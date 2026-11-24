Lupa- ja valvontavirasto on arvioinut Tuike Finland Oy:n datakeskushankkeiden keskeytyksen aikaisia toimenpiteitä ja Muhoksen hankkeen vesienhallintaa
24.11.2026 14:08:13 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on 24.11.2026 antanut vastauksensa Tuike Finland Oy:n Muhoksen datakeskuksen työmaan vesienhallintaa ja muita hankealueilla keskeytyksen aikana tehtäviä ylläpitotoimintoja koskeviin selvityksiin. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että Muhoksen datakeskuksen hankealueella vesistöhaittojen estämiseksi välttämättömät vesienhallintatoimenpiteet voidaan toteuttaa, vaikka hankkeen rakentaminen on muutoin keskeytetty YVA-menettelyn aikana.
Lupa- ja valvontavirastossa ovat vireillä Tuike Finland Oy:n Muhoksen ja Kajaani-Otanmäen datakeskushankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA-menettelyt). YVA-menettelyt käynnistyivät kesällä 2025, ja hankkeiden arviointiselostukset ovat parhaillaan valmistelussa.
YVA-menettelyn aikana hankealueilla oli ryhdytty rakentamista valmisteleviin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi Lupa- ja valvontavirasto kehotti 6.10.2026 yhtiötä keskeyttämään hankkeiden toteuttamisen ja pidättäytymään toimenpiteistä, jotka muuttavat alueiden luonnontilaa, maisemaa, maaston rakennetta tai vesitaloutta. Tuike Finland Oy ilmoitti lokakuussa toimittamissaan selvityksissä noudattavansa annettuja kehotuksia.
Välttämättömät vesienhallintatoimet voidaan toteuttaa
Lupa- ja valvontavirasto sai elokuussa 2026 ilmoituksen Muhoksen työmaalta Oulujokeen purkautuvista kiintoainepitoisista vesistä. Tämän seurauksena virasto edellytti yhtiöltä selvityksiä vesienhallinnasta sekä ojituksiin liittyviä suunnitelmia. Arvioinnin perusteella virasto katsoi lokakuussa 2026, että suunniteltu ojitus edellyttää vesilain mukaista lupaa.
Yhtiö toimitti marraskuussa 2026 vesienhallintaa koskevan selvityksen, jossa esitettiin useita toimenpiteitä työmaavesien hallinnan tehostamiseksi. Keinoina esitettiin muun muassa alueen kalkitusta, kalkkikivipatojen rakentamista, viivytysaltaiden laajentamista, suotopatoja sekä alueen jakamista pengerrakenteilla erillisiin osiin vesien hallitun johtamisen ja happamien sulfaattimaiden vaikutusten hallitsemiseksi. Hankealueelle tehdään mittavia vesienhallintatoimenpiteitä, mikä edellyttää murskeen ajamista alueelle eli rekkaliikenne lisääntyy ja hankealueella on myös muuta työmaaliikennettä.
Lupa- ja valvontaviraston arvion mukaan suunnitelmassa on esitetty riittävän yksilöidyt toimenpiteet, joilla voidaan ennalta ehkäistä haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön ja vesialueiden pilaantumista. Virasto kuitenkin korostaa, että suunnitellut pengerrakenteet tulee toteuttaa vain välttämättömässä laajuudessa.
"Muhoksen hankealueella vesistöhaittojen estämiseksi välttämättömät vesienhallintatoimenpiteet voidaan toteuttaa, vaikka hankkeen rakentaminen on muutoin keskeytetty YVA-menettelyn aikana", vesiympäristöyksikön päällikkö Janne Kärkkäinen toteaa.
Tarkkailua täydennettävä
Virasto pitää vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelmaa pääosin asianmukaisena, mutta edellyttää, että vesinäytteiden käytännön näytteenotosta vastaa sertifioitu näytteenottaja. Lisäksi tarkkailua suositellaan täydentämään muun muassa näytepisteiden sijaintien tarkistamisella, hienon kiintoaineen seurannalla sekä automaattisten mittausasemien tulosten hyödyntämisellä raportoinnissa.
