Euroopan komissio on tänään esittänyt talouspolitiikan EU-ohjausjakson syyspaketin vuodelle 2027. Paketissa linjataan EU:n talous-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikan painopisteet. Komissio kehottaa jäsenmaita toimimaan koordinoidusti vaikeassa geopoliittisessa ja taloudellisessa toimintaympäristössä, jossa julkiseen talouteen kohdistuu kasvavia paineita ja talouskasvu on vaatimatonta mutta vakaata. Julkisen talouden kestävyyden varmistamisen, kilpailukyvyn vahvistamisen, ihmisiin ja laadukkaisiin työpaikkoihin investoimisen sekä Euroopan sosiaalisen mallin vahvuuden säilyttämisen on edettävä rinnakkain.

Julkisen talouden kehitys euroalueella ja EU:ssa

Komission syksyn 2026 talousennusteen mukaan julkisen talouden kokonaisalijäämä kasvaa selvästi vuonna 2026. Kasvun taustalla ovat ennen kaikkea budjettialijäämät, jotka eivät sisällä julkisen velan korkomenoja. Kun julkisen velanoton kustannukset kasvavat, myös euroalueen maiden keskimääräiset korkomenot suhteessa BKT:hen kasvavat hitaasti.

EU:n finanssipolitiikan kehyksen noudattaminen ja liiallista alijäämä koskeva menettely

Näiden julkiseen talouteen liittyvien haasteiden valossa komissio on arvioinut, noudattavatko jäsenmaat EU:n finanssipolitiikan kehystä. Komissio on antanut lausunnot 17 euroalueen jäsenmaan alustavista vuoden 2027 talousarviosuunnitelmista.

Kahdeksan jäsenmaan arvioidaan noudattavan nettomenojen enimmäiskasvuvauhtia. Suomen ja Saksan kohdalla on riskinä, että ne jättävät noudattamatta nettomenojen enimmäiskasvuvauhtia. Kuuden jäsenmaan kohdalla on riskinä, että ne jättävät olennaisesti noudattamatta nettomenojen enimmäiskasvuvauhtia. Maita kehotetaan varmistamaan, että niiden finanssipolitiikka on vuonna 2027 neuvoston suosituksen mukaista. Bulgaria odottaa, että sille vahvistetaan kyseiselle kaudelle tarkistettu korjaava nettomenopolku.

Liiallisen alijäämän menettelyssä on tällä hetkellä kymmenen jäsenmaata. Niistä kahdeksan, eli Suomen, Belgian, Italian, Itävallan, Puolan, Ranskan, Romanian ja Slovakian, menettelyjä ei tällä hetkellä edistetä, mutta ne ovat edelleen kesken. Kyseisiin jäsenmaihin sovelletaan edelleen asiaan koskevaa neuvoston suositusta. Komissio arvioi tilannetta uudelleen ensi keväänä, kun vuoden 2026 toteutumatiedot ovat saatavilla.

Inhimillistä pääomaa koskeva suositus ja yhteinen työllisyysraportti

Komission ehdottamassa suosituksessa kehotetaan kiireellisesti ratkaisemaan niin rakenteellisia kuin uusia haasteita ja lisäämään investointeja koulutukseen ja osaamiseen. Jäsenmaita kehotetaan etsimään ratkaisuja akuuttiin osaamisvajeeseen EU:n talouden kannalta strategisilla aloilla. Tällaisia ovat esimerkiksi puhdas energia sekä puolustus ja avaruusala. Ehdotuksessa kannustetaan myös tukemaan työntekijöiden siirtymistä taantuvilta toimialoilta.

Lisäksi ehdotetussa suosituksessa korostetaan tarvetta parantaa perustaitoja, opetuksen ja koulutuksen laatua, tekoälylukutaitoa sekä luonnontieteiden, matematiikan, tekniikan ja teknologian (STEM-aineet) opetusta ottaen huomioon myös, että tekoäly ja digitaaliset välineet muuttavat työelämää.

Yhteisessä työllisyysraportissa esitetään sosiaalisen lähentymisen kehyksen ensimmäisen vaiheen maa-analyysi, jossa hyödynnetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin sosiaali-indikaattoreiden tulostaulua. Yhdeksässä jäsenmaassa tunnistettiin mahdollisia riskejä sosiaalisten olojen paranemisen kannalta. Näitä tarkastellaan lähemmin keväällä 2027. Suomi on yksi jäsenmaista, joita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin toisen vaiheen analyysissa. Suomeen liittyvät mahdolliset riskit koskevat työmarkkinatilanteen heikkenemistä sekä koulutusjärjestelmän haasteita.

Euroopan makrotalousraportti ja talouspolitiikkaa koskeva suositus

Euroopan makrotalousraportissa arvioidaan EU:n ja euroalueen taloustilannetta sekä keskeisiä makrotaloudellisia haasteita. Raportissa todetaan, että EU on selviytynyt hyvin viimeaikaisista kriiseistä. Unionilla on kuitenkin aiempaa suurempia haasteita sopeutua pitkän aikavälin muutoksiin, kuten uuteen teknologiaan, geopoliittisiin muutoksiin ja energian uudelleenhinnoitteluun, joilla on vaikutusta kilpailukykyyn. Raportissa korostetaan myös EU:n kasvavaa taloudellista riskiä suhteessa Yhdysvaltoihin ja painotetaan tarvetta syventää Euroopan pääomamarkkinoiden yhdentymistä. Tekoälyn käyttöönotossa EU on kaventamassa eroa Yhdysvaltoihin, vaikka kehitys on edelleen epätasaista.

Vuoden 2027 euroaluetta koskevassa suosituksessa painotukset ovat kilpailukyvyn, makrotaloudellisen vakauden ja kriisinkestävyyden vahvistamisessa. Suosituksessa kehotetaan syventämään sisämarkkinoita, edistämään säästö- ja investointiunionia sekä turvaamaan julkisen talouden kestävyys. Lisäksi siinä suositellaan parantamaan julkisten menojen rakennetta ja vaikuttavuutta sekä lisäämään investointeja puolustukseen, energiaan ja innovointiin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2553