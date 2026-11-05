Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa -näyttelyn sisältö on nyt julkaistu yksissä kansissa
24.11.2026 13:24:04 EET | Vapriikki | Tiedote
Vapriikin julkaisema teos Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa on ilmestynyt. Teos näyttää, miltä Tampere katuineen, toreineen, rakennuksineen ja tehtaineen näytti parin vuosikymmenen aikana ennen Suomen itsenäistymistä, ajanjaksona, jota Euroopan historiassa on kutsuttu nimellä belle epoque, kaunis aikakausi. Tampereellakin kaupungin siluetti alkoi kurotella korkeammalle kohti taivasta ja uutta aikaa, teollisuus kasvoi ja aatemaailma kuohui, mutta arki soljui omissa uomissaan puutalokortteleissa ja tehdaspihoilla.
Yleisen näkemyksen mukaan belle epoque päättyi ensimmäisen maailmansodan alkuun kesällä 1914. Suomessa tilanne oli kuitenkin hieman erilainen. Kun sodan alkujärkytyksestä oli selvitty, oli tunnelma Tampereella lähes huoleton. Voidaan sanoa, että Tampereella aikakauden loppu oli vuoden 1918 sisällissota, joka aiheutti Tampereella suurta tuhoa.
Kirja esittelee Tampereen alueittain. Teoksessa käsitellään myös Tampereen silloisten virallisten rajojen ulkopuolella olleita alueita, kuten Pispalaa, Lielahtea, Järvensivua, Messukylää ja Teiskoa. Kaupunkikuvan ja miljöiden ohella teoksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, keitä Tampereella asui ja miten he asuivat. Taustoittavissa luvuissa käsitellään lisäksi mm. kaupunkisuunnittelua, tyylisuuntia, teollisuutta, kaupankäyntiä, rakentamista ja liikennettä. Jokaisessa luvussa on lisäksi ns. kainalojuttu, joissa on nostettu esiin erilaisia kiinnostavia tapahtumia tai ilmiöitä.
Mennyt maailma ei ole vain näyttelyjulkaisu, sillä sen 450 sivulla aihetta on voitu käsitellä vieläkin laajemmin kuin näyttelyssä. Mennyt maailma on ennen kaikkea valokuvateos, sillä sen pääosassa ovat Vapriikin kuva-arkiston historialliset valokuvat. Mukana on monia tunnetuimpia ja rakastetuimpia otoksia 1900-luvun alun tamperelaisten ammatti- ja harrastajakuvaajien kokoelmista, mutta myös monia ennen julkaisemattomia valokuvia. Osa kirjan kuvista on tuotu julkisuuteen vasta viime vuosina, kuten ministeri Pekka Haaviston Vapriikin kuva-arkistolle lahjoittamat isoisänsä Uno Toijalan negatiivit.
Kuten aiemmissakin Vapriikin kuva-arkiston näyttelyissä ja julkaisuissa, kuvat ja teksti ovat kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa; tärkeintä on kuvan konteksti ja sen tulkinta. Valokuvan merkitys on historiantutkimuksessa jatkuvasti kasvanut, koska myös tutkimus joutuu sopeutumaan yhä visuaalisemmaksi muuttuvaan maailmaan. Valokuvat eivät enää ole vain tekstiä täydentäviä somisteita, vaan todellisuuden jäänteitä, jotka myös muokkaavat käsityksiämme menneestä. Ne kertovat tapahtumista tai vallinneista asiantiloista ja niistä voi silmänräpäyksessä panna merkille vaikkapa katunäkymät, tehtaat, kulkupelit tai kaupunkilaisten arjen askareet ja juhlahetket. Kuvilla voidaan kuitenkin myös rajata todellisuutta, ja historiallisia kuvia tarkastelemalla voi esimerkiksi päätellä, mitä aikanaan on pidetty hyväksyttävänä ja kiinnostavana kuvauskohteena. Pohdittavaksi saattaa eteen tulla myös kysymys, mikä kuvan tarkoitus on aikanaan ollut ja millaisia mielikuvia sen on ollut tarkoitus herättää. Joskus kamera on tallentanut muutakin kuin mitä kuvaaja alun perin tarkoitti. Valokuvien merkitykset muuttuvat ajan kuluessa, ja historiallinen valokuva saa merkityksensä kontekstista: missä tilanteessa se on aikanaan otettu ja mikä tulkinta sille nykyhetkessä käsin tarkasteltuna annetaan.
Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa täydentää Tampereen kaupunkikuvaa ja sen kehitystä tarkastelevan kolmen teoksen sarjan, josta aiemmin ovat ilmestyneet Kadonneet kaunottaret vuonna 2018 ja Tampere ennen ja nyt vuonna 2023. Kadonneet kaunottaret keskittyi rakennushistoriaan ja Tampere ennen ja nyt tutki kaupunkikuvan pitkä aikavälin muutosta ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Mennyt maailma sen sijaan tarkastelee kaupungin elämää laajemmasta näkökulmasta tietyn ajanjakson kuluessa: se näyttää, millainen paikka Tampere oli elää ja olla parin Suomen itsenäistymistä edeltävän vuosikymmenen aikana.
Julkaisu on nyt myynnissä hintaan 49 € Vapriikin museokaupassa sekä verkkokaupassa osoitteessa shop.tampere.fi/vapriikki/
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja julkaisusta:
Tutkija Antti Liuttunen
040 800 7600
antti.liuttunen@tampere.fi
Arvostelukappaleet median edustajille:
Heli Nousiainen
040 669 2445
heli.nousiainen@tampere.fi
Myyntitiedustelut:
Vapriikin Museokauppa
03 5656 6772
museokauppa@tampere.fi
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Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
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