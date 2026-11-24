– Erityisen huolestuttavaa on nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan ihmisten mahdollisuuksia työllistyä ja yritysten edellytyksiä palkata uusia työntekijöitä, Viitala toteaa.

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuun lopussa jo 80 500, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten (15–24-vuotiaiden) työttömyysaste puolestaan nousi lokakuussa 26,1 prosenttiin, mikä tarkoittaa 3,6 prosenttiyksikön kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

SDP esittää vaihtoehtobudjetissaan työttömyysturvan 300 euron ja yleisen asumistuen 200 euron kuukausittaisten suojaosien palauttamista. Lisäksi SDP madaltaisi mikroyritysten kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä 25 prosentin verohyvityksellä palkkakuluista ja vauhdittaisi rakennusalan työllisyyttä korjausrakentamiseen kohdistuvilla toimilla.

– Työn vastaanottamisen pitää aina kannattaa ja yrityksillä pitää olla uskallusta palkata uusia työntekijöitä. Työllisyyspolitiikassa on huolehdittava sekä työpaikkojen syntymisestä että siitä, että ihmisillä on niiden edellyttämää osaamista, Viitala painottaa.

Viitala nostaa esille SDP:n vaihtoehtobudjetista myös kuntien työllisyyspalveluiden vahvistamisen, palkkatuetun työn käyttömahdollisuuksien laajentamisen sekä työttömien terveystarkastuksiin panostamisen. Lisäksi uudella joustavalla aikuiskoulutustuella parannettaisiin työntekijöiden mahdollisuuksia päivittää osaamistaan ja vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin.

– Luottamus tulevaisuuteen on keskeinen edellytys sille, että ihmiset uskaltavat kuluttaa ja yritykset investoida. SDP:n tänään julkaistun vaihtoehdon tavoitteena on vahvistaa tätä luottamusta. Suomen talouden ja työllisyyden kääntämiseen tarvitaan kaikkien osaamista ja työpanosta, Viitala sanoo