluun, lehmäliikenteeseen ja sorkkaterveyteen. Dr. Laura Solano esitteli tutkimustietoa siitä, miten navetan rakenteet ja päivittäiset toimintatavat vaikuttavat maitotuotokseen, työmäärään ja eläinten hyvinvointiin. Hän tarkasteli myös, miten lypsyrobotilla odottaminen, lehmäliikenne ja makuuolosuhteet vaikuttavat lehmien lepoaikaan ja sorkkaterveyteen. Esityksissä korostui toimivan navettaympäristön merkitys ontumisen ennaltaehkäisyssä.

4dBarnin Marjo Posio ja Jouni Pitkäranta esittelivät 14 hyvän robottinavetan suunnittelusääntöä, joissa yhdistyvät lehmien mukavuus, sujuva lehmäliikenne ja turvalliset työrutiinit. 4dBarnin Antti Puuri puolestaan havainnollisti timelapse-kuvausten ja mittausten avulla, mitä lehmät todella tekevät robottinavetassa ja miten navetan toiminnallisuus vaikuttaa niiden käyttäytymiseen.

Päivän aikana tutustuttiin myös käytännön kokemuksiin suomalaiselta ja ruotsalaiselta maitotiloilta. Arvolan Karjapiha Oy:n Janne Määttä ja 4dBarn esittelivät nykyaikaisen robottinavetan oppeja ja käytännön ratkaisuja lehmäliikenteen, sorkkaterveyden, työn tehokkuuden ja navetan päivittäisen toimivuuden parantamiseen.

Ruotsalaisen A&O Agribusinessin tilaesimerkissä tarkasteltiin, miten navetan rakenteiden ja toimintatapojen muutoksilla voidaan parantaa lehmäliikennettä ja työn sujuvuutta. Lisäksi Cowhouse käsitteli makuuparsien mukavuuden ja parsipetien kunnossapidon merkitystä lehmien terveydelle.

Kolmas päivä: Käytännön oppia suomalaisilla maitotiloilla

Seminaari huipentui maitotilavierailuun, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan robottinavetan käytännön ratkaisuihin. 4dBarn-tiimi opasti vieraita tehokkaiden työskentelytapojen, lehmien käsittelyn ja tilaratkaisujen parissa.

4dBarn Dairy Welfare Seminar 2026 korosti, että maidontuotannon tulevaisuus rakentuu toimivista kokonaisuuksista. Kun navettasuunnittelu, eläinten käyttäytyminen ja ihmisten työhyvinvointi huomioidaan yhdessä, luodaan edellytykset kestävämmälle, tehokkaammalle ja kannattavammalle maidontuotannolle.

Lisätietoja: 4dBarn Oy, Virpi Huotari, toimitusjohtaja, virpi.huotari@4dbarn.com, puhelin 0400 786 933, www.4dbarn.com