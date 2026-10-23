Kutsu medialle: Nopeampi varaosapalvelu lähemmäs korjaamoja – tervetuloa MEKOn uusien aluetukkujen avajaisiin 22.10. Raisioon ja 29.10. Lahteen 19.10.2026 12:31:59 EEST | Tiedote

MEKO Finland kutsuu median edustajat Raision ja Lahden uusien paikallisten aluetukkujen avajaisiin torstaina 22.10. ja torstaina 29.10.2026. Uudet aluetukut vahvistavat MEKOn paikallista palveluverkostoa erityisesti Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Korjaamoille varaosien saatavuus on keskeinen osa työn sujuvuutta: tarvittavan osan odottaminen voi viivästyttää korjausta ja pitää ajoneuvon pois liikenteestä. Paikallisella tukkutoiminnalla ja aluetukuista käsin operoitavilla nopeilla toimituksilla MEKO vastaa alueiden korjaamojen ja autoalan ammattilaisten tarpeisiin. “Raision ja Lahden aluetukuissa on jatkossa molemmissa sekä kevyen että raskaan kaluston varaosavalikoimaa. Entistä parempi alueellinen palvelu ja paikallinen valikoima tuo Raisioon kevyen kalustolle 16000 tuotenimikkeen ja Lahteen 21000 nimikkeen valikoiman. Tukut palvelevat myös raskaan kaluston ammattilaisia ja tavoitteena on kasvattaa raskaan puolen valikoima nopeasti yli 4 000 nimikkeeseen. Kun osat ovat saatavill