Suomen Telemarkkinointiliiton Kilpi-sovellukseen on viime aikoina ilmoitettu uskottavista huijausviesteistä, joissa hyödynnetään Suomi.fi-palvelun, OmaKannan ja Microsoftin nimiä. Huijauksia yhdistää arkisiin asiointitilanteisiin vetoaminen, mikä voi tehdä niistä vaikeasti tunnistettavia.

Suomi.fi-huijauksessa hyödynnetään ajankohtaista uudistusta

Verohallinto tiedotti 17.11.2026, että positiivinen luottotietorekisteri alkaa 20.11.2026 lähettää kuluttajille Suomi.fi-viestejä luottojen maksuviiveistä ja eräännyttämisistä.

Kilpi-sovellukseen ilmoitetussa Suomi.fi-huijauksessa vastaanottajalle kerrotaan uudesta positiivisen luottotietorekisterin viestistä. Sähköpostissa lukee: ”Turvallisuussyistä viestiä ei voida lukea tästä sähköpostista.” Vastaanottaja ohjataan kirjautumaan palveluun sähköpostissa olevan linkin kautta.

Uuden viranomaisviestin saapumisesta ilmoitetaan myös sähköpostitse, mutta toisin kuin huijausviestissä, aidossa sähköposti-ilmoituksessa ei ole linkkejä.

OmaKannan nimissä luvataan rahallista hyvitystä

OmaKanta-huijauksessa vedotaan väitettyyn hyvitysmaksuun.

OmaKannan nimissä lähetetyssä huijausviestissä puolestaan väitetään, että vastaanottajalle on tulossa hyvitysmaksu. Viestissä painostetaan toimimaan määräajan sisällä: ”Kaikki 14 päivän kuluessa vahvistamattomat hyvitykset peruutetaan automaattisesti.”

”Kun viesti liittyy tuttuun palveluun tai ajankohtaiseen tapahtumaan, sen aitoutta ei välttämättä tule kyseenalaistaneeksi. Kilpi-sovellukseen tehdyt ilmoitukset auttavat meitä tunnistamaan liikkeellä olevia huijauksia ja suojaamaan käyttäjiä niiltä. Mahdolliset maksut ja saapuneet viranomaisviestit tulee aina tarkistaa suoraan kyseisestä palvelusta”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Microsoftin nimissä vaaditaan maksun suorittamista

Microsoft-huijauksella kalastellaan maksutietoja.

Englanninkielisessä Microsoft-huijauksessa väitetään Microsoft 365 Business Basic -vuositilauksen 84 dollarin maksun epäonnistuneen. Viestin otsikko alkaa sanoilla ”Last notice”, eli kyseessä väitetään olevan viimeinen muistutus maksamattomasta laskusta.

Viestin uskottavuutta lisäävät yksityiskohtaiset laskutustiedot, viitenumero sekä Microsoftin osoitetiedot. Vastaanottajaa kehotetaan suorittamaan maksu viestissä olevan painikkeen kautta. Yksi huijauksen paljastavista yksityiskohdista on kuitenkin lähettäjän profiilikuva, jossa Microsoftin tunnuksen sijaan näkyy kukka-aiheinen valokuva.

Microsoft 365 -palveluissa esiintyi marraskuun puolivälissä maailmanlaajuisia toimintahäiriöitä, jotka voivat osaltaan tehdä palveluun liittyvistä huijausviesteistä tavallista uskottavampia.

Huijauspuheluita myös uusilla suuntanumeroilla

Kilpi-sovellukseen on ilmoitettu viime viikkoina lisäksi DHL:n, S-Pankin, Nordean ja McAfee Antivirus -ohjelmiston nimissä lähetettyjä huijausviestejä.

Ulkomaisilla suuntanumeroilla tulevia huijauspuheluita on raportoitu Norjan (+47), Filippiinien (+63), Tanskan (+45), Iso-Britannian (+44), Itävallan (+43), Italian (+39), Irlannin (+353), Hollannin (+31), Ranskan (+33), Belgian (+32), Yhdysvaltojen (+1), Puolan (+48) ja Ruotsin (+46) suuntanumeroilla.

Viimeisimpiin tiedotteisiin verrattuna uusina maina esiin nousevat Nigeria (+234), Vietnam (+84) ja Intia (+91).

Miten puhelinmyyntikielto toimii?

Huijausten ohella Kilpi-sovellukseen ilmoitetaan edelleen häiritsevistä lainatarjouksista tekstiviestitse sekä kotimaisesta puhelinmyynnistä.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden rajoittaa ei-toivottua puhelinmyyntiä telemarkkinointikiellolla. Liiton ylläpitämän rajauspalvelun avulla sitä käyttävät yritykset voivat poistaa puhelinmyyntikiellon antaneet henkilöt soittolistoiltaan. Kiellon voi tehdä osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Liitto myös reklamoi tarvittaessa kannattajajäsentensä puolesta kiellosta huolimatta tapahtuneesta puhelinmyynnistä.

Telemarkkinointikielto ei kuitenkaan itsessään estä huijauspuheluita tai kaikkia ulkomailta tulevia yhteydenottoja. Telemarkkinointikiellon maksuttomassa hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi voi tarkistaa epäilyttäviä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Älypuhelimeen ladattava Kilpi-sovellus puolestaan tunnistaa ja estää huijauksia sekä muita ei-toivottuja yhteydenottoja. Kilven on ladannut jo yli 200 000 suomalaista. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.