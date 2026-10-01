Mistä koostuu hyvä elämä? | Keskustelutilaisuus ke 26.11. Tavastia-klubilla 24.11.2025 08:07:00 EET | Kutsu

Suomen Setlementtiliiton Hyvin sanottu -keskustelutilaisuus Tavastia-klubilla Helsingissä 26.11.2025 klo 9.00–11.30 Suomalaiset kaipaavat keskusteluihin takaisin iloa, kunnioitusta ja tilaa erilaisille näkemyksille. Keskusteluilmapiiri on monien mielestä kiristynyt, ja yhä useampi epäröi tuoda ajatuksiaan esiin. Siksi nyt on oikea hetki pysähtyä kysymään, miten voimme yhdessä rakentaa keskustelukulttuurin, jossa toisia kuunnellaan ja kohdataan aidosti.