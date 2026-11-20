Moottorikelkat aiheuttavat vuosittain satoja vahinkoja
25.11.2026 06:12:00 EET | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote
Moottorikelkoille tapahtuu vuosittain reilut 700 liikennevakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, joista valtaosa on henkilövahinkoja. Moottorikelkalla tulee olla liikennevakuutus voimassa aina, kun sillä lähdetään liikkeelle. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös metsässä, jäällä ja omalla pihalla ajamista.
Moottorikelkat kuuluvat liikennevakuuttamisen piiriin, ja niillä on oltava liikennevakuutus aina ajettaessa. Liikennekäytöstä poistetulla tai vakuuttamattomalla kelkalla ei saa ajaa. Jos rekisterissä oleva moottorikelkka on jäänyt vakuuttamatta, koko vakuuttamattomalta ajalta peritään vakuuttamattomuusmaksu.
– Vakuutusasiat on syytä tarkistaa ennen ensimmäistä ajoa. Ajaminen maastossa tai tutulla mökkipihalla ei poista vakuuttamisvelvollisuutta – vahinko voi tapahtua ihan missä vain, ja ainoastaan voimassa oleva vakuutus korvaa vahingot, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna muistuttaa.
Moottorikelkkojen liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista suurin osa on henkilövahinkoja, ja maksetuista korvauksista yli 95 % aiheutuu henkilövahingoista. Liikennevakuutuksesta ei korvata omalle kelkalle tapahtuneita vahinkoja, joten tilasto ei kuvaa kaikkia kelkoilla ajettuja vahinkoja. Oman ajoneuvon vahingot korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkinta tuo esiin jäällä liikkumisen riskit. Onnettomuustietoinstituutti OTIn mukaan vuosina 2015–2024 moottorikelkkaonnettomuuksissa kuoli 75 ihmistä. Onnettomuuksista 56 prosenttia tapahtui jäällä, ja lähes puolet onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena.
Tarkista nämä ennen kelkkakauden alkua
- Varmista vakuutusyhtiöstä, että liikennevakuutus on voimassa. Jos kelkka on poistettu liikennekäytöstä, palauta se liikennekäyttöön.
- Käytä kypärää ja olosuhteisiin sopivia suojavarusteita; jäällä ota mukaan jäänaskalit ja kelluntaväline.
- Älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena. Tarkista reitti, näkyvyys ja jäätilanne ennen lähtöä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri LinnaVakuutuspäällikköLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4591lauri.linna@vakuutuskeskus.fi
Riikka Luomanpääviestinnän asiantuntija, LiikennevakuutuskeskusPuh:040 922 5586riikka.luomanpaa@vakuutuskeskus.fi
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Liikennevakuutuskeskus lyhyesti
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi
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