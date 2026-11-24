Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Vestman: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vahvistaa valtion oikeuden torjua välineellistettyä maahantuloa ja tukee perustuslakivaliokunnan linjaa
24.11.2026 13:06:50 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston tänään antama ratkaisu Puolaa, Latviaa ja Liettuaa koskevissa niin sanotuissa pushback-tapauksissa on merkittävä koko Euroopan turvallisuudelle. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok) pitää ratkaisevan tärkeänä, että tuomioistuin tunnustaa valtion oikeuden puolustautua tilanteissa, joissa vieras valtio käyttää maahantulijoita painostamisen välineenä. Vestman sanoo, että EIT:n ratkaisun perustelut tukevat perustuslakivaliokunnan linjaa, jonka se omaksui jo 2,5 vuotta sitten ylimpien laillisuusvalvojien tuella.
– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuore ratkaisu on merkittävä koko Euroopan turvallisuudelle ja samalla ihmisoikeusjärjestelmän kestävyydelle. EIT:n ratkaisu sisältää selvän oikeusohjeen siitä, että oikeusvaltiolla on Euroopan ihmisoikeussopimuksen järjestelmässä oikeus suojautua vieraan valtion hybridivaikuttamiselta, joka tapahtuu käyttämällä maahantulijoita välineenä, Vestman sanoo.
Vestmanin mukaan EIT:n ratkaisu on merkityksellinen Suomen rajaturvallisuuslain kannalta. EIT:n ratkaisujen perustelut tukevat perustuslakivaliokunnan linjaa rajaturvallisuuslaista.
– Perustuslakivaliokunnan kanta on ollut selvä jo kesästä 2024: Suomella täytyy olla oikeus ja kyky puolustautua lailla, jos vihamielinen valtio käyttää maahantulijoita painostamisen välineenä vaarantaakseen Suomen suvereniteetin ja kansallisen turvallisuuden. Näin on siitä huolimatta, että kansainvälisen suojelun menettelyllisiä takeita ei täysimääräisesti kyettäisikään turvaamaan. EIT ratkaisu osoittaa oikeudellista edelläkävijyyden myös niin sanottujen poikkeusryhmien osalta, Vestman toteaa.
Perustuslakivaliokunta on katsonut jo kolmessa lausunnossaan vuosina 2024, 2025 ja 2026, että rajaturvallisuuslaki on mahdollista säätää poikkeuslakina tarkoin rajatuin edellytyksin. Valiokunnan lausunto on herättänyt näihin päiviin asti jatkunutta arvostelua eräiden oikeusoppineiden keskuudessa.
– Perustuslakivaliokunnan arvio rajaturvallisuuslaista on nojannut lähinnä ylimpien laillisuusvalvojien kantaan. EIT:n ratkaisu asettaa kysymyksenalaiseksi EIS:n osalta niiden 18 akatemian oikeusoppineen näkemykset, jotka valiokunnassa ja julkisuudessakin tyrmäsivät rajaturvallisuuslain vuonna 2024. Muutamat heistä ovat sittemmin jatkaneet perustuslakivaliokunnan ja sen tekemien oikeudellisten arvioiden voimakasta julkista arvostelua. Valiokunta kuitenkin jatkaa Suomen perustuslaillisen järjestelmän vaalimista, Vestman toteaa.
– EIT:n ratkaisut osoittavat myös suomalaisen perustuslakivalvonnan toimivuuden ja tehokkuuden kaikkein vaikeimmissakin tulkintakysymyksissä. Se täyttää sekä oikeusvaltiollisuuden että kansanvaltaisuuden vaatimukset. Suomen perustuslaki ei ole vain asiantuntijoiden perustuslaki. Se on Suomen kansan perustuslaki – sen kansan, jolle valtiovalta Suomessa kuuluu, Vestman painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VestmanKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Limnell varoittaa katsomasta vain Itämerelle – katse suunnattava myös Jäämerelle24.11.2026 10:27:51 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi Venäjän merellisen toimintavapauden kaventumisen korostavan entisestään pohjoisten merialueiden strategista merkitystä. Suomen on ennakoitava tätä kehitystä.
Kokoomuksen Vuornos: Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti maksatetaan tavallisella työntekijällä23.11.2026 14:41:34 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Henrik Vuornos kritisoi vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettia miljardiluokan ansiotuloverotuksen kiristyksistä. Yhteensä vaihtoehtobudjetissa esitetään yli 2,5 miljardin kiristyksiä työn ja eläketulojen verotukseen.
Kokoomuksen Sarkomaa: Terveelliset valinnat helpommiksi – terveysperusteinen vero ansaitsee kunnollisen selvityksen23.11.2026 12:31:02 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää perusteltuna, että terveysperusteisesta verosta käynnistetään selvitys. Terveysperusteista veroa on kannattanut ohjelmissaan lähes jokainen eduskuntapuolue.
Kokoomuksen Laiho: SDP:n sotelupaukset eivät kestä lähempää tarkastelua22.11.2026 14:54:40 EET | Tiedote
SDP esitteli sunnuntaina Kuopiossa 1,24 miljardin euron sotesäästöpaketin ja lupasi samalla nopeampaa hoitoa, halvempia asiakasmaksuja ja sen, ettei yhtään sairaalaa lakkauteta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitää tervetulleena, että SDP vihdoin myöntää soten kustannusten hillitsemisen välttämättömyyden. Hänen mukaansa paketin lupaukset ja laskelmat eivät kuitenkaan sovi yhteen.
Kokoomuksen Kopra Lindtmanille: Aikooko SDP perua sosiaaliturvan säästöt – vai jatkuuko sumutus?21.11.2026 15:59:14 EET | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli puoluevaltuustossa hallituksen sosiaaliturvasäästöjä, mutta jätti kertomatta, aikooko SDP perua ne. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii SDP:tä vastaamaan tähän suoraan ennen vaaleja. Kopran mukaan SDP:n talous- ja sotelinja ei kestä omien lukujensa painoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme