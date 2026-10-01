Suomen Setlementtiliitto selventää Nasima Razmyarin roolia Viittakivi Oy:ssä – Razmyar ei saanut toiminnasta taloudellista hyötyä
24.11.2026 15:24:40 EET | Suomen Setlementtiliitto ry | Tiedote
Suomen Setlementtiliitto oikaisee julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa esitettyjä väitteitä kansanedustaja Nasima Razmyarin roolista Viittakivi Oy:n vastaanottokeskustoiminnassa vuosina 2015-2016. Razmyar ei omistanut yhtiötä, toiminut sen operatiivisessa johdossa eikä saanut toiminnasta palkkaa, palkkioita, bonuksia tai osinkoja.
Viittakivi Oy oli Suomen Setlementtiliiton kokonaan omistama yhteiskunnallinen yritys. Setlementtiliitto haluaa yhtiön omistajana selventää toimintaan ja Razmyarin hallitusjäsenyyteen liittyviä tosiasioita.
Nasima Razmyar toimi Suomen Setlementtiliiton hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2018. Liittohallituksen jäsenet voivat toimia myös liiton omistamien yhtiöiden hallituksissa.
Razmyar oli Viittakivi Oy:n hallituksen jäsen yhtiön käynnistysvaiheessa loppuvuodesta 2015. Hän erosi yhtiön hallituksesta omasta pyynnöstään kesäkuussa 2016.
Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita
Suomen Setlementtiliitto toteaa Razmyarin roolista seuraavaa:
- Razmyar ei omistanut Viittakivi Oy:tä.
- Hän ei toiminut yhtiön operatiivisessa johdossa.
- Hän ei osoittanut tai valinnut asiakkaita vastaanottokeskuksiin.
- Hän ei tehnyt yhtiön ja Maahanmuuttoviraston välisiä sopimuksia.
- Hän ei saanut toiminnasta palkkaa, palkkioita, bonuksia tai osinkoja.
Setlementtiliiton ja Viittakivi Oy:n hallitusten jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita eikä muuta taloudellista korvausta.
Viittakivi Oy ei jakanut osinkoja. Mahdollinen ylijäämä käytettiin setlementtitoiminnan kehittämiseen ja palveluiden tuottamiseen.
Vastaanottokeskustoiminta käynnistettiin viranomaisten tarpeeseen
Viittakivi Oy:n toiminta aktivoitiin vuonna 2015 tilanteessa, jossa Suomeen saapui lyhyessä ajassa suuri määrä turvapaikanhakijoita ja viranomaiset tarvitsivat nopeasti lisää vastaanottokapasiteettia.
Yhtiö toimi Maahanmuuttoviraston sopimuskumppanina ja viranomaisvalvonnassa. Kyse oli lakisääteisten vastaanottopalveluiden järjestämisestä ja niistä aiheutuvien kustannusten sopimusperusteisesta korvaamisesta.
Viittakivi Oy:llä oli vastaanottokeskuksia Lahdessa, Heinolassa ja Savonlinnassa sekä hätämajoitusyksikkö Parikkalassa. Yhtiö työllisti 87 henkilöä ja palveli noin 1 300 turvapaikanhakijaa.
Toiminnan tavoitteena oli kotoutuminen ja työllistyminen. Lakisääteisten vastaanottopalveluiden lisäksi Viittakivi Oy edisti asiakkaidensa kielenoppimista ja työelämävalmiuksia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Yhtiön toiminta on sittemmin päättynyt vastaanottotoiminnan loputtua.
Setlementtiliitto on valmis antamaan lisätietoja
Suomen Setlementtiliitto pitää tärkeänä, että julkinen keskustelu vastaanottokeskustoiminnasta ja siihen osallistuneiden henkilöiden rooleista perustuu tarkistettuihin tietoihin.
– Viittakivi Oy:n omistajana tunnemme yhtiön toiminnan ja hallinnon. Nasima Razmyar ei omistanut yhtiötä eikä saanut hallitusjäsenyydestään taloudellista korvausta. Pidämme tärkeänä, että julkisessa keskustelussa erotetaan toisistaan hallitusjäsenyys, yrityksen omistaminen ja operatiivinen johtaminen, sanoo Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.
Setlementtiliitto on valmis antamaan medialle lisätietoja Viittakivi Oy:n toiminnasta, omistuksesta ja hallinnosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha-Erkki MäntyniemiSuomen Setlementtiliitto, toimitusjohtajaPuh:+358 50 344 8964juha-erkki.mantyniemi@setlementti.fi
Suomen Setlementtiliitto
Suomen Setlementtiliitto on suomalaisen setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseninä on 29 paikallista setlementtiä. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta.
Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A
00510 Helsinki
www.setlementti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Setlementtiliitto ry
Kuka rakentaa hyvinvointia, jos järjestöjen toimintaedellytykset kapenevat?1.10.2026 08:10:10 EEST | Tiedote
Suomen Setlementtiliiton ja Setlementtiasuntojen koolle kutsumassa vaalikeskustelussa kysyttiin, miten Suomessa turvataan hyvinvointi tilanteessa, jossa köyhyys, yksinäisyys, eriarvoisuus ja taloudellinen epävarmuus haastavat ihmisten arkea. Keskustelussa korostuivat ennaltaehkäisyn merkitys, järjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan rooli sekä tarve ehkäistä yhteiskunnan polarisaatiota.
Kansalaisaktivisti Katariina Räikkönen palkittiin Ihmisen puolella -tunnustuspalkinnolla4.6.2026 07:20:00 EEST | Tiedote
Suomen Setlementtiliitto myönsi vuoden 2026 Ihmisen puolella -tunnustuspalkinnon kansalaisaktivisti Katariina Räikköselle. Palkinto luovutettiin Setlementtipäivillä Turussa 3.6.2026 sadan setlementtityön ammattilaisen kokoontuessa eri puolilta Suomea keskustelemaan tulevaisuuden Suomesta, sen yhteisöllisyydestä, turvallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.
Järjestöleikkaukset osuvat suoraan ihmisiin: setlementtiliike tavoittaa 300 000 suomalaista11.5.2026 18:41:31 EEST | Ilmoitus
Kehysriihen leikkaukset uhkaavat heikentää satojentuhansien suomalaisten saamaa tukea. Setlementtiliike tavoitti viime vuonna noin 300 000 ihmistä eri puolilla Suomea, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, jotka eivät aina saa tukea muualta.
Mistä koostuu hyvä elämä? | Keskustelutilaisuus ke 26.11. Tavastia-klubilla24.11.2025 08:07:00 EET | Kutsu
Suomen Setlementtiliiton Hyvin sanottu -keskustelutilaisuus Tavastia-klubilla Helsingissä 26.11.2025 klo 9.00–11.30 Suomalaiset kaipaavat keskusteluihin takaisin iloa, kunnioitusta ja tilaa erilaisille näkemyksille. Keskusteluilmapiiri on monien mielestä kiristynyt, ja yhä useampi epäröi tuoda ajatuksiaan esiin. Siksi nyt on oikea hetki pysähtyä kysymään, miten voimme yhdessä rakentaa keskustelukulttuurin, jossa toisia kuunnellaan ja kohdataan aidosti.
Eriarvoisuus: hyvinvointiyhteiskuntamme suurin uhka28.8.2025 08:27:26 EEST | Tiedote
Hallitus on tehnyt julkisen talouden tasapainottamiseksi lukuisia päätöksiä, jotka ovat osuneet erityisesti lapsiin, nuoriin, perheisiin, ikäihmisiin ja opiskelijoihin. THL:n mukaan lapsiperheköyhyys on lisääntynyt jopa 27 000 lapsella. Yhä useampi näkee tulevaisuutensa aiempaa epävarmempana. Tämä suunta voidaan kuitenkin muuttaa budjettiriihessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme