KUTSU: Tervetuloa Suomen purjehdusmaajoukkueen mediatilaisuuteen ja lounaalle
24.11.2026 13:28:18 EET | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Kutsu
Olympialaiset 2028 lähestyvät ja purjehduksen maapaikkoja on ensimmäistä kertaa jaossa jo tammikuussa MM-kisoissa Brasilian Fortalezassa.
Tervetuloa Suomen purjehdusmaajoukkueen mediatilaisuuteen ja lounaalle!
Aika: 3.12. klo 10
Paikka: HSK:n neuvottelutila Iso-Pässi, Vattuniemen puistotie 1, Hki
Tilaisuudessa kuulet maajoukkueen valmistautumisesta ja näkymästä kohti tulevia karsintakilpailuja ja olympialaisia. Maajoukkueesta haastateltavina ovat ILCA 7 -purjehtijat Nooa Laukkanen, Valtteri Uusitalo sekä 49er-kaksikko Aatos Kylävainio ja Onni Kylävainio.
Joulukuussa kisattavien juniori MM-kisojen joukkueesta paikalla ovat ILCA 6 -purjehtijat Emil Aminoff ja Iiris Sepponen sekä 29er-purjehtijat Anton Reivilä ja Toivo Saarikivi. Mukana on myös nuorten valmentaja Tom Lönnqvist.
Tilaisuuden päätteeksi tarjolla on maistuva lounas ravintola Blue Peterissä.
Ilmoittauduthan lounasta varten. Kysy lisää: Mari Lohisalo
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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