Minja Koskela: Sosialidemokraattien vaihtoehto palkitsee kansanedustajan tulotasolla, mutta ei anna köyhimmille suomalaisille juuri mitään
24.11.2026 14:50:55 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää sosialidemokraattien tänään julkaisemaa vaihtoehtobudjettia huolestuttavana käännöksenä oikealle.
– Sdp haluaa keventää verotusta jopa yli 8000 euron kuukausituloilla, mutta ei perua suurimpia sosiaaliturvan leikkauksia. Toisin sanoen sosialidemokraattien vaihtoehto palkitsee kansanedustajien tulotasolla, mutta ei anna köyhimmille suomalaisille juuri mitään. Tämä on melkoinen käännös oikealle, Koskela sanoo.
Eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan sdp:n vaihtoehtobudjetti lisäisi 8000 euroa kuukaudessa ansaitsevien nettoansioita 38 eurolla kuukaudessa suhteessa pysyvään lainsäädäntöön. Sen sijaan keskimääräistä ansiopäivärahaa saavan työttömän tulot laskisivat 12 eurolla suhteessa pysyvään lainsäädäntöön.
– Sdp on hyväksynyt jopa indeksijäädytykset, joiden myötä monien pienituloisten ostovoima edelleen heikkenee ensi vuonna. Sdp:n veronalennuspopulismin jalkoihin on jäänyt pienituloisten suomalaisten lisäksi myös ammatillinen koulutus, jonka leikkaukset se on nyt kuitannut, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Jessi Jokelainen: Vasemmistoliitto vaatii tuomioistuimille ja syyttäjille merkittävää lisärahoitusta23.11.2026 13:11:44 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan määrärahalisäyksiä tuomioistuimille ja Syyttäjälaitokselle oikeudenhoidon turvaamiseksi. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Jessi Jokelainen pitää lisäyksiä tärkeinä suomalaisen oikeusvaltion kannalta.
Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, vahvistaa ostovoimaa sekä pelastaa sote-palvelut23.11.2026 13:01:28 EET | Tiedote
Vasemmistoliitto esitteli maanantaina eduskunnassa vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2027. Vaihtoehdossaan vasemmistoliitto esittää merkittäviä parannuksia pienituloisten toimeentuloon, konkreettisia työllisyystoimia sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden pelastuspaketin.
Pia Lohikoski: Hallituksen opintotukiuudistus ei korjaa opiskelijoiden toimeentulo-ongelmia20.11.2026 12:35:24 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt vastalauseen sivistysvaliokunnan mietintöön hallituksen opintotuen kokonaisuudistuksesta. Lohikosken mukaan uudistus ei puutu opintotuen keskeisimpään ongelmaan, eli opiskelijoiden täysin riittämättömään toimeentuloon.
Minja Koskela: Orpon hallitus yrittää vesittää alustatyöntekijöiden aseman parantamisen19.11.2026 11:25:35 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi hallituksen esitystä alustatyölaiksi, joka ei näytä täyttävän edes EU:n alustatyödirektiivin vähimmäisvaatimuksia. Koskela vaatii esitystä parannettavaksi eduskunnassa siten, että alustatyöntekijöille voidaan turvata aidosti työntekijöille kuuluvat oikeudet.
Vasemmistonaiset: Gynekologin palveluiden tulee kuulua julkiseen terveydenhuoltoon18.11.2026 14:59:42 EET | Tiedote
Gynekologinen hoito ei ole ylellisyyttä. Se on normaalia terveydenhuoltoa, johon jokaisella on oltava oikeus varallisuudesta riippumatta. Vasemmistonaiset vaatii, että gynekologisten sairauksien ja vaihdevuosioireiden hoito turvataan julkisessa terveydenhuollossa. Toisin kuin Helsingin Sanomien otsikko 3.11. antaa ymmärtää: naiset eivät ole tottuneita maksamaan gynekologikäynneistä, vaan heidän on ollut pakko tehdä niin, koska julkisessa terveydenhuollossa gynekologille on erittäin vaikea päästä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme