Keskustan Kemppi: Nuorisotyöttömyyteen puututtava - nuoret eivät ansaitse enää yhtään välittämisen välivuotta
24.11.2026 13:29:39 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi on huolissaan tiistaina uutisoidusta nuorisotyöttömyyden jyrkästä kasvusta. Hänen mukaansa pitkittyvä työttömyys uhkaa nuorten hyvinvointia, Suomen tulevaisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan.
Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemien tietojen mukaan nuorten työttömyystilanne on pahentunut merkittävästi. Joka neljäs työmarkkinoilla oleva nuori on vailla työtä.
– Koko Suomen työttömyystilanne on hirveä. Erityisen huolissani olen nuorista. Nuorisotyöttömyyden kasvu on hälyttävää, sillä sen seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen, Kemppi sanoo.
Kemppi nostaa esiin kolme vakavaa seurausta.
– Ensinnäkin nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien riski kasvaa. Pitkä ja tulokseton työnhaku syö voimia, nakertaa itsetuntoa ja horjuttaa uskoa tulevaisuuteen.
– Toiseksi, osaamista ja potentiaalia menee hukkaan. Suomi tarvitsee jokaisen nuoren osaamista, lahjakkuutta ja työpanosta. Kun nuori jää vaille mahdollisuuksia, menettää koko Suomi.
– Kolmanneksi, luottamus yhteiskuntaan rapautuu. Jos yhä useampi nuori kokee, ettei koulutuksesta ja ahkeruudesta huolimatta löydy paikkaa työelämässä, ulkopuolisuuden tunne ja epäluottamus yhteiskuntaan kasvavat.
Kempin mukaan nuorten työllistymiseen on tartuttava viipymättä.
– Pitkittynyt työttömyys voi jättää jäljet koko loppuelämään. Siksi tähän on puututtava nyt.
Kemppi esittää nuorten työllistymisen tueksi toimivaa työtakuuta, jossa tukiin käytettävää rahaa hyödynnettäisiin myös nuorten palkkaamisen tukemiseen. Lisäksi Kemppi ehdottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen sivukulujen puolittamista vuodeksi, sekä yrittämisen ja työnteon edellytysten parantamista kaikkialla Suomessa.
– Lapset ja nuoret ansaitsevat tekoja, tuloksia ja uskoa parempaan huomiseen, eivät enää yhtään välittämisen välivuotta, Kemppi päättää.
Yhteyshenkilöt
Hilkka KemppiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 181 115hilkka.kemppi@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan puoluevaltuusto: Kelan taksiralli kuriin ja hyvinvointialueiden rahoitusmalli kuntoon23.11.2026 15:53:39 EET | Tiedote
Keskusta vaatii, että terveydenhuollon matkakulut on siirrettävä Kelalta hyvinvointialueille.
Keskustan puoluevaltuusto: Nuorten tulevaisuususko on palautettava23.11.2026 11:00:32 EET | Tiedote
Keskustan puoluevaltuuston mielestä Suomi tarvitsee politiikkaa, joka vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen.
Antti Kaikkonen: Suomelle tarvitaan tekoälystrategia – kaikki on pidettävä muutoksessa mukana22.11.2026 10:13:41 EET | Tiedote
Keskustan Antti Kaikkonen esittää, että Suomeen laaditaan tekoälystrategia. Tekoäly muuttaa jo työelämää ja yhteiskuntaa, mutta murroksen vaikutuksia ei vielä kokonaan tunneta.
Puoluesihteeri Antti Siika-aho Keskustan puoluevaltuustossa 21.11.202621.11.2026 14:24:38 EET | Tiedote
Keskusta ei mene salakihloihin, vaan käy vaalit omalla asialistallaan.
Auli Piiparinen Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi: Keskustan on oltava vaihtoehdon sijaan suomalaisten valinta21.11.2026 12:37:02 EET | Tiedote
Pohjoissavolainen Auli Piiparinen on valittu Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Valtuuston varapuheenjohtajiksi nousivat Viivi Immonen Etelä-Savosta ja Katri Jalonen Varsinais-Suomesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme