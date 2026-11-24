Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt pilotoivat aikapoikkeaman ylläpidosta luopumista
24.11.2026 13:23:07 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt aloittavat 15. joulukuuta kokeilun, jossa sähköverkon aikapoikkeamaa ei enää säädetä vastaamaan virallista aikaa. Kokeilujakson päätyttyä arvioidaan, voidaanko aikapoikkeaman ylläpidosta luopua pysyvästi. Kokeilulla ei ole vaikutuksia sähköjärjestelmän toimintaan.
Kokeilujakson tavoitteena on selvittää, voidaanko sähköverkon tahdissa käyvän kellonajan ylläpidosta luopua kokonaan. Sähköverkon tahdissa käyvää kellonaikaa on pidetty synkronoituna virallisen kellonajan kanssa aikapoikkeaman säädöllä. Sähköverkon tahdissa käyvän kellon aika määräytyy sähköjärjestelmän taajuuspoikkeamien kertymän perusteella. Jos järjestelmän keskitaajuus poikkeaa 50 hertsistä pidemmän aikaa, sähköinen aika alkaa vähitellen edistää tai jätättää suhteessa viralliseen kellonaikaan.
Kantaverkkoyhtiöt ovat korjanneet eroa säätämällä taajuutta tilapäisesti vastakkaiseen suuntaan. Jos sähköverkon aika on esimerkiksi jäänyt jälkeen virallisesta ajasta, taajuutta on pidetty jonkin aikaa hieman yli 50 hertsissä, jotta aikapoikkeama on saatu korjattua. Aikapoikkeaman korjaaminen on käytännössä edellyttänyt toimenpiteitä, jotka eivät ole olleet tarpeellisia sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon ylläpitämiseksi. Tämän seurauksena nämä toimet voivat johtaa säätöresurssien tarpeettomaan käyttöön ja kustannusten kasvuun.
Sähköverkon tahdissa käyvän ajan ylläpidon merkitys vähentynyt
Sähköverkon tahdissa käyvän kellon aikapoikkeaman ylläpidolla on ollut aiemmin nykyistä suurempi käytännön vaikutus. Esimerkiksi tahtimoottoreihin perustuvat sähkökellot ja tietyt teollisuuden prosessit käyttivät sähköverkon taajuutta ajan mittaamisen perustana.
Sähköjärjestelmän modernisoituminen ja digitalisoituminen ovat vähentäneet tätä tarvetta merkittävästi. Nykyiset kellot ja tarkkaa ajanmääritystä edellyttävät järjestelmät synkronoidaan viralliseen aikaan pääasiassa muiden aikalähteiden avulla. Samalla suurin osa sähkönkulutuksesta ja teollisuuden prosesseista on liitetty sähköverkkoon taajuusmuuttajien ja muiden tehoelektroniikkalaitteiden välityksellä. Siksi sähköjärjestelmän taajuuden pitkäaikaisilla poikkeamilla on niihin enää vähäinen vaikutus.
Lopullinen päätös tehdään kokemusten perusteella
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt seuraavat 15. joulukuuta alkavan kokeilujakson aikana tehtyjä havaintoja ja palautteita selvittääkseen, aiheuttaako aikapoikkeaman ylläpidon keskeyttäminen ei-toivottuja vaikutuksia sähköjärjestelmälle tai laitteille, jotka edelleen hyödyntävät sähköjärjestelmän taajuutta ajan määritykseen. Pohjoismaisella synkronialueella toimivia osapuolia pyydetäänkin ilmoittamaan kokeilujakson aikana havainnoistaan, jotka liittyvät aikapoikkeaman ylläpidosta luopumiseen.
Kokeilujaksolla ei ole vaikutusta sähköjärjestelmän toimintaan
Sähköverkon aikapoikkeaman ylläpidon lopettamisella ei ole vaikutuksia sähköjärjestelmän normaaliin tasehallintaan Suomessa tai muissa pohjoismaissa lukuun ottamatta aikapoikkeaman ylläpitoon tehtyjä tasehallintatoimia. Kantaverkkoyhtiöt huolehtivat jatkossakin tuotannon ja kulutuksen tasapainosta, hallitsevat taajuuspoikkeamia ja ylläpitävät pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuutta 50 hertsissä. Muutos koskee ainoastaan pidemmän ajan kuluessa kertyneen aikapoikkeaman korjaamista.
Jos kokeilujaksolla ei ilmene merkittäviä ongelmia, tavoitteena on sähköverkon aikapoikkeaman ylläpidosta luopuminen pysyvästi.
Lisätietoja ja ilmoitukset havainnoista pilottijakson aikana
Anders Lundberg, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4171
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
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