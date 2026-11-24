S-market Pohjolankatu avaa ovensa torstaina 26.11. klo 10 – "juhlallisuudet aloitetaan perinteikkäästi makkaranpaistolla"
24.11.2026 14:33:54 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Ympärivuorokautisesti palveleva uusi S-market avautuu aivan Iisalmen keskustaan.
Uusi 24 h S-market Pohjolankatu on monipuolinen kauppapaikka Iisalmen ytimessä. Valikoima palvelee sekä nopeita arjen tarpeita sekä suuremmille viikonloppuostoksille saapuvia asiakkaita. S-market Pohjolankadulle on saanut antaa toiveita valikoiman suhteen, joita on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon heti avajaisten yhteydessä.
Uuteen S-marketiin odotetaan vilkasta loppuvuotta niin paikan päällä kuin S-kaupat-palveluiden osalta. Heti ensimmäisten viikkojen aikana S-market Pohjolankatu löytyy myös S-kaupat-sovelluksesta. Tarjolle tulee myymälänouto sekä kotiovelle robokuljetus.
– On hienoa päästä viimein avaamaan uusi palvelu Iisalmen alueen asiakasomistajille. Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä työstä hienon uuden marketin eteen. S-marketin tiimi on päällikkönsä Mari Levoskinin johdolla jo hyvän tovin tehnyt yhdessä töitä varmistaakseen kaupan täydelliseen avajaiskuntoon. Torstaina juhlallisuudet aloitetaan perinteikkäästi makkaranpaistolla, kertoo PeeÄssän kenttäpäällikkö Joonas Marjanen.
Vähäpäästöinen ja energiatehokas myymälä
Uudessa S-market Pohjolankadussa energiaa pyritään hyödyntämään mahdollisimman fiksusti. Katon 30 kWp:n aurinkovoimala tuottaa sähköä myymälän omaan käyttöön, ja ovelliset kylmäkalusteet auttavat vähentämään kylmäsäilytyksen energiankulutusta.Kylmälaitoksessa käytetään luonnollista hiilidioksidia (CO₂) kylmäaineena.
Ratkaisulla vältetään perinteisiin fluorattuihin kylmäaineisiin liittyviä suuria suoria kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla varaudutaan tulevaisuuden tiukentuviin kylmäainevaatimuksiin.
Myös kylmälaitoksen tuottama lämpö otetaan hyötykäyttöön. Lauhdelämpö hyödynnetään myymälän lämmityksessä, ja matalalämpöinen lämmitysverkosto mahdollistaa lämmön tehokkaan hyödyntämisen.
– Energiakaivot täydentävät kokonaisuutta tuottamalla lämpöenergiaa ja mahdollistamalla kesäaikaisen jäähdytyksen. Tavoitteena on mahdollisimman vähäpäästöinen ja energiatehokas myymälä, jossa energiaa tuotetaan itse, otetaan talteen ja hyödynnetään uudelleen ympäri vuoden, kertoo PeeÄssän ylläpitopäällikkö Timo Paldanius.
PeeÄssä investoinut vahvasti Iisalmeen
S-market Pohjolankadun myötä PeeÄssän viime vuosien investoinnit Iisalmeen nousevat kokonaisuudessaan 13 miljoonaan euroon. Vuonna 2023 Original Sokos Hotel Koljonvirtaan tehtiin mittava uudistus, keväällä 2026 valmistui Prisma Iisalmen remontti ja aiemmin marraskuussa valmiiksi tuli S-market Iisalmen remontti.
– Tämän vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti ylä-Savon päivittäistavarakaupan palveluihin. Pian avattava S-market Pohjolankatu täydentää eriomaisesti asiakasomistajien palveluita Iisalmessa, kertoo PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.
PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa kertoo, että uudiskohteiden rakentamisella on aina paikallisesti merkittävä työllistävä vaikutus. S-market Pohjolankadun pääurakoitsijana toimi Lujatalo yhteistyössä useiden paikkallisten osaajien kanssa:
- Iisalmen Putkiasennus Oy - LVI-urakointi
- SähköRami Oy - sähköurakointi
- Jataku Oy - automatiikka
- PT Energiaporaus Oy - energiakaivot
- Heikkinen Oy - lattiat
- Insinööritoimisto Savolainen Oy - valvonta
– Rakentaminen on sujunut kaikkien urakoitsijoiden kanssa sujuvasti ja hyvässä yhteistyössä, Vierimaa kiteyttää.
Yhteyshenkilöt
Joonas MarjanenKenttäpäällikköOsuuskauppa PeeÄssäPuh:0503486353joonas.marjanen@sok.fi
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