SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Jokainen työtön on liikaa – hallituksen työllisyyspolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen
24.11.2026 15:02:13 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
KEHA-keskuksen tänään julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut kaikissa Suomen maakunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Lokakuun lopussa Suomessa oli yli 326 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 12 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu.
– Hallitus lähti kauteen lupaamalla 100 000 uutta työllistä, mutta suunta on ollut täysin päinvastainen. Etelä-Savossa työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuoden takaisesta lähes viisi prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyys seitsemän prosenttia. Luvut kertovat hallituksen työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta. Jokainen työtön on liikaa, sanoo SDP:n kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen.
Suomessa on tällä hetkellä yli 72 000 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Mikkonen on erityisen huolissaan nuorten mahdollisuuksista päästä kiinni työelämään ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan.
– Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta pitkäaikaistyöttömyyteen. Ensimmäisen työpaikan saaminen on merkittävä askel nuoren itsenäistymisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa. On kohtuutonta, että koulutuksensa päättänyt ja työelämään valmis nuori joutuu aloittamaan työuransa työttömänä.
SDP esittää tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan työttömyysturvan 300 euron ja yleisen asumistuen 200 euron suojaosien palauttamista. Lisäksi SDP vahvistaisi työllisyyspalveluita ja työllistymistä edistäviä toimia 60 miljoonalla eurolla.
– Erityisesti Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa, jossa kausityöllä ja osa-aikaisella työllä on suuri merkitys, on tärkeää, että lyhyidenkin työjaksojen vastaanottaminen kannattaa. Jokainen tehty työtunti on arvokas. Hallituksen olisi korkea aika tunnustaa suojaosien poistaminen virheeksi ja korjata päätöksensä.
SDP vahvistaisi vaihtoehtobudjetissaan myös pienten yritysten kasvun ja työllistämisen edellytyksiä nostamalla arvonlisäveron alarajaa sekä tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista verohyvityksellä.
– Pienet yritykset ovat maakuntiemme elinvoiman ja työllisyyden kannalta keskeisessä asemassa. Tarvitsemme politiikkaa, joka rohkaisee yrityksiä palkkaamaan ja ihmisiä ottamaan työtä vastaan. Työttömyys ei vähene työttömien toimeentuloa heikentämällä, vaan luomalla mahdollisuuksia työllistyä. Suomen kasvuun tarvitaan kaikki, Mikkonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Anna-Kristiina MikkonenKansanedustajaPuh:050 477 4681anna-kristiina.mikkonen@eduskunta.fi
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