Seksuaaliväkivaltaa kokeneen ei tarvitse tehdä rikosilmoitusta saadakseen apua. Assin Seri-tukikeskukseen voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun on epävarma tapahtuneesta. Tutkimukset ja seuranta perustuvat vapaaehtoisuuteen.

– Kannustamme kaikkia seksuaaliväkivaltaa kokeneita ottamaan yhteyttä. Myös pelkkä epäily riittää. Asian läpikäyminen ja jatkohoito auttavat toipumaan tapahtuneesta, sanoo kätilö ja sairaanhoitaja Lotta Sahinoja.

Sahinoja on yksi Assin neljästä Seri-hoitajasta. Hän pitää Seri-poliklinikan vastaanottoa ja osallistuu oikeuslääketieteellisten näytteiden ottamiseen.

Seri-tukikeskuksen puhelimeen vastataan ympäri vuorokauden. Sinne voivat soittaa apua tarvitsevien lisäksi myös viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja tai ovat tuomassa seksuaaliväkivaltaa kokenutta tutkimuksiin.

Asiakas päättää tutkimuksiin osallistumisesta

Assissa ensikäynnin tutkimukset tehdään naistentautien ja synnytysten osaston 4CD tutkimushuoneessa. Asiakkaan kohtaavat kätilö tai sairaanhoitaja sekä gynekologi. Tutkimukset pyritään tekemään päiväsaikaan, mutta esimerkiksi suoraan tapahtumapaikalta tuleva asiakas tutkitaan heti.

Ensikäynnillä keskustellaan tapahtuneesta ja suunnitellaan tarvittavat tutkimukset. Asiakkaan suostumuksella otetaan oikeuslääketieteellisiä näytteitä mahdollista rikostutkintaa varten. Lisäksi otetaan verikokeita ja huolehditaan tarvittaessa jälkiehkäisystä, B-hepatiittirokotuksesta ja HIV-estolääkityksestä.

– Tutkimukset, näytteenotto ja seuranta ovat vapaaehtoisia. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää ne, jos siltä tuntuu. Seri-seurantaan voi osallistua, vaikka ei haluaisi tehdä rikosilmoitusta tai antaa oikeuslääketieteellisiä näytteitä, Sahinoja kertoo.

Oikeuslääketieteellisiä näytteitä voidaan ottaa, vaikka asiakas ei olisi vielä päättänyt rikosilmoituksen tekemisestä. Näytteitä voidaan säilyttää mahdollista myöhempää rikosilmoitusta varten.

Vastaanotolle voi ottaa mukaan tukihenkilön. Varsinainen näytteenotto pyritään yleensä rauhoittamaan, mutta muun ajan läheinen voi olla asiakkaan tukena.

Lahjoitetut alusvaatteet tuovat helpotusta vaikeaan tilanteeseen

Asiakkaasta huolehtimiseen kuuluvat myös käytännön tarpeet. Oikeuslääketieteellisessä näytteenotossa alushousut jätetään näytteeksi. Tutkintaa varten voidaan ottaa myös muita tapahtumahetkellä päällä olleita vaatteita.

Seri-tukikeskuksesta otettiin tämän vuoksi yhteyttä Siron alusasujen erikoisliikkeeseen ja kysyttiin mahdollisuutta lahjoittaa alusvaatteita asiakkaille. Siro vastasi pyyntöön ja lahjoitti alushousuja tukikeskuksen käyttöön.

– Halusimme tarjota asiakkaille tavalliset alushousut Seri-paketin kertakäyttöisten tilalle. Olemme todella kiitollisia siitä, että Siro lähti mukaan auttamaan, Sahinoja sanoo.

Siron kauppias Jenna Juurinen tarttui pyyntöön mielellään. Hän näkee lahjoituksen merkityksen ennen kaikkea inhimillisenä.

– Oli hienoa, että tukikeskuksesta otettiin yhteyttä paikalliseen yrittäjään. Uusien alusvaatteiden merkitys voi olla tällaisessa tilanteessa paljon suurempi kuin ensi alkuun ajattelisi. Toivon, että lahjoitus tuo edes pientä helpotusta vaikeaan tilanteeseen, Juurinen kertoo.

Hän haluaa tukea toimintaa myös jatkossa ja toivoo, että Seri-tukikeskuksen työ tulisi entistä tutummaksi.

– Seri-tukikeskus tekee todella tärkeää työtä. Autamme näin tärkeässä asiassa aivan ehdottomasti nyt ja jatkossa. Toivoisin, että aiheesta puhuttaisiin enemmän, jotta apua olisi helpompi hakea.

Tuki jatkuu ensikäynnin jälkeen

Seri-jatkoseuranta järjestetään Assin naistentautien poliklinikalla hoitajan vastaanotolla. Seurannassa huolehditaan seksuaaliterveydestä, tutkitaan mahdollisia seksitautitartuntoja ja seurataan asiakkaan henkistä jaksamista. Tarvittaessa asiakasta ohjataan hakemaan lisää psyykkistä tukea.

Seuranta kestää kokonaisuudessaan vuoden. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä muutaman viikon tai muutaman kuukauden välein.

Sahinoja toivoo, että mahdollisimman moni seksuaaliväkivaltaa kokenut saisi apua ja tukea toipumiseensa.

– Olemme täällä sinua varten.

Näin saat yhteyden Seri-tukikeskukseen

Oma Hämeen Seri-tukikeskuksen palvelu on maksuton, ja sinne voi hakeutua ilman lähetettä. Palvelu on tarkoitettu kaikille 16 vuotta täyttäneille sukupuolesta riippumatta. Alle 16-vuotiaat tutkitaan ja hoidetaan Taysissa.

Ota yhteyttä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen, viimeistään kuukauden kuluessa. Tukikeskuksesta saa apua ja ohjausta myös silloin, kun tapahtuneesta on kulunut pidempään.

Puhelin: 03 629 3097. Puheluihin vastataan ympäri vuorokauden.

Tekstiviestinumero: 040 638 0709. Yhteydenottoa suositellaan ensisijaisesti soittamalla.

Lisätiedot:

Seksuaaliväkivallan uhrien tuki, Oma Häme

Apua lähisuhdeväkivaltaan - Oma Häme

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