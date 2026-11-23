Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemien tietojen mukaan nuorten työttömyystilanne on pahentunut merkittävästi. Joka neljäs työmarkkinoilla oleva nuori on vailla työtä.

– Koko Suomen työttömyystilanne on hirveä. Erityisen huolissani olen nuorista. Nuorisotyöttömyyden kasvu on hälyttävää, sillä sen seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen, Kemppi sanoo.

Kemppi nostaa esiin kolme vakavaa seurausta.

– Ensinnäkin nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien riski kasvaa. Pitkä ja tulokseton työnhaku syö voimia, nakertaa itsetuntoa ja horjuttaa uskoa tulevaisuuteen.

– Toiseksi, osaamista ja potentiaalia menee hukkaan. Suomi tarvitsee jokaisen nuoren osaamista, lahjakkuutta ja työpanosta. Kun nuori jää vaille mahdollisuuksia, menettää koko Suomi.

– Kolmanneksi, luottamus yhteiskuntaan rapautuu. Jos yhä useampi nuori kokee, ettei koulutuksesta ja ahkeruudesta huolimatta löydy paikkaa työelämässä, ulkopuolisuuden tunne ja epäluottamus yhteiskuntaan kasvavat.

Kempin mukaan nuorten työllistymiseen on tartuttava viipymättä.

– Pitkittynyt työttömyys voi jättää jäljet koko loppuelämään. Siksi tähän on puututtava nyt.

Kemppi esittää nuorten työllistymisen tueksi toimivaa työtakuuta, jossa tukiin käytettävää rahaa hyödynnettäisiin myös nuorten palkkaamisen tukemiseen. Lisäksi Kemppi ehdottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen sivukulujen puolittamista vuodeksi, sekä yrittämisen ja työnteon edellytysten parantamista kaikkialla Suomessa.

– Lapset ja nuoret ansaitsevat tekoja, tuloksia ja uskoa parempaan huomiseen, eivät enää yhtään välittämisen välivuotta, Kemppi päättää.