Moottorikelkat kuuluvat liikennevakuuttamisen piiriin, ja niillä on oltava liikennevakuutus aina ajettaessa. Liikennekäytöstä poistetulla tai vakuuttamattomalla kelkalla ei saa ajaa. Jos rekisterissä oleva moottorikelkka on jäänyt vakuuttamatta, koko vakuuttamattomalta ajalta peritään vakuuttamattomuusmaksu.

– Vakuutusasiat on syytä tarkistaa ennen ensimmäistä ajoa. Ajaminen maastossa tai tutulla mökkipihalla ei poista vakuuttamisvelvollisuutta – vahinko voi tapahtua ihan missä vain, ja ainoastaan voimassa oleva vakuutus korvaa vahingot, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna muistuttaa.

Moottorikelkkojen liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista suurin osa on henkilövahinkoja, ja maksetuista korvauksista yli 95 % aiheutuu henkilövahingoista. Liikennevakuutuksesta ei korvata omalle kelkalle tapahtuneita vahinkoja, joten tilasto ei kuvaa kaikkia kelkoilla ajettuja vahinkoja. Oman ajoneuvon vahingot korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkinta tuo esiin jäällä liikkumisen riskit. Onnettomuustietoinstituutti OTIn mukaan vuosina 2015–2024 moottorikelkkaonnettomuuksissa kuoli 75 ihmistä. Onnettomuuksista 56 prosenttia tapahtui jäällä, ja lähes puolet onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena.

Tarkista nämä ennen kelkkakauden alkua