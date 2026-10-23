Mobility Barometer 2026: suomalaiset vastustavat polttomoottoriautojen kieltoa kaupunkikeskustoissa jyrkimmin 11 Euroopan maan vertailussa
24.11.2026 15:21:25 EET | MEKO | Tiedote
MEKOn Mobility Barometer 2026 osoittaa, että suomalaiset suhtautuvat 11 Euroopan maan vertailussa kaikkein kriittisimmin polttomoottoriautojen kieltoihin kaupunkikeskustoissa. Samalla talouden paineet näkyvät autoilijoiden arjessa: lähes joka kolmas suomalainen autoilija on lykännyt auton huoltoa tai korjausta rahanpuutteen vuoksi. Mobility Barometer -tutkimus toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa 11 Euroopan maassa, mikä mahdollistaa aiempaa laajemman vertailun suomalaisten ja muiden eurooppalaisten autoilijoiden välillä.
Peräti 66 prosenttia suomalaisista vastustaa bensiini- ja dieselautojen kieltoa kaupunkikeskustoissa, kun kaikissa 11 maassa vastustajia on 54 prosenttia. Vain 12 prosenttia suomalaisista kannattaa kieltoa. Suomessa vastustus on koko vertailun voimakkainta ja kannatus vertailun alhaisinta. Pohjoismaissa kiellon vastustus on kasvanut vuodesta 2024 lähtien, ja muutos on ollut selvin Suomessa.
Lähes kahdeksan kymmenestä suomalaisesta käyttää autoa vähintään viikoittain, ja 65 prosenttia haluaa omistaa auton myös tulevaisuudessa. Kiellon vastustus ei tarkoita, että suomalaiset torjuisivat sähköautot. Päinvastoin: 52 prosenttia suomalaisista voisi harkita sähköautoa, kun kaikissa 11 maassa osuus on 45 prosenttia.
– Tulokset kertovat siitä, että suomalaiset tarkastelevat liikkumista hyvin käytännöllisestä näkökulmasta. Auto ei ole monelle ylellisyys vaan arjen perusedellytys. Kun vaihtoehdot eivät ole yhtä helposti saavutettavia kaikkialla Suomessa, erilaisiin autoilun rajoituksiin suhtaudutaan luonnollisesti kriittisesti, sanoo MEKO Finlandin toimitusjohtaja Sanna Reunanen.
Taloustilanne näkyy autojen huolloissa
Tutkimuksen mukaan 30 prosenttia suomalaisista autoilijoista on lykännyt auton huoltoa tai korjausta taloudellisista syistä viimeisen vuoden aikana. Ilmiö on yleiseurooppalainen: kaikissa 11 maassa osuus on 31 prosenttia.
Samaan aikaan 82 prosenttia suomalaisista autoilijoista pitää tärkeänä auton käyttöiän pidentämistä huoltamalla ja korjaamalla ajoneuvoa säännöllisesti.
– Mobility Barometer -tutkimuksessa näkyy suomalaisen autoilijan ristiriita. Talouden kiristyessä huoltoja siirretään myöhemmäksi, mutta samalla autoista halutaan pitää kiinni pitkään. Riskinä on, että pienestä viasta tulee myöhemmin huomattavasti kalliimpi korjaus, Reunanen sanoo.
Autojen pitkä käyttöikä korostuu
Mobility Barometerin ulokset korostavat huollon ja korjattavuuden merkitystä.
– Julkisessa keskustelussa huomio kohdistuu usein käyttövoimiin, mutta autoilijoille tärkeintä on edelleen toimiva ja kohtuuhintainen liikkuminen. Suomalaiset eivät ole luopumassa autoistaan, ja autoja pidetään käytössä pitkään. Se nostaa korjattavuuden, huollettavuuden ja varaosien saatavuuden entistä tärkeämpään rooliin. Kestävä liikkuvuus ei synny vain uusista autoista, vaan myös siitä, että nykyiset autot pysyvät turvallisesti liikenteessä mahdollisimman pitkään, Reunanen toteaa.
Mobility Barometer 2026: Suomi lukuina (suluissa kaikkien 11 maan tulos)
66 % vastustaa polttomoottoriautojen kieltoa kaupunkikeskustoissa (54 %)
12 % kannattaa kieltoa (19 %)
30 % on lykännyt auton huoltoa tai korjausta taloudellisista syistä* (31 %)
82 % pitää tärkeänä auton käyttöiän pidentämistä huollon ja korjaamisen avulla* (89 %)
78 % käyttää autoa vähintään viikoittain (83 %)
65 % haluaa omistaa auton myös tulevaisuudessa (66 %)
52 % voisi harkita sähköautoa (45 %)
* Vastaajina ne, joilla on auto käytössään.
