Kokeilujakson tavoitteena on selvittää, voidaanko sähköverkon tahdissa käyvän kellonajan ylläpidosta luopua kokonaan. Sähköverkon tahdissa käyvää kellonaikaa on pidetty synkronoituna virallisen kellonajan kanssa aikapoikkeaman säädöllä. Sähköverkon tahdissa käyvän kellon aika määräytyy sähköjärjestelmän taajuuspoikkeamien kertymän perusteella. Jos järjestelmän keskitaajuus poikkeaa 50 hertsistä pidemmän aikaa, sähköinen aika alkaa vähitellen edistää tai jätättää suhteessa viralliseen kellonaikaan.



Kantaverkkoyhtiöt ovat korjanneet eroa säätämällä taajuutta tilapäisesti vastakkaiseen suuntaan. Jos sähköverkon aika on esimerkiksi jäänyt jälkeen virallisesta ajasta, taajuutta on pidetty jonkin aikaa hieman yli 50 hertsissä, jotta aikapoikkeama on saatu korjattua. Aikapoikkeaman korjaaminen on käytännössä edellyttänyt toimenpiteitä, jotka eivät ole olleet tarpeellisia sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon ylläpitämiseksi. Tämän seurauksena nämä toimet voivat johtaa säätöresurssien tarpeettomaan käyttöön ja kustannusten kasvuun.

Sähköverkon tahdissa käyvän ajan ylläpidon merkitys vähentynyt

Sähköverkon tahdissa käyvän kellon aikapoikkeaman ylläpidolla on ollut aiemmin nykyistä suurempi käytännön vaikutus. Esimerkiksi tahtimoottoreihin perustuvat sähkökellot ja tietyt teollisuuden prosessit käyttivät sähköverkon taajuutta ajan mittaamisen perustana.

Sähköjärjestelmän modernisoituminen ja digitalisoituminen ovat vähentäneet tätä tarvetta merkittävästi. Nykyiset kellot ja tarkkaa ajanmääritystä edellyttävät järjestelmät synkronoidaan viralliseen aikaan pääasiassa muiden aikalähteiden avulla. Samalla suurin osa sähkönkulutuksesta ja teollisuuden prosesseista on liitetty sähköverkkoon taajuusmuuttajien ja muiden tehoelektroniikkalaitteiden välityksellä. Siksi sähköjärjestelmän taajuuden pitkäaikaisilla poikkeamilla on niihin enää vähäinen vaikutus.

Lopullinen päätös tehdään kokemusten perusteella

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt seuraavat 15. joulukuuta alkavan kokeilujakson aikana tehtyjä havaintoja ja palautteita selvittääkseen, aiheuttaako aikapoikkeaman ylläpidon keskeyttäminen ei-toivottuja vaikutuksia sähköjärjestelmälle tai laitteille, jotka edelleen hyödyntävät sähköjärjestelmän taajuutta ajan määritykseen. Pohjoismaisella synkronialueella toimivia osapuolia pyydetäänkin ilmoittamaan kokeilujakson aikana havainnoistaan, jotka liittyvät aikapoikkeaman ylläpidosta luopumiseen.



Kokeilujaksolla ei ole vaikutusta sähköjärjestelmän toimintaan

Sähköverkon aikapoikkeaman ylläpidon lopettamisella ei ole vaikutuksia sähköjärjestelmän normaaliin tasehallintaan Suomessa tai muissa pohjoismaissa lukuun ottamatta aikapoikkeaman ylläpitoon tehtyjä tasehallintatoimia. Kantaverkkoyhtiöt huolehtivat jatkossakin tuotannon ja kulutuksen tasapainosta, hallitsevat taajuuspoikkeamia ja ylläpitävät pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuutta 50 hertsissä. Muutos koskee ainoastaan pidemmän ajan kuluessa kertyneen aikapoikkeaman korjaamista.

Jos kokeilujaksolla ei ilmene merkittäviä ongelmia, tavoitteena on sähköverkon aikapoikkeaman ylläpidosta luopuminen pysyvästi.





Lisätietoja ja ilmoitukset havainnoista pilottijakson aikana

Anders Lundberg, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4171

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi