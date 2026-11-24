Suomessa on tällä hetkellä yli 72 000 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Mikkonen on erityisen huolissaan nuorten mahdollisuuksista päästä kiinni työelämään ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan.

– Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta pitkäaikaistyöttömyyteen. Ensimmäisen työpaikan saaminen on merkittävä askel nuoren itsenäistymisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa. On kohtuutonta, että koulutuksensa päättänyt ja työelämään valmis nuori joutuu aloittamaan työuransa työttömänä.

SDP esittää tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan työttömyysturvan 300 euron ja yleisen asumistuen 200 euron suojaosien palauttamista. Lisäksi SDP vahvistaisi työllisyyspalveluita ja työllistymistä edistäviä toimia 60 miljoonalla eurolla.

– Erityisesti Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa, jossa kausityöllä ja osa-aikaisella työllä on suuri merkitys, on tärkeää, että lyhyidenkin työjaksojen vastaanottaminen kannattaa. Jokainen tehty työtunti on arvokas. Hallituksen olisi korkea aika tunnustaa suojaosien poistaminen virheeksi ja korjata päätöksensä.

SDP vahvistaisi vaihtoehtobudjetissaan myös pienten yritysten kasvun ja työllistämisen edellytyksiä nostamalla arvonlisäveron alarajaa sekä tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista verohyvityksellä.

– Pienet yritykset ovat maakuntiemme elinvoiman ja työllisyyden kannalta keskeisessä asemassa. Tarvitsemme politiikkaa, joka rohkaisee yrityksiä palkkaamaan ja ihmisiä ottamaan työtä vastaan. Työttömyys ei vähene työttömien toimeentuloa heikentämällä, vaan luomalla mahdollisuuksia työllistyä. Suomen kasvuun tarvitaan kaikki, Mikkonen päättää.