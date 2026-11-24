Henrikssonin neuvottelut tuottivat tulosta – Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n tuotesääntöjen digitalisoinnin
24.11.2026 13:30:21 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n europarlamentaarikko ja Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja
Henriksson iloitsee siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi tänään lakiesityksen,
jolla yksinkertaistetaan ja digitalisoidaan suuri osa EU:n tuotelainsäädännöstä.
Henriksson edusti Renew Europea neuvotteluissa.
– Nyt jatkamme työtä sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja turhan byrokratian
karsimiseksi EU:n sisämarkkinoilla. Pian esimerkiksi uuden pölynimurin ostajan ei
enää tarvitse saada mukanaan jättimäistä paperista käyttöohjetta monella eri kielellä.
Neuvottelemieni ja tänään parlamentissa hyväksyttyjen sääntöjen ansiosta
käyttöohjeet voidaan jatkossa antaa digitaalisesti, esimerkiksi QR-koodin kautta,
Henriksson sanoo.
– Tärkeiden turvallisuustietojen on silti aina oltava saatavilla paperilla tai oltava
merkittyinä tuotteeseen. Minulle oli myös tärkeää varmistaa neuvotteluissa, että
kuluttajalla säilyy oikeus saada perinteinen paperinen käyttöohje maksutta ja omalla
kielellään, jos hän haluaa sen, Henriksson sanoo.
Kuluttaja voi pyytää käyttöohjeet tai turvallisuustiedot paperilla vielä kahden vuoden
ajan tuotteen ostamisen jälkeen. Turvallisuustiedot on lisäksi annettava paperilla tai
merkittävä itse tuotteeseen, jos se on tarpeen vakavan vahingon ehkäisemiseksi.
Tuotelainsäädännön muutokset myös yksinkertaistavat ja digitalisoivat viranomaisten
ja yritysten välistä viestintää.
Lakiesitykset ovat osa Euroopan komission neljättä omnibus-pakettia, jolla
yksinkertaistetaan EU:n sisämarkkinasääntöjä ja karsitaan tarpeetonta byrokratiaa.
Kaikkiaan muutetaan 20:tä EU-säädöstä, jotka koskevat kaikkea kodinkoneista ja
elektroniikasta teollisuuskoneisiin ja paristoihin. Euroopan parlamentin tänään
hyväksymät muutokset odottavat vielä ministerineuvoston virallista hyväksyntää.
Yhteyshenkilöt
Ted UrhoErityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 50 544 7730
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