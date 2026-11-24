Lupa- ja valvontavirastossa ovat vireillä Tuike Finland Oy:n Muhoksen ja Kajaani-Otanmäen datakeskushankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA-menettelyt). YVA-menettelyt käynnistyivät kesällä 2025, ja hankkeiden arviointiselostukset ovat parhaillaan valmistelussa.

YVA-menettelyn aikana hankealueilla oli ryhdytty rakentamista valmisteleviin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi Lupa- ja valvontavirasto kehotti 6.10.2026 yhtiötä keskeyttämään hankkeiden toteuttamisen ja pidättäytymään toimenpiteistä, jotka muuttavat alueiden luonnontilaa, maisemaa, maaston rakennetta tai vesitaloutta. Tuike Finland Oy ilmoitti lokakuussa toimittamissaan selvityksissä noudattavansa annettuja kehotuksia.

Välttämättömät vesienhallintatoimet voidaan toteuttaa

Lupa- ja valvontavirasto sai elokuussa 2026 ilmoituksen Muhoksen työmaalta Oulujokeen purkautuvista kiintoainepitoisista vesistä. Tämän seurauksena virasto edellytti yhtiöltä selvityksiä vesienhallinnasta sekä ojituksiin liittyviä suunnitelmia. Arvioinnin perusteella virasto katsoi lokakuussa 2026, että suunniteltu ojitus edellyttää vesilain mukaista lupaa.

Yhtiö toimitti marraskuussa 2026 vesienhallintaa koskevan selvityksen, jossa esitettiin useita toimenpiteitä työmaavesien hallinnan tehostamiseksi. Keinoina esitettiin muun muassa alueen kalkitusta, kalkkikivipatojen rakentamista, viivytysaltaiden laajentamista, suotopatoja sekä alueen jakamista pengerrakenteilla erillisiin osiin vesien hallitun johtamisen ja happamien sulfaattimaiden vaikutusten hallitsemiseksi. Hankealueelle tehdään mittavia vesienhallintatoimenpiteitä, mikä edellyttää murskeen ajamista alueelle eli rekkaliikenne lisääntyy ja hankealueella on myös muuta työmaaliikennettä.

Lupa- ja valvontaviraston arvion mukaan suunnitelmassa on esitetty riittävän yksilöidyt toimenpiteet, joilla voidaan ennalta ehkäistä haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön ja vesialueiden pilaantumista. Virasto kuitenkin korostaa, että suunnitellut pengerrakenteet tulee toteuttaa vain välttämättömässä laajuudessa.

"Muhoksen hankealueella vesistöhaittojen estämiseksi välttämättömät vesienhallintatoimenpiteet voidaan toteuttaa, vaikka hankkeen rakentaminen on muutoin keskeytetty YVA-menettelyn aikana", vesiympäristöyksikön päällikkö Janne Kärkkäinen toteaa.

Tarkkailua täydennettävä

Virasto pitää vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelmaa pääosin asianmukaisena, mutta edellyttää, että vesinäytteiden käytännön näytteenotosta vastaa sertifioitu näytteenottaja. Lisäksi tarkkailua suositellaan täydentämään muun muassa näytepisteiden sijaintien tarkistamisella, hienon kiintoaineen seurannalla sekä automaattisten mittausasemien tulosten hyödyntämisellä raportoinnissa.

Muut ylläpitotoimet sallittuja

Yhtiön esittämät keskeytyksen aikaiset ylläpitotoimet Muhoksen ja Kajaani-Otanmäen hankealueilla, kuten tiealueiden talvikunnossapito, alueiden turvallisuuden ylläpito, tarkkailutoimet sekä vesienhallintarakenteiden kunnossapito, on katsottu perustelluiksi. Myöskään Muhoksen alueelle suunnitellun riista-aidan loppuun rakentamiseen tai lähialueen liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin ei virastolla ole huomautettavaa, edellyttäen että tarvittavat luvat ovat kunnossa.

Asian käsittely jatkuu

Lupa- ja valvontavirasto jatkaa edelleen useiden hankkeisiin liittyvien selvitysten arviointia. Erilliset ratkaisut annetaan muun muassa rakentamisessa syntyvien massojen käsittelystä sekä Kajaanin työmaan ojitusilmoituksesta. Lisäksi datakeskushankkeiden YVA-menettelyt ovat edelleen kesken, eikä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ole vielä valmistunut.