Kantaverkkopalvelun uusi maksurakenne käyttöön vaiheittain vuosina 2029–2031
24.11.2026 13:52:05 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on päättänyt uudistaa kantaverkkopalvelun maksurakenteen. Maksurakenteen uudistuksella parannetaan kustannusvastaavuutta ja aiheuttamisperiaatteen toteutumista sekä lisätään kannusteita verkon tehokkaampaan käyttöön. Uudistuksen suunnitteluvaiheessa kuultiin kahdesti sidosryhmiä. Uusi maksurakenne otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2029–2031 aikana. Energiaviraston tulee vahvistaa maksurakenteen muutos ennen käyttöönottoa, vahvistusprosessi aloitetaan alkuvuonna 2027.
Kantaverkkomaksujen rakenne on ollut pääosin muuttumaton viime vuosikymmenien ajan. Samaan aikaan sähköjärjestelmä on muuttunut valtavasti. Fingrid on valmistellut kantaverkkopalvelun maksurakenneuudistusta vuodesta 2025 tavoitteinaan parantaa kustannusvastaavuutta sekä lisätä kannusteita verkon tehokkaampaan käyttöön. Tällöin samalla verkolla pystyttäisiin palvelemaan useampia asiakkaita ja investointitarpeita hillittäisiin.
Kantaverkkomaksujen rakenneuudistus koskee Fingridin asiakkaita, joita ovat mm. sähkön tuottajat, suurteollisuus sekä jakeluverkkoyhtiöt. Osana valmisteluprosessia Fingrid on kuullut asiakkaita ja muita sidosryhmiä kahdesti sekä teettänyt vaikutusarvioselvityksen, joka julkaistiin loppukeväällä 2026. Nyt Fingrid on tehnyt päätöksen maksurakenneuudistuksen käyttöönotosta. Uusi maksurakenne otetaan käyttöön vuosien 2029 - 2031 aikana vaiheittain muutoksen kohtuullistamiseksi.
Seuraavaksi Energiaviraston vahvistusprosessi
Energiavirasto vahvistaa sovellettavan kantaverkkopalvelun maksurakenteen osana kantaverkkopalveluehtoja. Fingridin tavoitteena on toimittaa päivitetyt kantaverkkopalveluehdot Energiavirastolle vahvistettavaksi alkuvuonna 2027 ja vahvistuspäätöstä odotetaan loppuvuodesta 2027. Energiavirasto tulee järjestämään julkisen kuulemisen osana vahvistusprosessia.
Keskeiset muutokset
Maksurakenneuudistuksen myötä Fingrid ottaa käyttöön sähkön kulutukselle tehopohjaisen hinnoittelun. Tällä hetkellä Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa kulutuksen kantaverkkomaksut ovat täysin energiaperusteisia. Maksuosuuksia eri asiakasryhmien välillä tasapainotetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siten, että sähkön kulutuksen maksuosuus laskee, kun taas tuotannon ja sähkövarastojen maksuosuudet kasvavat. Kantaverkon otto- ja antomaksut korvataan häviömaksulla sekä otetaan käyttöön uusi maksukomponentti järjestelmämaksu, jolla katetaan sähköjärjestelmän hallinnan kustannuksia.
Siirtomaksuja koskeva EU-lainsäädäntö uudistuu
Euroopan komissio julkaisi kesällä 2026 lakiesityksen siirtomaksuja koskevan sähkömarkkina-asetuksen artiklan 18 uusimiseksi. Esityksen mukaisesti uusi lainsäädäntö tulee painottamaan kaikilta asiakasryhmiltä kustannusvastaavuutta. Lakiesityksessä annetaan myös yksityiskohtaisempia vaatimuksia maksurakenteista. Fingridin maksurakenneuudistus täyttää hyvin tekeillä olevan uuden lainsäädännön tavoitteet, mutta Fingrid seuraa lainsäädännön etenemistä ja uudistuva lainsäädäntö huomioidaan tarvittaessa muutoksina maksurakenneuudistuksessa.
Kantaverkkomaksujen osuus Suomessa kotitalouden sähkölaskun kokonaishinnasta on noin kolme prosenttia.
Lisätiedot:
Jussi Jyrinsalo, johtaja, asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Liitteenä maksurakenneuudistuksen keskeiset linjaukset ja palautteiden huomiointi
Aiemmin tiedotettua aiheesta:
26.5.2026: Vaikutusarvioselvitys kantaverkkopalvelun maksurakenteen uudistuksesta valmistunut - kuuleminen käynnissä 14.8. saakka
27.2.2026: Kantaverkkomaksurakenteen muutosehdotuksien ensimmäinen palautekierros käyty, seuraava kuuleminen vaikutusarvion valmistuttua
14.11.2025: Fingrid selvittää kantaverkkomaksurakenteen uudistamista verkon käytön tehostamiseksi
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Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja rakennamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
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