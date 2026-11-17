Sateet nostivat jokien virtaamia vuoden korkeimpiin lukemiin pohjalaismaakunnissa
25.11.2026 10:12:01 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Sateinen ja lauha sää nosti jokien virtaamia viime viikolla monin pakoin pohjalaismaakunnissa. Virtaamien nousu on erityisesti näkynyt Kyrönjoen, Lapuanjoen, Ähtävänjoen ja Perhonjoen vesistöalueilla.
Kyrönjoen Skatilassa virtaama kävi loppuviikolla korkeimmillaan 175 m3/s tasolla, joka on kuluvan vuoden suurin havaittu virtaama. Kyrkösjärven ja Kalajärven tekojärvien vedenpinnat ovat ylärajan tuntumassa. Lapuanjoen vesistöalueen alaosalla Kepossa havaittiin niin ikään tämän vuoden suurin virtaama 150 m3/s. Liinamaassa vesi nousi alavimmille pelloille. Kuortaneenjärven vedenpinta nousi merkittävästi, mutta jäi 60 cm päähän tulvarajasta. Hirvijärven tekojärven vedenpinnan nousu saatiin taittumaan viikonloppuna juoksuttamalla Kylmälänkosken padolta ohitse.
Ähtävänjoen vesistöalueella Lappajärven vedenpinta on marraskuun puolivälin jälkeen noussut parikymmentä senttiä ja on nyt noin 30 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Perhonjoen vesistöalueella Patanan tekojärven vedenpinta on noussut viikon sisällä ajankohdan keskitasosta 30 cm.
Myös vuosi sitten marras- ja joulukuussa oli vastaavia virtaamahuippuja. Vedenkorkeuksien nousu on nyt taittumassa sään viiletessä ja poutaantuessa.
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Yhteyshenkilöt
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, vesitalousosasto
vesitalousasiantuntija Kristiina Kastman, puh. 0295 028 021
pohjoisen vesistöyksikön päällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
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