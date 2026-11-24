Valtatien 9 parantamisen YVA-selostus nähtäville – yleisötilaisuus joulukuussa
25.11.2026 08:00:00 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatien 9 parantamista Korpilahden ja Keljonkankaan välillä koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) asetetaan nähtäville 25.11.2026. Selostusta esitellään yleisötilaisuudessa Muuramessa keskiviikkona 9.12.2026.
YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen käyttöön ja esitetään keinoja haittojen vähentämiseksi. YVA-menettelystä vastaa ja yhteysviranomaisena toimii Lupa- ja valvontavirasto. Tutustu ympäristövaikutusten arviointiin ympäristöhallinnon sivuilla.
Arvioinnissa kaksi valtatien kehittämisvaihtoehtoa
YVA-menettelyssä on arvioitu kahta vaihtoehtoa. Ensimmäisessä valtatie 9 parannettaisiin Painaan ja Muuramen välillä moottoriliikennetieksi ja Muuramesta Keljonkankaalle moottoritieksi. Toisessa vaihtoehdossa moottoriliikennetie ulottuisi Painaalta Vespuolen eritasoliittymään, josta valtatie jatkuisi moottoritienä Keljonkankaalle.
Molemmissa vaihtoehdoissa Painaan ja Korpilahden välinen osuus olisi 2+1-kaistainen ja Korpilahden ja Keljonkankaan välinen osuus 2+2-kaistainen. Vastakkaiset ajosuunnat olisi erotettu toisistaan keskikaiteella tai keskialueella. Tavoitenopeus olisi 100 kilometriä tunnissa. Kaikki liittymät rakennettaisiin eritasoliittymiksi, ja koko välille toteutettaisiin rinnakkaistie.
Lisäksi on tarkasteltu erilaisia ratkaisuja Teollisuustien liittymälle. Teollisuustieltä voisi olla yhteys joko Jyväskylän suuntaan tai valtatien molempiin suuntiin. Yksi vaihtoehto on, ettei liittymää rakenneta ollenkaan. Myös Pukkiniityn eritasoliittymän rakentamista tai rakentamatta jättämistä on arvioitu.
Hankkeen arvioidaan parantavan liikenteen sujuvuutta, matka-aikojen ennustettavuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentävän meluhaittoja. Kielteisiä vaikutuksia on mahdollista ehkäistä ja lieventää suunnitteluratkaisujen ja erilaisten suojauskeinojen avulla.
Osallistu ja vaikuta
Nähtävilläolon aikana voi ilmaista mielipiteensä kirjallisesti yhteysviranomaiselle eli Lupa- ja valvontavirastolle. YVA-selostukseen ja sen liitteisiin voi tutustua sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Paperinen aineisto on nähtävillä Korpilahden ja Muuramen kirjastoissa.
Yleisötilaisuus järjestetään Muuramen kunnan valtuustosalissa keskiviikkona 9.12.2026 klo 17–19, osoitteessa Virastotie 8. Tilaisuudessa esitellään YVA-selostusta ja sen kahden valtatien 9 parantamisvaihtoehdon arvioituja ympäristövaikutuksia. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Teamsin kautta. Osallistumislinkki julkaistaan hankkeen verkkosivuilla ennen tilaisuutta.
Valtatien 9 suunnittelu jatkuu YVA-menettelyn jälkeen
Arvioinnin tulosten ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän perusteella valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, jonka laatiminen aloitetaan arviolta vuonna 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Soili Katko
Keski-Suomen elinvoimakeskus
Puh. 0295 024 010
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Projektipäällikkö Rauno Tuominen
Sitowise Oy
Puh. 020 747 6139
etunimi.sukunimi@sitowise.com
YVA-vastuuhenkilö Heikki Surakka
Ramboll Finland Oy
Puh. 050 341 7919
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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