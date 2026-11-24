Mika Matilainen PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtajaksi 23.11.2026 16:15:27 EET | Tiedote

Tradenomi Mika Matilainen on nimitetty Osuuskauppa PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2027 alkaen. Hän vastaa market- ja erikoiskaupan sekä parturi-kampaamotoiminnan kasvusta, tuloksesta, kilpailukyvystä ja palveluverkoston kehittämisestä. Matilainen siirtyy tehtävään Lidl Suomen operatiivisen ylläpidon osastopäällikön tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut myyntipäällikkönä Suomessa ja Belgiassa sekä tavaranhallinnan ja kiinteistöjen johtotehtävissä. Työuransa hän aloitti Osuuskauppa Keskimaalla. – Mika tuo meille vahvaa kaupallista osaamista sekä kokemusta ihmisten, investointien ja palveluverkoston johtamisesta. Hän tulee rakentamaan voittavaa vähittäiskauppaa yhdessä osaavan henkilöstömme ja kaupan johtoryhmän kanssa, toimitusjohtaja Mikko Junttila sanoo.