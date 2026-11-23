Ranne keskusteli huippukokouksessa mm YK:n pääsihteeri António Guterresin sekä alipääsihteeri Amandeep Singh Gillin kanssa tekoälyyn liittyvistä globaaleista haasteista ja mahdollisuuksista.

Tekoälyn mahdollisuuksiin ja uhkiin on Ranteen mukaan reagoitava rinnakkain. Tekoälyä hyödynnetään jo kyberhyökkäyksissä ja muussa rikollisuudessa. Kansainväliset pelisäännöt ovat Ranteen mukaan välttämättömiä, jotta rikolliset tai autoritaariset valtiot eivät pääse mellastamaan vapaasti.

Tekoäly on hyvä renki mutta huono isäntä. Se pitää valjastaa parantamaan arjen sujuvuutta ja turvallisuutta, mutta kehittyneet mallit tuovat hyötyjen ohella mukanaan valtiorajat ylittäviä turvallisuusuhkia. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua, jotta teknologia pysyy ihmisten hallinnassa ja yhteiskunnat pystyvät varautumaan nopean kehityksen seurauksiin, Ranne sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan YK:n kokouksen tavoitteena oli vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä tekoälyn turvallisuudessa. Ranteen mukaan tässä edistyttiin, ja useissa keskusteluissa kävi myös ilmi, että pieneen Suomeen luotetaan tekoälyhaasteissa kansainvälisesti.

Tasavallan presidentti Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tekivät syyskuussa kansainvälisen vetoomuksen ”Call for Control”, jonka tavoitteena on varmistaa, että kaikkein kehittyneimmät tekoälymallit pysyvät edelleen ihmiskunnan hallinnassa.

Suomen ja Norjan vetoomukseen on liittynyt marraskuun puoliväliin mennessä lähes 40 johtajaa. Osallistujien joukkoon kuuluu valtioiden johtohenkilöiden, kuten Kanadan ja Ranskan pääministerien lisäksi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Suomen puolesta vetoomuksen ovat allekirjoittaneet sekä tasavallan presidentti Stubb että pääministeri Petteri Orpo.

Ranteen mukaan aloite on erittäin tärkeä ja myös YK on kannustanut liittymään siihen. Hän painottaa, että tekoälyn nopean kehityksen vuoksi kansainvälisiä toimia tarvitaan nopeasti, jotta uhilta vältytään mallien kehityksen jatkuessa.

Olemme jo nähneet uhkakuvien realisoitumista, ja nämä tilanteet täytyy välttää yhä kehittyneempien mallien tullessa markkinoille. Me emme kuitenkaan voi säännellä tekoälyä kuoliaaksi – tällöin emme tee muuta kuin ojennamme kilpailuedun pois hopeatarjottimella, uhkakuvien vahvistuessa entisestään.

Turvallisuutta on pohdittava yhdessä globaalilla kentällä, ja Suomen ja Euroopan on oltava sääntelijöiden sijasta aktiivisia toimijoita niin teknologian kehittäjinä, kuin turvallisuuden vahvistajina, Ranne alleviivaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut aktiivinen tekoälyn riskienhallinnassa. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa selvitetään parhaillaan, miten tekoälyn riskienhallintaa voidaan kehittää hyväksi todettujen kyberuhkien torjuntaprosessien pohjalta.