MEKO Mobility Barometer 2026 perustuu Demoskopin 9.–18.9.2026 toteuttamaan kyselyyn, johon osallistui 11 026 yli 18-vuotiasta vastaajaa 11 Euroopan maassa. Suomessa vastaajia oli noin 1 000. Huoltoa ja korjaamista koskevat kysymykset esitettiin vastaajille, joilla on auto käytössään (yhteensä 9 013 vastaajaa). Tulokset on painotettu sukupuolen, iän ja väestömäärän mukaan
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena HonkajuuriMEKOPuh:0401955943leena.honkajuuri@fi.meko.com
Kuvat
Linkit
MEKO Finland
Aiemmin Koivunen Oy:nä tunnettu MEKO on Pohjois-Euroopan johtava toimija riippumattomien autoalan jälkimarkkinoiden sektorilla. Varaosien maahantuonnin ja tukkutoiminnan lisäksi meidät tunnetaan myös korjaamoverkostomme brändeistä, joihin kuuluvat muun muassa Mekonomen, Fixus ja MECA Truck. Nämä kattavat yhteensä 300 toimipistettä ja paikallisvarastoa sekä 1 000 sopimuskorjaamoa eri puolilla maata.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MEKO
MEKOn aluetukut tukevat korjaamojen arkea – varaosia haetaan jopa useita kertoja päivässä23.10.2026 13:21:36 EEST | Tiedote
MEKO uusin aluetukku juhlisti toimintaansa avajaisilla Raisiossa torstaina 22.10. Jo ennen avajaisia asiakkaita palvellut aluetukku on tullut osaksi paikallisten korjaamojen arkea: osa asiakkaista hakee varaosia jopa useita kertoja päivässä. Seuraavaksi avautuvan aluetukun avajaisia vietetään Lahdessa torstaina 29.10.
Kutsu medialle: Nopeampi varaosapalvelu lähemmäs korjaamoja – tervetuloa MEKOn uusien aluetukkujen avajaisiin 22.10. Raisioon ja 29.10. Lahteen19.10.2026 12:31:59 EEST | Tiedote
MEKO Finland kutsuu median edustajat Raision ja Lahden uusien paikallisten aluetukkujen avajaisiin torstaina 22.10. ja torstaina 29.10.2026. Uudet aluetukut vahvistavat MEKOn paikallista palveluverkostoa erityisesti Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Korjaamoille varaosien saatavuus on keskeinen osa työn sujuvuutta: tarvittavan osan odottaminen voi viivästyttää korjausta ja pitää ajoneuvon pois liikenteestä. Paikallisella tukkutoiminnalla ja aluetukuista käsin operoitavilla nopeilla toimituksilla MEKO vastaa alueiden korjaamojen ja autoalan ammattilaisten tarpeisiin. “Raision ja Lahden aluetukuissa on jatkossa molemmissa sekä kevyen että raskaan kaluston varaosavalikoimaa. Entistä parempi alueellinen palvelu ja paikallinen valikoima tuo Raisioon kevyen kalustolle 16000 tuotenimikkeen ja Lahteen 21000 nimikkeen valikoiman. Tukut palvelevat myös raskaan kaluston ammattilaisia ja tavoitteena on kasvattaa raskaan puolen valikoima nopeasti yli 4 000 nimikkeeseen. Kun osat ovat saatavill
Kutsu medialle: Korjaamoalan tulevaisuus saman katon alla – MEKO Fest kokoaa lähes 1 000 alan ammattilaista18.9.2026 09:13:52 EEST | Tiedote
Miltä näyttää tulevaisuuden autokorjaamo, kun teknologia, autokanta ja korjaamisen vaatimukset muuttuvat? MEKO kutsuu median MEKO Fest 2026 -tapahtumaan lauantaina 26.9. klo 10-16 Aino Areenalle Järvenpäähän.
MEKO vahvistaa kaupallista fokustaan uusilla johtajanimityksillä Suomessa18.8.2026 11:37:56 EEST | Tiedote
MEKO terävöittää kaupallista fokustaan vahvistaakseen johtavaa asemaansa Suomen autoalan jälkimarkkinassa. MEKO Finlandin uusi vahvistuksia ovat Terhi Hauskamaa, joka on nimitetty MEKO Finlandin Concept & Brand Directoriksi ja Janne Nousiainen, joka tulee ketjuliiketoiminnan johtajaksi.
MEKOn toimitusjohtaja Pehr Oscarson Spark the Future -seminaarin keynote-puhujana Jyväskylässä29.7.2026 13:22:12 EEST | Tiedote
MEKOn toimitusjohtaja Pehr Oscarson osallistuu perjantaina 31.7. Jyväskylässä järjestettävään kansainväliseen Spark the Future -seminaariin, joka kokoaa yhteen kestävän liikkumisen, teknologian, liiketoiminnan ja moottoriurheilun asiantuntijoita osana Secto Rally Finland -tapahtumaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme