Orpon-Purran hallitus poisti 300 euron suojaosat sillä perusteella, että ne houkuttelisivat jäämään osa-aikatyöhön kokoaikatyön sijaan. Filatovin mukaan hallituksen päätös on johtanut työllisyyspolitiikan paradoksiin: työhön yritetään kannustaa vaikeuttamalla epätyypillisten töiden tekemistä. Päätös on heikentänyt pienituloisten toimeentuloa, ja siitä ovat kärsineet erityisesti matalapalkkaisilla ja osa-aikaisilla aloilla työskentelevät naiset.

Tutkimusnäyttö kumoaa hallituksen perustelut

Suojaosien työllisyysvaikutuksista on vahvaa tieteellistä näyttöä, joka on päinvastainen kuin hallituksen arvio. Tampereen yliopiston, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja tutkimuslaitos Laboren koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon perustuva tutkimus osoittaa, että suojaosat vahvistivat työllisyyttä.

Tutkimuksen mukaan asumistuen suojaosa kasvatti työllisyyttä jopa 23–32 prosenttia. Lisäksi tutkimus osoittaa, että suojaosat eivät heikentäneet myöhempää siirtymistä kokoaikatyöhön.

"Politiikassa pitäisi käyttää tutkimusta, ei mututuntumaa. Suojaosat eivät passivoi ihmisiä, vaan rohkaisivat ottamaan työtä vastaan. Ne auttavat myös niitä, joilla ei terveydellisistä syistä ole mahdollisuutta kokoaikatyöhön, tai joiden aloilla kokoaikatyötä ei yksinkertaisesti ole tarjolla", Filatov toteaa.

Epävarmuus syö ihmisen voimavaroja

Suojaosien poisto on ennen kaikkea lisännyt köyhyyttä. Pirstaleisessa työelämässä suojaosat toivat arkeen turvaa, sillä ne ehkäisivät tukien ja ansiotulojen yhteensovituksesta johtuvia yllättäviä notkahduksia toimeentuloon.

Köyhyys ja jatkuvat toimeentulo-ongelmat syövät ihmisen voimavaroja.

"Kannustavuudesta on helppo puhua silloin, kun oma toimeentulo ei ole katkolla. Pelko ei ole kannustin, eikä epävarmuus lisää työllisyyttä. Se lisää stressiä, sairastavuutta ja syrjäytymistä sekä kasvattaa tulevaisuuden kustannuksia", Filatov muistuttaa.

"Työ ei ole vain palkkaa. Se on osallisuutta, itseluottamusta, yhteisöön kuulumista ja kokemus siitä, että omalla tekemisellä on merkitystä. Pienikin työ voi olla tärkeä askel kohti suurempaa työpanosta ja parempaa tulevaisuutta", hän jatkaa.

SDP vaatii työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista oikeudenmukaisena ratkaisuna, joka turvaa pienituloisten arkea ja varmistaa, että työn tekeminen kannattaa aina.