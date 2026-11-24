Kuopion Sokoksen Presso-kahvila suljetaan vuodenvaihteessa
24.11.2026 15:29:42 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on päättänyt sulkea Kuopion Sokoksen toisessa kerroksessa sijaitsevan Presso-kahvilan. Sulkemisen taustalla on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus.
Kahvilan sulkemisesta käytiin muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 17.11.2026. Muutostilanteessa henkilöstölle on löydetty uusia ratkaisuja – yksi henkilö on uudelleenkoulutuksessa ja muut Pressossa työskennelleet jatkavat PeeÄssän muissa toimipaikoissa. Presso suljetaan vuoden vaihteessa, ja siihen asti kahvila palvelee normaalisti.
– Sokoksen kakkoskerroksessa on ollut kahvilatoimintaa pitkään ja on todella harmillista sulkea Presso. Asiakkaiden ja myynnin määrä on kuitenkin ollut toimenpiteistä huolimatta riittämätön kannattavaan toimintaan, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Aleksi Vuorinne.
Vuorinne selventää, että Kuopion Sokoksella kahvila- ja ravintolapalveluiden kysyntä on keskittynyt katutason kauppakäytävään, jossa sijaitsee myös kahvila Coffee House.
– Kun Presso nyt vuoden vaihteessa suljetaan, pidämme huolen, että Coffee Housen valikoima ja tunnelma palvelevat myös Presson kanta-asiakkaita. Presson lounaskeitto on ollut suosittu ja jatkossa sitä on tarjolla Coffee Housessa.
Yhteyshenkilöt
Aleksi VuorinneToimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennekauppa
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
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