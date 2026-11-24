SDP:n Tuula Väätäinen: Suojaosien palauttaminen on välttämätöntä erityisesti syrjäseuduilla ja heikon työllisyyden alueilla
24.11.2026 14:20:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) vaatii työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista osana sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettia. Väätäisen mukaan suojaosien poisto on iskenyt erityisen kovaa niille alueille, joilla kokoaikaisten työpaikkojen tarjonta on vähäistä ja etäisyydet pitkiä.
"Pienemmillä paikkakunnilla ja harvaan asutuilla alueilla kokoaikatyön löytyminen voi olla lähes mahdotonta. Silloin tarjolla on lähinnä kausitöitä, yksittäisiä vuoroja tai osa-aikaisia pätkiä. Suojaosien poistaminen on tehnyt näiden töiden vastaanottamisesta monelle taloudellisesti kannattamatonta ja syventänyt alueellista eriarvoisuutta", Väätäinen toteaa.
Tutkimustieto osoittaa, ettei satunnainen tai osa-aikainen työskentely estä siirtymistä kokoaikatöihin. Päinvastoin osa-aikatyö kartuttaa työkokemusta, pitää yllä kytköksiä työelämään ja tarjoaa mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan.
"Osa-aikatyön tukeminen työttömyyden sijaan on järkevä sijoitus koko yhteiskunnalta. Kaiken työnteon on oltava kannattavaa asuinpaikasta riippumatta, eivätkä lisäansiot saa leikata sosiaaliturvaa kohtuuttomasti", Väätäinen linjaa.
Alueellisen elinvoiman ja työllisyyden tukeminen edellyttää Väätäisen mukaan myös sitä, että kuntien ja työllisyysalueiden palveluilla on riittävät resurssit ja selkeä työnjako hyvinvointialueiden kanssa.
Väätäisen mukaan varhainen puuttuminen työkyvyn ongelmiin ja ihmisten ohjaaminen oikea-aikaisesti oikeisiin palveluihin on välttämätöntä sekä inhimillisesti että julkisen talouden kestävyyden kannalta. Kun tämä yhdistetään suojaosien palauttamiseen, luodaan edellytykset sille, että jokainen voi osallistua työelämään omien voimavarojensa ja alueensa tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
"Tuoreet luvut osoittavat, ettei työllisyys ole kääntynyt nousuun, vaikka hallitus on leikannut sosiaaliturvaa. Päinvastoin pienituloisten kotitalouksien määrä kasvaa, ja asumistuen leikkaukset ovat heikentäneet arjen toimeentuloa lähes 400 000 kotitaloudessa, mukaan lukien työssäkäyvät ruokakunnat. Työttömyys on jokaisen kohdalla vakava asia, mutta tilanne vaikeutuu entisestään alueilla, joilla työllistymismahdollisuudet ja kokoaikatyön tarjonta ovat heikentyneet. Siksi suojaosan palauttaminen on välttämätöntä", Väätäinen painottaa.
Yhteyshenkilöt
Tuula VäätäinenKansanedustajaPuh:050 511 3018
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