Helena Immosen Havu-trillereistä sovitetaan kansainvälinen televisiosarja
25.11.2026 10:02:00 EET | Docendo | Tiedote
Hybridisodankäyntiä kuvaavista kirjoista eurooppalainen yhteistuotanto
Tuotantoyhtiö Take Two Studios on hankkinut oikeudet Helena Immosen Horros-trilleriin, joka on ensimmäinen osa Havu-sarjassa. Sen keskiössä ovat ihmiset, joiden kautta katsoja kokee aikamme polttavat turvallisuusuhat.
”Trillereideni ydin ovat tavalliset ihmiset suurten mullistusten keskellä. Pyrin käsittelemään usein monimutkaisiakin turvallisuuspoliittisia teemoja inhimillisestä näkökulmasta. Tämä näkökulma on puhutellut lukijoitani laajasti, ja olen todella innoissani siitä, että Take Two Studiosin kanssa Anton ja Sandran tarina saadaan välitettyä vielä suuremmalle yleisölle tv-sarjan muodossa”, kirjailija Helena Immonen kommentoi.
Take Two Studiosin toimitusjohtaja Eero Hietala näkee trillerigenressä erittäin paljon potentiaalia.
”Muuttunut turvallisuustilanne on vaikuttanut siihen, millaisia tarinoita yleisöt ja kanavat etsivät Euroopassa ja kansainvälisesti. Hybridiuhat, tiedustelu ja suurvaltakilpailu ovat monen mielessä. Helena on onnistunut luomaan kirjasarjan, jossa näitä teemoja käsitellään koukuttavasti kiehtovien henkilöhahmojen kautta”, toimitusjohtaja Hietala toteaa.
Take Two Studios tähtää TV-sarjalla ensisijaisesti Euroopan TV-markkinoille. Hietalan mukaan Horroksen tarina on samaan aikaan täysin universaali, mutta myös merkittävällä tavalla suomalainen.
Horroksen (Docendo 2025) päähenkilö Antto Havu on kadettikoulun kesken jättänyt nuori mies, joka päätyy töihin kansainväliselle turvallisuusyhtiölle. Kun kiinalainen tekoälytutkija löytyy kuolleena, Antto ja entinen Ison-Britannian tiedustelupalvelu MI6:n operaattori Sandra Fox joutuvat keskelle hengästyttävää kamppailua, jossa panoksena on kansakuntien tulevaisuus. Antolla ja Sandralla on ollut aiemmin suhde.
Tarina sijoittuu pääosin Suomeen ja Eurooppaan. Havu-sarjan toinen osa Pronssiyö (Docendo 2026) puolestaan siirtyy Lontooseen, Iranin tiedustelun ja Grönlantiin kohdistuvan hybridioperaation pariin. Kirjassa Suomea koettelee myös vakava terrori-isku. Tapahtumapaikat, kielet ja henkilöt tekevät sarjasta luontevan yhteistuotannon.
”Helenalla on erinomainen kyky tunnistaa ja ennakoida turvallisuuspoliittisia kehityskulkuja ja rakentaa niiden ympärille uskottavia ja koukuttavia jännitystarinoita. Fiktiossa todentuntu ja ajankohtaisuus ovat tärkeitä vahvuuksia. On hienoa, että Havu-trillerit saavat nyt mahdollisuuden tavoittaa myös kansainvälisen televisioyleisön”, Docendon kustantaja Harri Simola täydentää.
Helena Immonen (s. 1986) on espoolainen kirjailija, turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt journalismin ja viestinnän ammattilainen, sissiradisti ja reserviupseeri. Hänen Operaatio Kettu -sotatrillerisarjansa nousi myynti- ja arvostelumenestykseksi. Sarjan Operaatio Tulikettu (2024) voitti Tulenkantaja-palkinnon, joka annetaan teokselle, jolla raati näkee suurimman kansainvälisen potentiaalin. Immonen kirjoittaa myös lasten- ja nuortenkirjoja.
Take Two Studios on helsinkiläinen TV- ja elokuvatuotantoyhtiö, joka tuottaa draamaa, dokumenttisarjoja ja viihdettä. Take Two Studios tunnetaan kansainvälisestä draamasta, esimerkiksi Hildur-TV-sarjasta, ja vuonna 2027 teattereihin tulevasta suurelokuvasta Suden kyyneleet. Horrosta kehitetään samalla mallilla: tuotantoyhtiö hankkii kumppanit mukaan kehitysvaiheesta alkaen ja etsii rahoituksen useasta maasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eero HietalaToimitusjohtajaTake Two StudiosPuh:+358 50 368 2818eero@taketwo.fi
Helena ImmonenKirjailijahelena@helenaimmonen.fi
Harri SimolaKustantajaDocendoPuh:040 843 0148harri.simola@docendo.fidocendo.fi
Lippo LuukkonenOTK, kirjallisuusagenttilippo@doppo.fi
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