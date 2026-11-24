Lomautettujen määrä kasvoi syyskuusta

Pohjanmaan työllisyysalueella oli lokakuun lopussa yhteensä 8 663 työnhakijaa, joista 4 428 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 127 henkilöllä (-3 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 123 henkilöllä (+3 %).

Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Kaskisissa (-10 %), Vaasassa (-7 %) ja Laihialla (-5 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Uudessakaarlepyyssä, jossa työttömiä oli 41 enemmän kuin vuosi sitten (+18 %). Uudessakaarlepyyssä oli lokakuussa 269 työtöntä työnhakijaa, joista 123 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Lomautettujen määrä kasvoi syyskuusta 116 henkilöllä ja vuodentakaisesta 32 henkilöllä.

Koko Pohjanmaan työllisyysalueen työttömistä työnhakijoista 349 oli kokoaikaisesti lomautettuja, mikä on 17 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-5 %), mutta 201 enemmän kuin syyskuussa (+136 %).

Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (11,6 %) ja matalin Maalahdessa (3,6 %). Vaasan työttömyysaste oli 8,3 %.

Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan

Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä kasvoi sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuodentakaiseen verrattuna. Lokakuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 666, mikä on 152 enemmän kuin vuotta aiemmin (+10 %). Syyskuuhun verrattuna määrä kasvoi viidellä henkilöllä (+0,3 %).

Koko maassa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta 7,1 prosenttia, mutta väheni syyskuusta 0,5 prosenttia.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi Pohjanmaan työllisyysalueella

Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille julkiseen työnvälitykseen lokakuussa 584 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 75 paikkaa enemmän kuin syyskuussa ja 45 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Samaan aikaan valtakunnallisesti uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni. Koko maassa Työmarkkinatorille ilmoitettiin lokakuussa yhteensä 30 200 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.