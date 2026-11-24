SDP:n Pia Viitanen: Kasvuun tarvitaan myös pieniä yrityksiä ja kansalaisten ostovoimaa
24.11.2026 13:54:36 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Orpon–Purran hallitus on epäonnistunut täysin työllisyystavoitteessaan. Nyt tarvitaan toimia, joilla tuetaan työllisyyttä ja pieniä yrittäjiä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on pieniä. SDP tukisi sekä pieniä yrityksiä että vahvistaisi tavallisten suomalaisten ostovoimaa, sillä kasvuun tarvitaan kaikki, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pia Viitanen (sd.).
Viime vuonna 96 prosenttia yrityksistä oli mikroyrityksiä tai yksinyrittäjiä. Tämä tarkoittaa noin 550 000–580 000 yritystä. Viime vuosien konkurssiaalto on koskettanut erityisesti näitä yrityksiä muun muassa rakennus- ja palvelualoilla.
– Yksinyrittäjä ei näytä tätä hallitusta kiinnostavan, vaikka hän voi olla todellisuudessa palkansaajaa heikommassa asemassa sekä taloudellisesti että työterveyden ja työn jatkuvuuden kannalta. Kun avoimia työpaikkoja ei ole, pitäisi itsensä työllistäviä nimenomaan tukea niin, etteivät he päädy kortistoon, ja myös siksi, että he voisivat mahdollisesti palkata ensimmäisen työntekijänkin, Viitanen huomauttaa.
SDP pitäisi yhteisöveron ensi vuonna kilpailukykyisessä 20 prosentissa ja esittää ensi vuoden vaihtoehtobudjetissaan sen sijaan pienten yritysten tilannetta helpottavia toimia.
– Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto 30 000 euroon helpottaisi aloittavien ja pienimuotoista toimintaa harjoittavien yrittäjien tilannetta. Kannustaisimme myös yksinyrittäjää ryhtymään työnantajaksi myöntämällä tähän 25 prosentin verohyvityksen ensimmäisen työntekijän palkkakuluista, Viitanen selventää.
– Suuri osa pienistä yrityksistä toimii yritysten alihankkijoina tai palveluntuottajina toisille yrityksille, mutta merkittävä osa palvelee myös suoraan kuluttajia. Sekä yrittäjät että kuluttajat hyötyvät kotitalousvähennyksestä, jonka SDP nostaisi hoiva- ja hoitotyön osalta 60 prosenttiin ja jonka omavastuun laskisimme 100 euroon, Viitanen kertoo.
– SDP vastaisi myös kansalaisten heikentyneeseen ostovoimaan keventämällä pieni- ja keskituloisten palkansaajien sekä eläkeläisten ansiotuloverotusta, mikä toivottavasti myös virkistäisi esimerkiksi lähialueen yrityselämää. Yli 65-vuotiaat saisivat myös korotetun työtulovähennyksen, jolloin iäkkäämpänä tehdystä työstä jää enemmän käteen.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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