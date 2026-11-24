Hyväksikäyttötapauksia tulee jatkuvasti ilmi ja ongelmia työehtojen noudattamisessa on löytynyt jopa valtion työmailta. Työperäisen hyväksikäytön uhreille aiheutuvien seurausten lisäksi ilmiöön puuttumatta jättäminen tulee kalliiksi koko suomalaiselle yhteiskunnalle. SDP:n Timo Suhosen mukaan työmarkkinarikollisuuteen puuttumiseksi tarvitaan lakimuutoksia.

– Ehdotamme ensi vuodelle reilumman työelämän pakettia, joka sisältää useita työperäisen hyväksikäytön torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ongelmat eivät korjaannu ilman muutoksia lainsäädäntöön, toteaa kansanedustaja Timo Suhonen.

Suhosen mukaan työsuojeluviranomaisilla ja ammattiliitoilla on keskeinen rooli työperäisen hyväksikäytön havaitsemisessa.

Vain murto-osa työperäisestä hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta tulee viranomaisten tietoon ja silloinkin kun ongelmia havaitaan, keinot riistoon puuttumiseksi ovat liian heikot.

– Työmarkkinarikollisuus rehottaa Suomessa, koska riistoon syyllistyneitä työnantajia ei saada rikosoikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Uhrien on vaikea ja usein jopa mahdotonta saada oikeutta, koska viranomaisilla ei ole toimivaltuuksia, eikä ammattiliitoilla ole oikeutta nostaa uhrien sijasta kannetta.

– SDP:n lakialoitteet työntekijöiden tulkintaetuoikeudesta, ammattiliittojen kanneoikeudesta ja alipalkkauksen kriminalisoinnista ovat osa tätä keinovalikoimaa.

Työperäiseen hyväksikäyttöön liittyy usein harmaata taloutta ja myös järjestäytynyttä rikollisuutta. Epärehellinen toiminta vääristää kilpailua, jolloin rehellisesti toimivien yritysten on vaikeampi pärjätä markkinoilla. SDP esittää yhtenä keinona tilaajavastuun laajentamista koko alihankintaketjuun.

– Yritysten vastuuta työntekijöiden oikeuksista on vahvistettava. Tilaajavastuu on ulotettava kattamaan koko ketju palkanmaksua ja työehtoja myöten, jotta tilaaja on vastuussa myös alihankkijan toiminnasta.