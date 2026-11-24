Kokoomuksen Laiho: SDP:n sotelupaukset eivät kestä lähempää tarkastelua 22.11.2026 14:54:40 EET | Tiedote

SDP esitteli sunnuntaina Kuopiossa 1,24 miljardin euron sotesäästöpaketin ja lupasi samalla nopeampaa hoitoa, halvempia asiakasmaksuja ja sen, ettei yhtään sairaalaa lakkauteta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitää tervetulleena, että SDP vihdoin myöntää soten kustannusten hillitsemisen välttämättömyyden. Hänen mukaansa paketin lupaukset ja laskelmat eivät kuitenkaan sovi yhteen.