Pohde vahvistaa henkilökuljetuspalvelujen saatavuutta eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata

Aluehallitus päätti henkilökuljetuspalvelujen kilpailutusta koskevasta hankinnasta. Hankinta koskee päiväautoja, täydentävää kalustoa ja reittikuljetuksia sekä kiireettömiä potilassiirtoja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Hankinnan myötä taksien saatavuus paranee niillä paikkakunnilla, joilla kuljetuskapasiteettia on ollut niukasti.

Kilpailutukseen saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 111 tarjousta. Tarjouksia vertailtiin hinnan ja laadun perusteella. Laadussa arvioitiin muun muassa ajoneuvojen vähäpäästöisyyttä sekä henkilöstön erityisryhmien kuljettajakoulutusta ja ensiapukoulutusta. Esteettömissä ajoneuvoissa arvioitiin lisäksi lisäpyörätuolipaikkaa.

Aluehallitus valitsi henkilökuljetuspalvelujen palveluntuottajat tarjousvertailun mukaisiin etusijajärjestyksiin. Täydentävän kaluston, reittikuljetusten ja kiireettömien potilassiirtojen osalta mukaan valittiin kaikki tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneet ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Päiväautoja kilpailutettiin Kuusamoon, Raaheen ja Haapajärvelle.

Kilpailutuksen perusteella tehdään sopimukset ajalle 1.1.–31.8.2027. Ennen sopimusten allekirjoittamista valituille palveluntuottajille tehdään ennakollinen valvonta, jossa varmistetaan hankinnassa asetettujen vaatimusten täyttyminen.

Valtuustoryhmien toimintatuen käyttöön tarkennuksia

Aluevaltuustoryhmien toimintatuella voidaan rahoittaa esimerkiksi ryhmän toimintaa tukevan henkilöstön kustannuksia, koulutuksia ja asukkaille avoimien tilaisuuksien järjestämistä. Tukea ei saa käyttää vaalityöhön.

Periaatteita tarkennettiin muun muassa asukas- ja yleisötilaisuuksien sekä matkakustannusten osalta. Eduskuntavaalien vaalikaranteenin aikana 1.1.–18.4.2027 toimintatukea ei voi käyttää asukas- tai yleisötilaisuuksiin. Myös aluevaalien osalta käyttöä on rajattu: toimintatukea ei voi käyttää 30 päivää ennen vaaleja tai sitä lähempänä vaaleja järjestettäviin yleisötilaisuuksiin eikä niiden viestintään tai markkinointiin.

Myönnetty tuki on vaihdellut vuosittain noin 290 000 eurosta vajaaseen 403 000 euroon. Vaihtelu johtuu aluevaltuuston päätöksistä leikata vuoden 2024 toimintatukea 20 prosentilla ja vuoden 2026 tukea noin 17 prosentilla. Tuen määrä tarkistetaan hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotuksen mukaisesti.

Valtuustoryhmien toimintatukeen on varattu vuoden 2026 talousarviossa 296 000 euroa. Tuen määrä on tällä hetkellä 3 715,47 euroa valtuutettua kohden vuodessa. Vuoden 2027 talousarvioesityksessä toimintatukeen on varattu 309 000 euroa. Toimintatuen osuus Pohteen kokonaiskustannuksista on noin 0,1 promillea.

Aluehallitus hyväksyi valtuustoryhmien toimintatuen tarkennetut periaatteet. Toimintatuen haun käynnistäminen ja tuen myöntäminen aluevaltuustoryhmille vuodelle 2027 edellyttää, että aluevaltuusto hyväksyy toimintatuen 2027 määrärahat, kun se päättää talousarviosta.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Terveydenhuollon tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden palveluntuottajarekisterin päivittäminen

LapIT Oy:n osakkeiden hankinta

Yksilöasioiden jaosto 2:n kehittämiskohde aluehallitukselle: Omaishoidontuen päätösten tekeminen

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsenmuutokset

Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 1.12.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.