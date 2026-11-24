– SDP tarjoaa yrittäjille miljoonien laastarin ja miljardin laskun. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verohyvitykseen puolue varaa 13 miljoonaa euroa, mutta yhteisöveron alennuksen perumisella ja osinkoverotuksen kiristämisellä se keräisi yrityksiltä ja niiden omistajilta yli miljardi euroa. Näillä mittasuhteilla kasvupuheiden uskottavuus on koetuksella, Kopra sanoo.

SDP peruuttaisi yhteisöveron alennuksen, kiristäisi listaamattomien yritysten osinkoverotusta ja peruisi yrittäjävähennyksen korotuksen. Näiden muutosten verotuotoksi puolue arvioi yhteensä 1 158 miljoonaa euroa suhteessa hallituksen esitykseen. T&K-vähennyksen laajentamiseen, pienyritysten ALV-rajan korottamiseen ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verohyvitykseen se käyttäisi yhteensä 93 miljoonaa euroa.

– Uudet työpaikat syntyvät siitä, että joku uskaltaa yrittää, investoida ja palkata. Yrittäjän on voitava luottaa siihen, että onnistumisesta jää myös varoja seuraavaan investointiin. SDP:n vaihtoehdossa yrityksen kasvaessa kasvaa ennen kaikkea verottajan vaatimus, Kopra toteaa.

Veromuutosten lisäksi SDP leikkaisi suoria yritystukia 150 miljoonaa euroa, muttei vieläkään nimeä yhtäkään yritystukea, josta se leikkaisi.

– Suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä, koska niiden varassa ovat työpaikat ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus. Kokoomus haluaa vahvistaa yritysten mahdollisuuksia kasvaa Suomessa. SDP:n on vastattava, miten yli miljardin suurempi verolasku auttaa yrittäjää palkkaamaan seuraavan työntekijän, Kopra päättää.