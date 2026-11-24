– Nyt jatkamme työtä sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja turhan byrokratian

karsimiseksi EU:n sisämarkkinoilla. Pian esimerkiksi uuden pölynimurin ostajan ei

enää tarvitse saada mukanaan jättimäistä paperista käyttöohjetta monella eri kielellä.

Neuvottelemieni ja tänään parlamentissa hyväksyttyjen sääntöjen ansiosta

käyttöohjeet voidaan jatkossa antaa digitaalisesti, esimerkiksi QR-koodin kautta,

Henriksson sanoo.

– Tärkeiden turvallisuustietojen on silti aina oltava saatavilla paperilla tai oltava

merkittyinä tuotteeseen. Minulle oli myös tärkeää varmistaa neuvotteluissa, että

kuluttajalla säilyy oikeus saada perinteinen paperinen käyttöohje maksutta ja omalla

kielellään, jos hän haluaa sen, Henriksson sanoo.

Kuluttaja voi pyytää käyttöohjeet tai turvallisuustiedot paperilla vielä kahden vuoden

ajan tuotteen ostamisen jälkeen. Turvallisuustiedot on lisäksi annettava paperilla tai

merkittävä itse tuotteeseen, jos se on tarpeen vakavan vahingon ehkäisemiseksi.

Tuotelainsäädännön muutokset myös yksinkertaistavat ja digitalisoivat viranomaisten

ja yritysten välistä viestintää.

Lakiesitykset ovat osa Euroopan komission neljättä omnibus-pakettia, jolla

yksinkertaistetaan EU:n sisämarkkinasääntöjä ja karsitaan tarpeetonta byrokratiaa.

Kaikkiaan muutetaan 20:tä EU-säädöstä, jotka koskevat kaikkea kodinkoneista ja

elektroniikasta teollisuuskoneisiin ja paristoihin. Euroopan parlamentin tänään

hyväksymät muutokset odottavat vielä ministerineuvoston virallista hyväksyntää.