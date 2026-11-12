Mantan joulutorin ohjelmassa korostuvat tänä vuonna erilaiset kohtaamiset – luistimilla ja ilman. Keskiviikkoiltoja isännöivät vuorotellen Tatskatytöt, Jäbät & Tunteet ja DJ Ina Mikkola. Jani Toivola tuo Mantalle kolme ystävyyden, rohkeuden ja rakkauden teemoille omistettua iltaa. Perjantaisin Paha Vaanii kutsuu rusettiluisteluun ja yllätysliveihin. Luvassa on myös muun muassa Jouluradion yhteislaulutilaisuus sekä koko perheen tapahtumia. Luistelu ja tapahtumaohjelma ovat maksuttomia, ja luistimia voi vuokrata paikan päältä.

Keskiviikot: speed datingia, keskusteluklubi ja aatonaaton luisteludisko

Keskiviikkoja isännöivät vuorotellen Tatskatytöt, Jäbät ja tunteet sekä DJ Ina Mikkola. Ohjelmaan voi osallistua myös ilman luistimia!

Jäbät & Tunteet: Conversation Club on Ice

Mitä syntyy, kun tunteista puhutaan ilman suorittamista ja oikeita vastauksia? Jäbät ja tunteet tuo Mantalle Conversation Club on Ice -illan, jonka teemana ovat kohtaamiset ja yhteys. Ilta on avoin kaikille. Keskiviikko 9.12.2026 klo 17–19

Mitä syntyy, kun tunteista puhutaan ilman suorittamista ja oikeita vastauksia? Jäbät ja tunteet tuo Mantalle Conversation Club on Ice -illan, jonka teemana ovat kohtaamiset ja yhteys. Ilta on avoin kaikille. Keskiviikko 9.12.2026 klo 17–19 Speed Datingiä luistimet jalassa

Oletko ikinä deittaillut luistimet jalassa? Tatskatyttöjen houstaamassa speed datingissa deittiseuraa etsitään jäältä kahdessa eri vuorossa. Käytössä on ennakkoilmoittautuminen, mutta uusia ihmisiä voi kohdata myös torin puolella vapaamuotoisen jutustelun merkeissä. Ke 16.12. klo 17–19.

Oletko ikinä deittaillut luistimet jalassa? Tatskatyttöjen houstaamassa speed datingissa deittiseuraa etsitään jäältä kahdessa eri vuorossa. Käytössä on ennakkoilmoittautuminen, mutta uusia ihmisiä voi kohdata myös torin puolella vapaamuotoisen jutustelun merkeissä. Ke 16.12. klo 17–19. Aatonaaton luisteludisko with DJ Ina Mikkola

Aatonaaton luisteludiskossa voi kanavoida jäälle popstarojen tähtienergiaa, kun DJ Ina Mikkola soittaa ikonisia jouluhittejä. Aatonaatosta tulee vähän spesiaalimpi, kun sen saa viettää luistellen mm. Britney Spearsin, Mariah Careyn ja Whamin tahdissa. Ke 23.12.2026 klo 17–19.



Jani Toivola x Mantan joulutori: YSTÄVYYS I ROHKEUS I RAKKAUS

Jani Toivola ottaa Mantan joulutorin haltuun kolmena iltana. Torstaina 10.12. juhlistetaan ystävyyttä sen kaikissa muodoissa, ja 17.12. pohditaan rohkeutta, pelkoa ja itsensä ylittämistä. Molemmissa illoissa mukana on kiinnostava keskusteluvieras ja teemaan sopiva soittolista, jonka tahdissa suunnataan myös jäälle – tai jään viereen muodostuvalle tanssilattialle.

Lauantain 19.12. jouluspesiaalissa laskeudutaan yhdessä kohti joulua. Jani lukee oman joulurauhan julistuksensa ja esittää otteita Pantteri ja minä -esityksestään pianistin säestyksellä. Luvassa on myös viime hetken korttipaja ja kaikkien aikojen joulubiisejä.

”Mä uskon että tuntematonkin voi olla hetkellisesti lähimmäinen ja että meidän pitäisi useammin ottaa siitä ajatuksesta kaikki irti. Tutustutaan, katsotaan silmiin ja otetaan kaakaot. Luistellaan, tanssitaan ja ehkä joku jopa rakastuu”, Toivola tunnelmoi. Torstait 10. ja 17.12. sekä lauantai 19.12. klo 17–19.

Perjantait: Rusettiluistelua ja yllätyslivejä Paha Vaaniin johdolla

Mantan perjantai-illoissa yhdistyvät rusettiluistelu, kotimainen musiikki ikivihreistä klassikoista uutuuksiin sekä yllätysesiintyjät. Soittomökissä tunnelmaa nostattavat DJ:t Laura Vartio ja Harvest, ja kunkin illan yllätysesiintyjä paljastetaan lähempänä tapahtumaa. Menosta voi nauttia jäällä tai jään laidalla! Perjantaisin 4.12.2026–1.1.2027 klo 17–19.

Löytyykö joulun hittipuuro tällä kertaa Mantalta?



Mantan paviljongin Soupis-ravintola tarjoilee lämpimien juomien lisäksi herkullisia keittoja itse leivotuissa leipäkuorissa sekä joulupuuroa niin perinteisin kuin modernimminkin höystein. Myyntikojuilta voi samalla tehdä löytöjä, joita ei tiennyt edes etsivänsä. Tarjolla on muun muassa joulun uutuus, Runebergin joulutorttu. Herkuttelijoita houkuttelevat myös kaakaopommit ja macaronit, lahjanmetsästäjiä puolestaan kauniit sisustustuotteet, Helsinki-aiheiset löydöt ja saunarituaalien ylellisyydet.

Mantan joulutorilla ovat mukana Soupis-ravintola, Dock Helsinki, Juustokakkutehdas, Kiuassuola, luistinvuokrauksesta vastaava Jalman sekä Mantan Kioskin vaihtuvat toimijat.

Mantan joulutorilla luistellaan 4.12.–6.1. päivittäin klo 11–19, mutta tapahtumaohjelma voi vaikuttaa jään käyttöön. Ajantasaiset tiedot löytyvät Mantan joulutorin verkkosivuilta. Omilla luistimilla luistelu on maksutonta, ja paikan päältä voi vuokrata luistimia ja kypäriä.

www.mantanjoulutori.fi