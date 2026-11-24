Keskustan varapuheenjohtaja Markku Siponen arvostelee SDP:n vuoden 2027 vaihtoehtobudjettia jyrkästi yrittäjien sekä maa- ja metsätalouden harjoittajien kurittamisesta. SDP kiristäisi pörssiin listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotusta ja peruuttaisi yrittäjävähennyksen korotuksen, kiristäisi metsätilojen verotusta ja heikentäisi ruuantuotantoa.

– SDP keräisi pörssiin listaamattomien yritysten omistajilta yli 300 miljoonaa euroa lisää osinkoveroja. Se tuntuisi myös pienissä perheyrityksissä, Siponen sanoo.

– Yrittäjävähennys luotiin Keskustan johdolla helpottamaan muun muassa toiminimiyrittäjien ja viljelijöiden verotusta. Keskustan vaihtoehdossa vähennys nousee ensi vuonna viidestä prosentista 5,5 prosenttiin. SDP jättäisi sen viiteen prosenttiin. Pienyrittäjälle jokainen euro merkitsee.

SDP hakee lisäksi maataloustuista 100 miljoonan euron säästöä, kun Keskustan vaihtoehdossa puolestaan vahvistetaan maatalouden toimintaedellytyksiä kiinteistö- ja energiaverotuksen kautta. Metsänomistajilta SDP poistaisi metsälahjavähennyksen ja peruisi metsävähennyksen korotuksen.

– Jos metsätilojen sukupolvenvaihdoksista tehdään kalliimpia, yhä useampi tila voi päätyä myyntiin ja sitä kautta ulkomaisten suursijoittajien omistukseen. Silloin mennään ojasta allikkoon, Siponen varoittaa.

– Nykyhallituksen epäonnistunutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa ei korjata mätkimällä pienyrittäjiä, viljelijöitä ja metsätiloja pyörittäviä perheitä. Näillä eväillä ei kasvua tehdä. Suomessa pitää kannattaa yrittää, tehdä työtä ja omistaa.