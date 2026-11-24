Keski-Suomessa rakennetaan yhteistä kuvaa etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä tammikuisessa seminaarissa
24.11.2026 13:26:14 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tammikuussa järjestettävässä Etsivä ja löytävä vanhustyö tutuksi -seminaarissa syvennetään osaamista ja yhteistä ymmärrystä etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä sekä sen kohderyhmästä Keski-Suomessa.
Tammikuussa järjestettävässä Etsivä ja löytävä vanhustyö tutuksi -seminaarissa syvennetään osaamista ja yhteistä ymmärrystä etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä sekä sen kohderyhmästä Keski-Suomessa.
Seminaarissa selvitetään, mitä etsivä ja löytävä vanhustyö Keski-Suomessa tarkoittaa, keitä sillä pyritään tavoittamaan ja miksi sitä tarvitaan. Lisäksi tarkastellaan työn taloudellista merkitystä ja sitä, miten työtä kehitetään Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeessa. Osallistujat saavat myös tietoa siitä, miten he voivat omissa verkostoissaan edistää etsivää ja löytävää vanhustyötä ja kohdata ikääntyviä.
- Etsivä ja löytävä vanhustyö on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka avulla pyritään tavoittamaan sellaisia senioreita, jotka ovat vaarassa jäädä tarvitsemansa avun, tuen tai sosiaalisten kontaktien ulkopuolelle. Etsivää vanhustyötä tehdään senioreiden arkiympäristöissä ja löytävä vanhustyö korostaa kohtaamisten merkitystä ja yhteistyötä, projektipäällikkö Lotta Katajapuu-Rutanen kertoo.
Seminaari on suunnattu arjessaan tai työssään ikääntyviä kohtaaville, ammattilaisille, vapaaehtoisille, päättäjille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Etsivä ja löytävä vanhustyö tutuksi -seminaari 15.1.2027 kello 9–12
Etsivä ja löytävä vanhustyö tutuksi -seminaari pidetään perjantaina 15.1.2027 klo 9–12 (kahvitarjoilu klo 8.30–9.00), Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakon kampuksella Dynamon auditoriossa, osoitteessa Piippukatu 2. Seminaariin on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Seminaari on maksuton.
Ilmoittautuminen seminaariin 4.1.2027 mennessä hyvinvointialueen Osaamisen kehittämisen -verkkosivulta löytyvän Keski-Suomen hyvinvointialueen julkisen Juuri-koulutuskalenterin kautta.
Yhteisöllisyyttä vahvistetaan yhdessä ikääntyvien kanssa
Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yli 65-vuotiaiden keskisuomalaisten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja elinikäistä oppimista. Samalla etsitään ratkaisuja yksinäisyyteen, osallisuuden puutteeseen ja kasvavaan tuen tarpeeseen. Senioreille suunnattua toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan.
Seminaarin järjestää Kohtaamisten Keski-Suomi – Iäkkäiden yhteisöllisyyden vahvistaminen -hanke. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue ja hankkeen osatoteuttajia ovat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän kesäyliopisto ja Jyväskylän kansalaisopisto. Kaikki Keski-Suomen 22 kuntaa ovat hankkeen kumppaneita. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2026–31.10.2028.
Yhteyshenkilöt
Lotta Katajapuu-Rutanen, projektipäällikkö, p. 044 459 7339, lotta.katajapuu-rutanen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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