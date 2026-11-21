Kiitetyn kotimaisen runoilijan Saila Susiluodon uusin runoteos summerhill puhuu vapaudesta, kesästä, muutoksista ja aistivoimaisimmista hetkistä. Teos on voittanut vuoden 2026 Tanssiva karhu -runopalkinnon yhdessä Teemu Helteen Tahditon sydän -kirjan (Robustos) kanssa. Palkintoraati perusteleee summerhillin valintaa seuraavasti:



"Runoilija seisahtuu muistoihin. Lapsuus tulee lähelle. Valon mystinen huuma kätkee ja paljastaa väreissä kylpevän maailman. Aistillisuus, lapsuuden leikit, esineet ja kesäinen luonto elävät vahvassa runokielen rytmissä. Runoilijan teksti soljuu vastustamattomasti solmiutuen lukijan omaan kokemusmaailmaan kadonneesta ajasta. Palataan kesiin, joita tarkastellaan herkkien runokuvien myötä. Rujous ja köyhyys koskettavat.



Tällaisena kesänä voi vaikka uida 'yksin järvellä keskellä yötä'. Kaupungissa, metsässä kuljetaan surun ja ilon ajatuksin. Saila Susiluodon teksti pehmittää lukijansa kipuillen kollektiivisissa muistoissamme. On ystävyyden kesä, vaikka julma sota jylisee jossain kauempana kesän murtuessa väkivalloin, mutta maailma huudetaan kauniiksi. Teoksen kielen kirkkaus heijastelee ajan ja paikan kerroksellisuutta. Vuodenajat sekoittuvat. Parhaissa kesissä sukelletaan tästä hetkestä menneeseen ja 'vapaus vain hipaisee ohi mennessään.'"

Tänä vuonna Tanssivan Karhun raati seuloi isosta teosjoukosta loppusuoralle useita erinomaisia ehdokkaita. Jäljelle jäi kaksi toisistaan kirjoitustyyleiltään, rakenteiltaan ja teemoiltaan poikkeavaa teosta, joille on yhteistä kunnianhimoinen kokonaisuusajatus ja omaääninen, vahva tekijyys. Palkinnon jakaminen kahdelle ehdokkaalle kuvastaa raadin mukaan marginaalisen lajin eli runouden sisäisiä tyylillisiä virtauksia sekä runouden kentällä vallitsevaa tilannetta yleisemmin. "Runous ei ole yksiselitteinen laji. Laaja-alainen suomalainen runous ansaitsee sen, ettei sitä tarvitse typistää yhteen voittajaan", palkintoraadin puheenjohtaja kertoi päätöksen taustoista.

Tanssiva karhu -palkinto on suuruudeltaan 4000 €. Palkintosumman lahjoittavat tänä vuonna WSOY, Otavan kirjasäätiö, Teos/Siltala ja Gummerus sekä Tanssivan karhun pääyhteistyökumppani Rosebud Books Oy.

Lisätiedot:

palkintoraadin puheenjohtaja Vesa Lahti, vesa.lahti@pp1.inet.fi, p. 0400 626 612

Runousyhdistys Karhu ry: puheenjohtaja Jaana Nikula, jaana.nikula@sci.fi, p. 044 530 6346