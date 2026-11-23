Suomen Yrittäjien valtuusto valitsi uuden hallituksen
24.11.2026 16:01:15 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjien valtuusto valitsi tänään Helsingissä Suomen Yrittäjille uuden hallituksen. "Elinkeinoelämän suurimman järjestön hallituksella on suuri vastuu siitä, mihin suuntaan yrittäjyyden toimintaedellytyksiä viedään. Odotan innolla hallitustyön aloitusta ja valmistautumista eduskuntavaaleihin", hallituksen puheenjohtaja Stina Siikonen sanoo.
Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi jo lokakuussa järjestön puheenjohtajaksi Stina Siikosen Varsinais-Suomen Yrittäjistä sekä varapuheenjohtajiksi Anne Niemen Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä ja Janne Lintukorven Hämeen Yrittäjistä.
Valtuuston valitsemia hallituksen uusia jäseniä ovat Jari Haapaniemi Pirkanmaan Yrittäjistä, Risto Huovinen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä, Solja Lehtimäki Keski-Suomen Yrittäjistä ja Timo Saranpää toimialajärjestö Akavalaisista Yrittäjistä. Hallitukseen valittu Jenni Parpala Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjistä on toiminut Suomen Yrittäjien hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana aiemminkin, mutta ei edellisellä toimikaudella.
Hallituksessa jatkavat Jaakko Kilpeläinen Etelä-Karjalan Yrittäjistä, Petteri Virranta Savon Yrittäjistä ja Andreas Ögård toimialajärjestö Fashion Finlandista.
Valtuusto äänesti valinnoista.
"Valitut hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti eri alueita ja toimialoja. Tiedän, että tulemme saamaan eteenpäin vieviä näkemyksiä yrittäjien edunvalvontaan ja järjestön kehittämiseen. Tuleva kausi tulee varmasti olemaan tehokas jakso Suomen Yrittäjien tarinassa", Siikonen jatkaa.
"Yrittäjät ovat yhteistyöhakuista porukkaa, ja se näkyy varmasti niin hallitustyössä kuin yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Menestyvä yhteiskunta rakentuu yhdessä, aivan kuten menestyvä liiketoimintakin”.
Liittokokous valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Mari Laaksosen Helsingistä ja varapuheenjohtajaksi Janne Vuorisen. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Suomen Yrittäjien hallituksen kokouksissa.
Suomen Yrittäjien hallitus:
• puheenjohtaja Stina Siikonen, Varsinais-Suomen Yrittäjät, Salo
• varapuheenjohtaja Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Seinäjoki
• varapuheenjohtaja Janne Lintukorpi, Hämeen Yrittäjät, Tammela
• Jari Haapaniemi, Pirkanmaan Yrittäjät, Nokia
• Risto Huovinen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulu
• Jaakko Kilpeläinen, Etelä-Karjalan Yrittäjät, Lappeenranta
• Solja Lehtimäki, Keski-Suomen Yrittäjät, Jyväskylä
• Jenni Parpala, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Vaasa
• Timo Saranpää, toimialajärjestö Akavalaiset Yrittäjät, Helsinki
• Petteri Virranta, Savon Yrittäjät, Siilinjärvi
• Andreas Ögård, toimialajärjestö Fashion Finland, Porvoo
Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi. Se kestää kaksi vuotta.
Tiedote 16.10.2026 liittokokousvalinnoista: Stina Siikonen Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi - Yrittajat.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janika TikkalaviestintäjohtajaPuh:0469234386janika.tikkala@yrittajat.fi
Stina SiikonenpuheenjohtajaPuh:040 7682924stina.siikonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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