Muut ylläpitotoimet sallittuja
Yhtiön esittämät keskeytyksen aikaiset ylläpitotoimet Muhoksen ja Kajaani-Otanmäen hankealueilla, kuten tiealueiden talvikunnossapito, alueiden turvallisuuden ylläpito, tarkkailutoimet sekä vesienhallintarakenteiden kunnossapito, on katsottu perustelluiksi. Myöskään Muhoksen alueelle suunnitellun riista-aidan loppuun rakentamiseen tai lähialueen liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin ei virastolla ole huomautettavaa, edellyttäen että tarvittavat luvat ovat kunnossa.
Asian käsittely jatkuu
Lupa- ja valvontavirasto jatkaa edelleen useiden hankkeisiin liittyvien selvitysten arviointia. Erilliset ratkaisut annetaan muun muassa rakentamisessa syntyvien massojen käsittelystä sekä Kajaanin työmaan ojitusilmoituksesta. Lisäksi datakeskushankkeiden YVA-menettelyt ovat edelleen kesken, eikä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ole vielä valmistunut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne Kärkkäinenvesiympäristöyksikön päällikköympäristöosastoetunimi.sukunimi@lvv.fi
Liitteet
Linkit
- Lupa- ja valvontavirasto vaatii Tuike Finland Oy:ltä toimenpiteitä (22.10.2026)
- Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finland Oy:tä keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelutoimet (6.10.2026)
- Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt selvityksiä Muhoksen ja Kajaanin palvelinkeskushankkeisiin liittyvistä toimenpiteistä (18.9.2026)
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Löytötavaratoimisto ei voi periä erikoispalvelulisiä24.11.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvonta virasto on antanut löytötavaratoimistolle kehotuksen, koska toimisto oli perinyt lain ja asetuksen vastaisia korvauksia. Lisäksi löytötavaratoimisto ei ollut toimittanut ajokortteja poliisille välittömästi.
Ylöjärven Asuntopalvelu Oy:lle 10 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä23.11.2026 16:30:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on Ylöjärven Asuntopalvelu Oy:lle 10 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä.
Käräjäoikeus tuomitsi ravintola-alan yrittäjät ihmiskaupasta – jopa 12-tuntisia työpäiviä seitsemänä päivänä viikossa23.11.2026 15:49:59 EET | Tiedote
Käräjäoikeus on tuominnut ravintola-alan yrittäjäpariskunnan ihmiskaupasta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Työntekijä työskenteli kokkina vastaajien omistamassa ravintolassa raisiolaisessa kauppakeskuksessa vuosina 2018–2021. Työntekijän kanssa sovittiin 37,5 tunnin viikkotyöajasta, kun toteutunut työaika oli alkuvaiheessa jopa noin 80 tuntia viikossa. Sovitun 2 500 euron kuukausipalkan sijaan työntekijälle maksettiin alkuvaiheessa 500 euroa kuukaudessa. Ravintola on mennyt sittemmin konkurssiin.
Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentaminen ja vesienhallinta hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy23.11.2026 08:03:00 EET | Tiedote
Mondo Minerals B.V. Branch Finland on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentamista ja vesienhallintaa koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman).
Välitysliikkeiden uudisasuntojen markkinoinnissa puutteita valinnaista vuokratonttia koskevissa tiedoissa20.11.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto havaitsi valvontahankkeessaan puutteita valinnaisen vuokratontin sisältävien uudisasuntojen markkinoinnissa. Suurimmassa osassa tarkastettuja ilmoituksia valinnaiseen vuokratonttiin liittyviä tietoja esitettiin puutteellisesti. Välitysliikkeitä on ohjeistettu korjaamaan toimintaansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme