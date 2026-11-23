Ministeri Ranne tekoälyn turvallisuutta edistävässä YK:n huippukokouksessa: ”Tekoäly pitää laittaa kuriin globaalisti”
24.11.2026 15:55:42 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne edusti Suomea Barbadoksella järjestetyssä YK:n tekoälyn turvallisuutta käsitelleessä huippukokouksessa alkuperäisen kutsun saaneen, tasavallan presidentti Alexander Stubbin sijaan.
Ranne keskusteli huippukokouksessa mm YK:n pääsihteeri António Guterresin sekä alipääsihteeri Amandeep Singh Gillin kanssa tekoälyyn liittyvistä globaaleista haasteista ja mahdollisuuksista.
Tekoälyn mahdollisuuksiin ja uhkiin on Ranteen mukaan reagoitava rinnakkain. Tekoälyä hyödynnetään jo kyberhyökkäyksissä ja muussa rikollisuudessa. Kansainväliset pelisäännöt ovat Ranteen mukaan välttämättömiä, jotta rikolliset tai autoritaariset valtiot eivät pääse mellastamaan vapaasti.
- Tekoäly on hyvä renki mutta huono isäntä. Se pitää valjastaa parantamaan arjen sujuvuutta ja turvallisuutta, mutta kehittyneet mallit tuovat hyötyjen ohella mukanaan valtiorajat ylittäviä turvallisuusuhkia. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua, jotta teknologia pysyy ihmisten hallinnassa ja yhteiskunnat pystyvät varautumaan nopean kehityksen seurauksiin, Ranne sanoo.
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan YK:n kokouksen tavoitteena oli vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä tekoälyn turvallisuudessa. Ranteen mukaan tässä edistyttiin, ja useissa keskusteluissa kävi myös ilmi, että pieneen Suomeen luotetaan tekoälyhaasteissa kansainvälisesti.
Tasavallan presidentti Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tekivät syyskuussa kansainvälisen vetoomuksen ”Call for Control”, jonka tavoitteena on varmistaa, että kaikkein kehittyneimmät tekoälymallit pysyvät edelleen ihmiskunnan hallinnassa.
Suomen ja Norjan vetoomukseen on liittynyt marraskuun puoliväliin mennessä lähes 40 johtajaa. Osallistujien joukkoon kuuluu valtioiden johtohenkilöiden, kuten Kanadan ja Ranskan pääministerien lisäksi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Suomen puolesta vetoomuksen ovat allekirjoittaneet sekä tasavallan presidentti Stubb että pääministeri Petteri Orpo.
Ranteen mukaan aloite on erittäin tärkeä ja myös YK on kannustanut liittymään siihen. Hän painottaa, että tekoälyn nopean kehityksen vuoksi kansainvälisiä toimia tarvitaan nopeasti, jotta uhilta vältytään mallien kehityksen jatkuessa.
- Olemme jo nähneet uhkakuvien realisoitumista, ja nämä tilanteet täytyy välttää yhä kehittyneempien mallien tullessa markkinoille. Me emme kuitenkaan voi säännellä tekoälyä kuoliaaksi – tällöin emme tee muuta kuin ojennamme kilpailuedun pois hopeatarjottimella, uhkakuvien vahvistuessa entisestään.
- Turvallisuutta on pohdittava yhdessä globaalilla kentällä, ja Suomen ja Euroopan on oltava sääntelijöiden sijasta aktiivisia toimijoita niin teknologian kehittäjinä, kuin turvallisuuden vahvistajina, Ranne alleviivaa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut aktiivinen tekoälyn riskienhallinnassa. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa selvitetään parhaillaan, miten tekoälyn riskienhallintaa voidaan kehittää hyväksi todettujen kyberuhkien torjuntaprosessien pohjalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kasperi LähteenmäkiErityisavustajaLiikenne- ja viestintäministeriöPuh:0295342039kasperi.lahteenmaki@gov.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Garedew: Yhteiskunta ei saa jättää perheitä yksin taistelussa algoritmeja vastaan23.11.2026 09:39:02 EET | Tiedote
Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Yhtä vauhdilla lisääntyy tutkimustieto älylaitteiden haitoista aivoille että fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Esimerkiksi tuoreimman suomalaistutkimuksen mukaan runsas ruutuaika pienentää nuorilla muistiin ja oppimiseen liittyviä aivoalueita.
Garedew: Keskusta puski varoituksista piittaamatta umpisurkean sote-rahoitusmallin väkisin maaliin vain voidakseen ottaa kunnian siitä, että uudistus on tehty20.11.2026 15:09:28 EET | Tiedote
Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedewin mukaan Keskustan viime kaudella luoma hyvinvointialueiden rahoitusmalli on epäonnistunut kyhäelmä, joka on kannustanut lähinnä diagnoosikikkailuun ja sitä tukeviin tietojärjestelmäpanostuksiin, vaikka uudistuksen tavoitteena oli hillitä kustannuksia ja kaventaa alueiden hyvinvointieroja. Rahoitusmallia ollaan nyt uudistamassa. Siinä on painotettava enemmän demografisia tekijöitä ja poistettava vieraskielisyys- ja väestömäärälisät.
Lapsiperheiden arkeen lukuisia panostuksia – ”Tämä on perussuomalaisten mielestä juuri oikea suunta”19.11.2026 16:58:20 EET | Tiedote
Perussuomalaisille Suomi on isänmaa, kansakunta mikä merkitsee ketjua aina isovanhemmista vanhempiin ja lapsiin. Tämä näkyy perustavanlaatuisesti perussuomalaisen politiikan ja arvojen syvässä ytimessä.
Perussuomalaiset varoitti sote-uudistuksesta – ”Järjestelmä, jonka ongelmia keskusta arvostelee, on heidän oma luomuksensa”18.11.2026 14:59:05 EET | Tiedote
Perussuomalaiset pitää sosiaali-, terveys -ja pelastuspalveluiden turvaamista ensisijaisen tärkeänä, mutta samalla peräänkuuluttaa kustannusten kasvun hillitsemisen tarvetta. Perussuomalaiset varoitti jo vuonna 2021 sote-uudistuksen vaikutuksista, jonka välikysymyksen jättänyt keskusta ideologisesti vei läpi varoituksista piittaamatta. Uudistuksen tulokset ovat nyt kaikkien nähtävillä.
Tyytyväisyys maanteiden kuntoon jatkaa kasvuaan – ministeri Ranne: ”Kumipyörähallituksen työn tulos näkyy Suomen teillä!”16.11.2026 08:48:36 EET | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden kuntoon jatkoi kasvuaan kesäkaudella 2026, tiedottaa Väylävirasto. Tyytyväisyys on ollut nousussa koko tämän hallituskauden ajan niin yksityisautoilijoiden kuin ammattikuljettajien keskuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme