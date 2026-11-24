Kokoomuksen Kaunisto SDP:lle: Kertokaa, keihin 150 miljoonan yritystukileikkuri osuu
24.11.2026 15:01:24 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto vaatii SDP:tä yksilöimään vaihtoehtobudjettinsa 150 miljoonan euron yritystukileikkaukset. SDP esittää suorien yritystukien tasaleikkausta, mutta ei kerro, mitä tukia vähennetään ja mitä ratkaisu tarkoittaa niitä käyttäville yrityksille.
– Taulukkoon on helppo kirjoittaa 150 miljoonan euron säästö. Vaikeampi tehtävä on kertoa yrityksille ja niiden työntekijöille, mistä raha otetaan. SDP:n pitää nimetä leikattavat tuet ja avata vaikutukset. Suomalaisilla on oikeus tietää, mitä säästölupaus tarkoittaa käytännössä, Kaunisto sanoo.
SDP perustelee yritystukien uudistamista sillä, että rahoituksen painopistettä pitää siirtää ylläpitävistä tuista uudistumiseen, investointeihin ja tuottavuuden kasvuun. Varsinaiseksi säästökeinoksi se kuitenkin esittää suorien yritystukien tasaista leikkaamista.
– Jos tarkoituksena on karsia tehottomia tukia, miksi keinoksi valitaan tasaleikkaus? Miten SDP erottaa toisistaan kasvua vauhdittavan rahoituksen ja tuen, jonka se katsoo tarpeettomaksi, Kaunisto toteaa.
Kaunisto nostaa esille myös SDP:n halun verottaa yrityksiä miljardilla eurolla vuodessa lisää.
– Alkanut talouskasvu saadaan kyllä varmasti tulpattua tällaisilla ulostuloilla. Kasvun tähän maahan tekee yrittäjät joka päivä, ei kukaan muu. He tarvitsevat vähemmän veroja ja ennakoivan toimintaympäristön, ei SDP:n veronkorotuksia, Kaunisto päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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