SDP:n Lauri Lyly: Kaiken työnteon on oltava kannattavaa
24.11.2026 13:30:55 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Orpon hallitus lupasi 100 000 uutta työllistä. Suomessa on nyt 70 400 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vastaavana aikana kolme vuotta sitten Orpon hallituksen alkutaipaleella. Hallitus on heittänyt hanskat tiskiin yli 326 000 työttömän edessä. Pitkäaikaistyöttömiä on 142 000, kun heitä oli vuoden 2023 lokakuussa 89 400. Nuorten alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on tällä hetkellä yli 72 000.
– Karmeat luvut kertovat selvästi, että hallituksen ns. työllisyyspolitiikka on epäonnistunut. Työllisyyden parantamisen ja työttömyyden vähentämisen sijaan se on ajanut läpi ideologisia heikennyksiä, kun sillä on kerrankin ollut siihen tilaisuus. Suomen työelämän suunnan muuttamiseksi SDP esittää vuoden 2027 vaihtoehtobudjetissaan korjausliikettä, jossa kaikki työnteko on kannattavaa, sanoo työ- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly.
SDP pitää huolestuttavana, että työttömien pääsy työllistymistä tukeviin palveluihin on laskenut koko hallituskauden ajan. Työllisyyspalveluiden rahoitus ei ole pysynyt rajusti heikentyneen työttömyystilanteen tasalla.
– Työllisyyspalvelujen perustehtävä tulisi olla nykyistä selkeämmin työnvälitys ja työllistymisen edistäminen. Työllisyyspalveluille on tullut myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviä, kun palveluiden keskiössä pitäisi olla työkykyisten työnhakijoiden ja työnantajien kohtaaminen. SDP vahvistaisi työllisyyspalveluita ja aktivointitoimia panostamalla kuntien valtionosuuksiin 60 miljoonaa ja sisällyttäisi hyvinvointialueiden tehtäviin työttömien säännölliset terveystarkastukset, Lyly kertoo.
Hallitus poisti asumistuesta ja työttömyysturvasta suojaosat vuoden 2024 alkupuolella. Suojaosien poiston jälkeen myös osa-aikaisen työn tekeminen on vähentynyt.
– Osa-aikatyö, palkkatuettu työ ja lyhyetkin työjaksot ovat järkevä vaihtoehto työttömyyden sijaan, koska ne voivat helpottaa pääsyä kokoaikatyöhön ja vähintäänkin säilyttävät kosketuksen työelämään. SDP pitää tärkeänä, että kaikki työnteko on kannattavaa ja siksi palauttaisimme työttömyysturvaan 300 euron ja yleiseen asumistukeen 200 euron suojaosan. Palkkatuetun työn päättymisestä ei saa rangaista työntekijää, joten sen olisi kerrytettävä aiempaan tapaan työttömyysturvan työssäoloehtoa, Lyly sanoo.
– Hallituksen bensaflopin SDP korvaisi reilulla matkakuluvähennyksellä, jotta työhön kannattaa lähteä tarvittaessa kauemmaskin. Laskisimme siinä asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuun 750 euroon ja nostaisimme vähennyksen enimmäismäärän 8 400 euroon sekä kilometrikohtaisen vähennyksen 0,30 euroon.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
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