SDP:n Haatainen: Nuorten työllistymistä on helpotettava
24.11.2026 14:02:23 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Lokakuun lopussa Suomessa oli 80 500 ihmistä, joiden työttömyys oli jatkunut yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta. SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen pitää KEHA-keskuksen tänään julkaiseman työllisyyskatsauksen lukuja järkyttävinä.
– Kaksi vuotta on pitkä aika hakea töitä. Erityisen huolissani olen nuorista, joiden työura uhkaa alkaa pitkällä työttömyydellä. Ensimmäistä työpaikkaa etsivälle voi olla ratkaisevaa, että joku tuntee paikkakunnan työnantajat ja ehtii soittaa yhdessä nuoren kanssa sen ensimmäisen puhelun, Haatainen sanoo.
SDP osoittaisi vuoden 2027 vaihtoehtobudjetissaan kunnille 60 miljoonaa euroa lisää työllisyyspalveluihin ja työllistymistä tukeviin toimiin. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työtulovähennystä korotettaisiin, jolloin työstä jäisi enemmän käteen. Myös Orpon hallituksen poistamat suojaosat palautettaisiin. SDP:n esittämä suojaosa olisi työttömyysturvassa 300 euroa ja yleisessä asumistuessa 200 euroa kuukaudessa.
– Moni kaupassa tai ravintolassa työskentelevä tekisi mielellään täyttä viikkoa, mutta työnantajalla on tarjota vain osa-aikatyötä. Hallituksen päätös poistaa suojaosat ei tuonut työvuorolistaan yhtään tuntia lisää. Se kuitenkin heikensi niiden ihmisten toimeentuloa, joiden palkka jää jo valmiiksi pieneksi, Haatainen sanoo.
– Meidän esityksellämme työtön voisi ansaita 300 euroa kuukaudessa ennen kuin palkka alkaisi pienentää työttömyysetuutta. Jos pitkän työnhaun jälkeen saa sijaisuuden, vaikka muutamaksi päiväksi, kyllä sen pitää myös helpottaa laskujen maksamista, Haatainen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
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